父の日の贈り物に、想いを乗せた一枚を。『マイメッセージカード』に父の日デザインを追加～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～

株式会社サムライソードコンビニプリントサービス『マイメッセージカード』に父の日向けの新デザインが追加

コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。

父の日の贈り物にメッセージを添えることで、気持ちをより丁寧に伝えることができます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

■『マイメッセージカード』父の日デザイン追加のポイント

父の日に合わせ、落ち着きのあるカラーや、シンプルながら品のあるデザインを新たに追加しました。

『マイメッセージカード』は、スマートフォンひとつで簡単に作成でき、贈り物に「特別感」と「温かみ」を添えられるカード作成サービスです。

■ こんなシーンにおすすめ

- 全100種類以上のデザイン用途やお父様のイメージに合わせて選択可能。- 写真あり・なしの両タイプに対応思い出の写真を入れたカードはもちろん、文字だけのシンプルなカードも作成できます。- 離れて暮らすお父さんへのギフトに- 手書きが苦手な方でもきれいに仕上げたいときに- 写真付きで近況や感謝を伝えたいときに

落ち着きの中に温かみを感じるデザインに、あなたの言葉を添えることで、想いがしっかり伝わる特別な一枚に仕上がります。

■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/6

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/