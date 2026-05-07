父の日の贈り物に、想いを乗せた一枚を。『マイメッセージカード』に父の日デザインを追加～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～

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株式会社サムライソード

コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』に父の日向けの新デザインが追加

コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。
父の日の贈り物にメッセージを添えることで、気持ちをより丁寧に伝えることができます。



サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)



■『マイメッセージカード』父の日デザイン追加のポイント

父の日に合わせ、落ち着きのあるカラーや、シンプルながら品のあるデザインを新たに追加しました。
『マイメッセージカード』は、スマートフォンひとつで簡単に作成でき、贈り物に「特別感」と「温かみ」を添えられるカード作成サービスです。


- 全100種類以上のデザイン
用途やお父様のイメージに合わせて選択可能。
- 写真あり・なしの両タイプに対応思い出の写真を入れたカードはもちろん、文字だけのシンプルなカードも作成できます。

■ こんなシーンにおすすめ

- 離れて暮らすお父さんへのギフトに
- 手書きが苦手な方でもきれいに仕上げたいときに
- 写真付きで近況や感謝を伝えたいときに

落ち着きの中に温かみを感じるデザインに、あなたの言葉を添えることで、想いがしっかり伝わる特別な一枚に仕上がります。


■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中


キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」

2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。


期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。


▼キャンペーン詳細はこちら


https://cp.myseriesprint.com/cp/6



＜会社概要＞


会社名：株式会社サムライソード


所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階


設立　：2016年6月


代表者：代表取締役　比企　良公


事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾


コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/