UMITO、海最前列の厳選した土地を販売開始

株式会社UMITO

海の目の前という一等地にスモールラグジュアリーホテル「UMITO」を展開する株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、2026年5月7日より、新たに土地の販売を開始いたします。

■UMITOが厳選してきた土地を市場に開放

UMITOはこれまで、海の最前列という希少な立地においてスモールラグジュアリーホテルを展開してきました。

今回、こうした開発を前提に厳選・取得してきた土地を市場に開放し、一般販売を開始いたします。対象となるのは、立地・景観・将来性の観点から選び抜かれた、UMITO独自の基準を満たす土地です。

土地単体での販売に加え、希望者には建築家のアサインや設計支援も提供し、土地取得から建築までを一貫してサポートいたします。

■第一弾、販売予定地

初回の販売対象として、以下のエリアを販売いたします。

伊豆・下田 白浜

伊豆半島の中でも格別な美しさを誇る白浜。真っ白な砂浜と、エメラルドグリーンからコバルトブルーへと移ろう海が鮮やかなコントラストを描きます。

海と地続きの贅沢が日常となる、希少なロケーションです。

千葉・勝浦

太平洋のダイナミックな景観が広がる勝浦。入り組んだ海岸線と断崖が織りなす地形美と、「勝浦ブルー」と称される澄んだ海が特徴です。

力強い波音が、都会の喧騒を遠ざけます。

鹿児島・奄美大島 白浦

森が海へと溶け込むような、手つかずの自然が残る白浦。穏やかな水面と静かな環境が広がる、奄美ならではのロケーションです。

島特有のゆったりとした時間を感じられます。

北海道・ニセコ

羊蹄山を望む世界的リゾート・ニセコ。四季折々の自然美と静寂に包まれた環境の中で、特別な滞在体験を実現できる立地です。

■今後の展開

UMITOは今後、本取り組みを通じて販売する土地の拡充を進めてまいります。



これまで自社開発のために取得してきた土地に加え、同様の基準を満たす新規の土地取得も強化し、「UMITOが選ぶ土地」という新たな価値の確立を目指してまいります。

※各土地の詳細条件・価格等は個別にご案内いたします。

土地販売専用サイト「UMITO Collection」Webページはこちら

https://umito.jp/umito-collection/(https://umito.jp/umito-collection/?utm_source=prtimes-081-umitocollection)

◼︎海と共に過ごす別邸「UMITO」について

▼3分でわかるUMITOはこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eOIGrbY-aIs ]

「ホテル」や「別荘」のオーナーとして暮らせるシェア購入型「UMITO」シリーズを2021年に販売開始。沖縄、鎌倉、熱海、瀬底島、宮古島、奄美大島など日本全国に海を最前列で感じられるホテルにも別荘にもなる別邸をぞくぞくと展開しています。



日本全国に、海を感じるラグジュアリーホテルを持とう

海の目の前の一等地にスモールラグジュアリーホテルを開発・運営しています。宿泊として使いたい日数分を購入でき、泊まれる場所が日本全国にどんどん増えていくUMITO。

波の音を聞きながら、海と共に過ごす贅沢。サステナブルな新しい仕組みで、海と自由なライフスタイルをお過ごしいただけます。



面倒なことはUMITOに任せて、収益を得る。

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。

UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10泊からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能。

自分が使用しないときはUMITOがホテルとして貸し出し、収益が得られます。運営や建物の管理もメンテナンスも全てUMITOにお任せください。



UMITOの購入方法

購入方法はとてもシンプル。10泊～30泊と使いたい日数分だけ選択して購入できます。

10泊1,080万円～ 販売中。



全国のUMITOが相互利用可能

UMITOのオーナーは、ご自身が所有する利用可能日数を使って、全国に展開するUMITOのホテルにご宿泊いただけます。UMITOについて詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

会社概要

UMITO公式サイトはこちら :https://umito.jp/?utm_source=prtimes-081-umitocollection

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

株式会社UMITO BEACH



事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社UMITO マーケティング部

Mail：pr@umito.jp

Tel：03-6272-3917





