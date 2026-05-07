『三ツ矢サイダークラシック』5月19日から期間限定発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、炭酸飲料『三ツ矢サイダークラシック』を5月19日から期間限定で発売します。

今回発売する『三ツ矢サイダークラシック』は、1989年に販売していた『三ツ矢サイダー』を現代風にアレンジした限定復刻商品です。「磨かれた水」「果実などから集めた香り」「非加熱製法」という「三ツ矢」独自のこだわりはそのままに、砂糖を使用することで懐かしさを感じるやさしい甘さに仕上げています。

パッケージは、中央に商品名の「CLASSIC」と「三ツ矢」の矢羽根を大きく描きました。「限定復刻」と「平成元年」の文言を通じて、商品特長を分かりやすく訴求しています。

140年以上続く「三ツ矢」ブランドは“Move your heart.”をブランドパーパスとして掲げ、最も「心を動かす炭酸飲料」であること、最も愛されるサステナブルなブランドであることを目指します。

【商品概要】

商品名：三ツ矢サイダークラシック

容器・容量：PET500ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：炭酸飲料

発売日：5月19日（7月までの販売を予定）

発売地域：全国