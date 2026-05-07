【バンビシャス奈良】自由交渉選手リスト公示のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

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バンビシャス奈良では、以下6選手が、本日5月7日付15時に、Bリーグの自由交渉選手リストに公示されましたことをお知らせいたします。

ジェイミン・ブレイクフィールド選手

ジェイミン・ブレイクフィールド選手 (C)BambitiousNara

背番号

4

生年月日

2000年12月19日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

ミシシッピ大学

ポジション

PF

身長・体重

203cm・103kg

選手歴

2025- バンビシャス奈良

イデムディア オサセレ選手兼通訳

イデムディア オサセレ選手兼通訳 (C)BambitiousNara

背番号

10

生年月日

1998年7月21日

出身地

愛知県

出身校

カリフォルニア大学リバーサイド校

ポジション

SF／PF

身長・体重

196cm・96kg

選手歴

2024- バンビシャス奈良

ナイジェル・スパイクス選手

ナイジェル・スパイクス選手 (C)BambitiousNara

背番号

11

生年月日

1989年10月18日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

マーシャル大学

ポジション

C

身長・体重

208cm・105kg

選手歴

2014 Piratas de Vargas（ベネズエラ）

2014-15 Halifax Rainmen（カナダ）

2015-16 Sioux Falls Skyforce（アメリカ）

2016-17 福島ファイヤーボンズ

2017-18 秋田ノーザンハピネッツ

2018-19 アースフレンズ東京Z

2019-20 トライフープ岡山

2020-21 ライジングゼファー福岡

2021-22 アイシン アレイオンズ

2022 AL-HALA MUHARRAQ（バーレーン）

2023.2 富山グラウジーズ

2023.2-23.4 香川ファイブアローズ

2023 SOLES DE SANTO DOMINGO（ドミニカ共和国）

2023.11-24.1 神戸ストークス

2024.1-25.5 愛媛オレンジバイキングス

2025- バンビシャス奈良

相馬卓弥選手

相馬卓弥選手 (C)BambitiousNara

背番号

18

生年月日

1991年7月5日

出身地

宮崎県

出身校

天理大学

ポジション

SG

身長・体重

182cm・80kg

選手歴

2013-17 大阪エヴェッサ

2017-20 島根スサノオマジック

2020-21 佐賀バルーナーズ

2021-24 ファイティングイーグルス名古屋

2024-24.11 大阪エヴェッサ

2024.12-25 福島ファイヤーボンズ

2025- バンビシャス奈良

ヴャチェスラフ・ペトロフ選手

ヴャチェスラフ・ペトロフ選手 (C)BambitiousNara

背番号

22

生年月日

1994年8月13日

出身地

ウクライナ

出身校

オデッサ・ロー・アカデミー

ポジション

PF／C

身長・体重

204cm・116kg

選手歴

2014-18 BK Khimik-OPZ Yuhzny（ウクライナ）

2018-20 BC Kyiv-Basket （ウクライナ）

2020-22 SC Prometey Kamianske （ウクライナ）

2022 Antibes Sharks（フランス）

2022-23 SC Prometey Kamianske （ウクライナ）

2023 Antibes Sharks（フランス）

2023 SC Prometey Kamianske （ウクライナ）

2024 KK Podgorica Bemax（モンテネグロ）

2024-25 金沢武士団

2025- バンビシャス奈良

石川響太郎選手

石川響太郎選手 (C)BambitiousNara

背番号

41

生年月日

2003年9月27日

出身地

宮崎県

出身校

日本体育大学

ポジション

SG

身長・体重

181cm・81kg

選手歴

2026 バンビシャス奈良（特別指定選手）

Ｂクラブは下記のいずれかの事由が発生した場合、所属選手を自由交渉選手リストへ公示します。

・所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合。

・所属元クラブと当該選手との契約交渉の継続の有無に関わらず、当該選手が自由交渉選手リストへの公示を希望する場合。

・所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合。

・所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合。