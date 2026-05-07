父の日の贈り物に、想いを乗せた一枚を。『マイメッセージカード』に父の日デザインを追加～父の日ありがとうキャンペーンも実施中～
株式会社サムライソード
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』に父の日向けの新デザインが追加
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。
父の日に合わせ、落ち着きのあるカラーや、シンプルながら品のあるデザインを新たに追加しました。
- 全100種類以上のデザイン
用途やお父様のイメージに合わせて選択可能。
- 写真あり・なしの両タイプに対応思い出の写真を入れたカードはもちろん、文字だけのシンプルなカードも作成できます。
- 手書きが苦手な方でもきれいに仕上げたいときに
- 写真付きで近況や感謝を伝えたいときに
キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』に父の日向けの新デザインが追加
コンビニプリントサービス『マイメッセージカード』は、このたび父の日向けの新デザインを追加し、サービスをリニューアルいたしました。
父の日の贈り物にメッセージを添えることで、気持ちをより丁寧に伝えることができます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)
■『マイメッセージカード』父の日デザイン追加のポイント
父の日に合わせ、落ち着きのあるカラーや、シンプルながら品のあるデザインを新たに追加しました。
『マイメッセージカード』は、スマートフォンひとつで簡単に作成でき、贈り物に「特別感」と「温かみ」を添えられるカード作成サービスです。
- 全100種類以上のデザイン
用途やお父様のイメージに合わせて選択可能。
- 写真あり・なしの両タイプに対応思い出の写真を入れたカードはもちろん、文字だけのシンプルなカードも作成できます。
■ こんなシーンにおすすめ- 離れて暮らすお父さんへのギフトに
- 手書きが苦手な方でもきれいに仕上げたいときに
- 写真付きで近況や感謝を伝えたいときに
落ち着きの中に温かみを感じるデザインに、あなたの言葉を添えることで、想いがしっかり伝わる特別な一枚に仕上がります。
■ 父の日ありがとうキャンペーン実施中
キャンペーン第6弾「父の日ありがとうキャンペーン」
2026年5月1日（金）10:00 ～ 6月30日（火）23:59まで、「父の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/6
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/