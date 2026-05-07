【2XU】筋肉サポート、更に膝サポート機能を兼ね備えたタイツ　『ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ』を展開

株式会社ツータイムズユージャパン

オーストラリア発コンプレッションウェアブランドの「2XU（ツータイムズユー）」は、新たに従来のモデルである筋肉サポートモデルに、更に膝サポート機能を兼ね備えたタイツ、『ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ』を展開致します。

『ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ』は、2XUがこれまで行ってきたコンプレッションウェアの科学的研究を最大限に生かし、現在のトップモデルのMCSモデルを基盤とした、新しい膝サポートのタイツになります。

今回商品としては初めてとなる、デュアルサポート（表と裏の生地の両方からサポートシステムが連携し機能）として設計され、キネシオロジーテープ療法から着想を得たマッピングが的確に膝を支え、さらに段階的に調整された着圧による筋肉サポートとの両方のサポート効果を実現致します。

これらの機能によりランナーは膝の状態を気にすることなく、もっと激しく、もっと遠くまで、走ることができます。

■主な効果

『ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ』は、解剖学的に重要な4カ所に、ランニングが脚に与える影響を詳細に研究して開発されたMCS（マッスル・コンテインメント・スタンピング）マッピングが施されております。

１.外側のアプローチ

外側のシリコンが股関節から膝にかけて太ももの外側を走り、これにより腸脛靭帯を補強し、負荷がかかった際の膝の外側の痛みを軽減します。

２.内側へのアプローチ

内側及び外側のサポートが太ももの内側を膝まで走り、これにより内側側副靭帯を安定させ、膝の内側への痛みを軽減します。

３.膝蓋骨へのアプローチ

デュアルシステムサポートが膝蓋骨の上部と下部を包み込み、膝蓋腱及び周囲の筋肉群に対して最も重要な安定性を提供します。

４.ふくらはぎ・ハムストリングスへのアプローチ

後面のシリコンマッピングが後方の筋肉に対し、ホールド感のあるサポートを提供し、下腱の筋肉の振動と疲労を軽減します。

Men‘s

MA7626B ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ

Price：\17,600（税込）

Women‘s

WA7627B ライトスピード・キネシス・コンプレッションタイツ

Price：\17,600（税込）

■ 2XU（ツータイムズユー）について

2XUは2005年にオーストラリア・メルボルンで誕生したスポーツブランド。

「人間の可能性を2倍に（Human Performance Multiplied）」を理念に掲げ、最新の生体力学・素材科学を取り入れたコンプレッションウェアやランニングウェアを展開しています。

世界70か国以上のトップアスリートやプロチームに採用されており、日本国内でもマラソン・トライアスロン・陸上競技など幅広い競技で高い支持を得ています。

【お問い合わせ先】

株式会社2XUジャパン 担当：長谷川、西崎

E-mail：japan@2xu.com

URL：https://www.2xu.com/jp