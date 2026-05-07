100年の歩みと富士急カルチャーを感じられる空間へ　展示エリア「Fujikyu Time Travel」開設

富士急行株式会社

富士急行株式会社（山梨県富士吉田市）は、本年9月に創業100周年を迎えるにあたり、山梨本社の内装を全面リニューアルし、2026年4月より新オフィスとして稼働を開始しました。また、本日5月7日（木）に最大の特徴である富士急グループの歴史とビジョンを体感できる展示エリア「Fujikyu Time Travel」を開設し、供用を開始いたしました。

新オフィスの最大の特徴は、1階フロアに新設された展示エリア「Fujikyu Time Travel」です。100年の歩みを旅するように振り返る壁面年表やジェットコースターの実物車両、バスガイドの制服、ヘッドマークコレクションなど、創業以来の運輸・観光の歩みを体系的に紹介する貴重な展示が揃っています。エントランス床に描かれたレールに沿って社史を学び、セルフカフェやライブラリーでくつろぎ、親子で過ごせるキッズスペースもご利用いただけます（展示エリアやキッズスペース等は、主に社員および関係者・来訪者向けの利用となります）。さらに、バス型の会議室や富士山が印象的な多目的エリアも備え、社員・来訪客・地域の方々が自然に交流できるパブリックリビングとしての役割も担っています。打合せや来客対応のほか、社内研修やワークショップなど、社内外問わず交流の場としてもご活用いただくことができます。

2・3階フロアはフリーアドレスのワークスペースとして改装し、社員同士の交流促進と働き方の改善を図りました。1階から3階まで、創業事業である鉄道を起点に富士山の頂きを目指す物語としてゾーニングし、オフィス全体の随所で富士急行らしさを表現しています。

なお、展示エリアは特定日を設けて一般の方への公開も予定しており、メディアの方には新オフィスの見学を随時受け付けております。

1926年の創業から100年、富士急グループは富士山麓の自然と共生しながら、多様な事業を通じて地域社会とともに歩んできました。新オフィスはただ働く場所ではなく、富士急カルチャーを体感し新たな価値を創出する拠点として位置づけ、従業員エンゲージメントの向上はもちろん、地域に開かれた企業としてもさらなる成長を目指してまいります。

富士急行山梨本社オフィス改装 概要

1階はメインエントランスを中心に、富士急グループの歴史を学べる「Fujikyu Time Travel」展示エリアやライブラリー、カフェスペース、キッズスペース、多目的エリアなど、多様な交流と学びの場を新たに設けました。カフェやキッズスペースは社員・来訪者が安心して利用でき、展示やライブラリーでは社史や地域の魅力を体感できます。多目的エリアは研修やイベントを通じて社内外のつながりを広げる場として活用されます。

１.富士急グループの歴史を知る展示エリア「Fujikyu Time Travel」

壁面に掲出された年表で、富士急行100年の歩みを視覚的に紹介しています。ジェットコースターの実物車両やバスガイド制服、鉄道備品など貴重な実物資料を展示し、創業当時の写真やパンフレットとともに過去・現在・未来を体感できるコーナーです。富士ミネラルウォーターの歴代パッケージデザインの展示もあり、富士山を額縁越しに望むアーチで演出し、富士ミネラルウォーターのブランドストーリーもご体感いただけます。

２.リフレッシュと交流のカフェスペース「LIBRARY CAFE」

セルフサービスコーヒーを提供する、社員・来訪者どなたでも自由にご利用いただけるオープンなカフェスペースです。カウンターやベンチソファを配置し、打ち合わせから個人作業まで、さまざまなシーンでお使いいただけます。

３.書籍や歴史資料を収蔵した「FUJIKYU LIBRARY」

富士急グループの歴史や関連書籍を閲覧できるライブラリーです。エントランスに面した静かで落ち着いた環境の中、休憩から個人ワークまで、訪れる方が自由に過ごせる空間です。

４.親子で過ごせる安心のキッズスペース「cafe de bebe」

授乳室を完備した子ども連れの社員や来訪者も安心してご利用いただけるスペースです。リサとガスパール タウンの世界観をモチーフにした可愛らしいキッズスペースで、お子様を見守りながら仕事や打合せ、休憩をすることができます。

５.来客対応・オンライン会議にも最適化した会議室

バス車両を模した個性的な会議室は、ワイパーやテールランプに実物を使用し、外側にも本物のバス停やベンチを設置した遊び心あふれる空間です。最新のAV機器と遮音設計を採用し、リモートワークやハイブリッド会議もストレスなくご利用いただけます。

６.用途に合わせて幅広く活用できる多目的エリア

机やイスには可動式を採用したフレキシブルな多目的スペースです。イベント・講演・ワークショップ・研修など、多様な用途に即座に対応でき、カーテンによる間仕切りでセミクローズドな空間としても活用可能です。

2・3階はフリーアドレスのワークスペースとして一新し、開放的な吹き抜け階段で1階とつながります。「めぐるオフィス～つながる未来～」をコンセプトに、ワークスペースでは、交流を促進するフリーアドレス環境を整備し、社内エンゲージメントの向上や、新しい発想の喚起につながる働き方を目指します。富士急行らしい遊び心と交流を促す空間が広がり、社内外の人や歴史が巡る未来志向のオフィスとなっています。

会社概要

社名：富士急行株式会社

代表者：堀内光一郎

設立：1926年9月18日

所在地：

【本社】山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号

【東京本社】東京都渋谷区初台1丁目55番7号

事業内容：レジャー・サービス業、運輸業、不動産業

株式上場：東証プライム

公式HP：https://www.fujikyu.co.jp/