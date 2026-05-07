WEB制作会社向けに営業の属人化・LTV低下・継続率課題を解消する「社長の分身（WEB制作会社向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

WEB制作会社向け経営支援サービス「社長の分身（WEB制作会社向け）」の提供を開始しました。

本サービスは、WEB制作会社において属人化しやすい営業・顧客管理・制作進行・経営判断を整理し、

組織で共有・再現できる形にすることを目的とした経営支援サービスです。

WEB制作会社では、

・案件ごとに品質や利益がバラつく

・納品後の関係が続かず単発で終わる

・紹介が属人的で再現性がない

・LTVが低く都度受注に依存している

・ディレクターや制作者に依存している

・価格競争に陥りやすい

・売上はあるが利益が残らない構造

といった重要な経営課題が日常的に発生しています。

しかし多くの制作会社では、これらの判断基準が属人化しており、

特定のディレクターや営業担当、経営者に依存する構造や、

日々の制作業務に追われ経営判断が後回しになっている状態が見られます。

また、受注獲得に注力するあまり、

納品後の改善提案・運用支援・関係構築の設計が弱く、

結果として継続率低下や利益圧迫につながるケースも少なくありません。

本サービスでは、登録0円で

・WEB制作会社特化の経営分析

・顧客LTV・継続率・収益構造の可視化

・継続受注を生む関係構築設計

・属人営業・属人制作から脱却する判断基準の整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が特長です。

単なる案件獲得の増加ではなく、

顧客関係・収益・営業・制作・組織を同時に整える経営設計を支援します。

▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

WEB制作業界では、ノーコードツールやテンプレートの普及、価格競争の激化により、

単なる制作受託だけでは差別化が難しくなっています。

その一方で、顧客のWeb戦略・集客・ブランディング・LTV設計など、

より上流の課題は拡大しています。

しかし現場では、

・納品後に関係が途切れる

・保守・運用契約が安定しない

・担当者によって提案力に差がある

・顧客課題の本質に踏み込めていない

といった課題が多くの制作会社で発生しています。

当社では、これらの問題の背景には

「納品後の価値提供設計と経営判断基準が整理されていないこと」があると考えています。

そこで、営業・制作・経営の判断基準を整理し、

組織で再現できる形にする支援として

「社長の分身（WEB制作会社向け）」を提供開始しました。

■サービス特長

1．営業・制作・経営の判断基準を言語化

個人の経験やスキルに依存している提案・制作判断を整理し、

誰でも再現できる営業・制作・経営の判断軸に変換します。

2．顧客LTVと収益構造を可視化

制作単発から保守・運用・改善提案・紹介までの流れを整理し、

収益を最大化する構造を明確化します。

3．継続受注と紹介導線を設計

納品で終わらない関係構築を仕組み化し、

自然に継続契約と紹介が生まれる導線を構築します。

4．無料・何度でも相談可能

現場課題から経営戦略まで、継続的に相談できる体制を提供します。

■導入企業の変化（一例）

当社の経営支援を受けた企業では、

・継続契約率の向上

・顧客LTVの向上

・提案・制作の再現性向上

・単発案件依存からの脱却

・利益構造の改善

といった変化が見られています。

当社では、これらの成果の背景には

「判断基準と関係構築の仕組み化」があると分析しています。

■なぜ“無料”で提供するのか

当社は、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の5つの視点で捉える「5方良し経営」を提唱しています。

WEB制作会社は、企業のWeb戦略を支える重要な存在であり、

その価値は企業成長に直結します。

そのため、まずは経営判断と顧客価値の整理を支援する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

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■ 今後の展開

今後は

・WEB制作会社の成功事例の公開

・業種別LTV最大化レポートの提供

・制作会社向けセミナーの開催

・広告代理店・IT企業・コンサル会社との連携強化

などを通じて、WEB制作会社の経営支援を強化していく予定です。

当社は、経営判断と顧客価値の整理を通じて、

WEB制作会社の持続的成長と顧客成果の最大化に寄与してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact