【ツバメの巣ペットブランド】“薬に頼らない未来”を体験する「MIRANEST POP-UP CAFE」が2日間限定オープン！獣医師による健康相談も同時開催

MIRANEST株式会社

MIRANEST株式会社（本社：福岡県、代表取締役：稲冨幹也）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、福岡市中央区警固の商業施設「CAITAC SQUARE GARDEN（カイタックスクエアガーデン）」で開催される『カナリアスプリングフェス2026』にて、2日間限定の「MIRANEST POP-UP CAFE」を出店いたします。

「薬に頼らない未来をつくる」というビジョンのもと、愛犬・愛猫と一緒にくつろげるカフェスペースをご用意し、ブランドからのドリンク等のおもてなしや、獣医師によるパーソナル健康相談を実施いたします。

5月16日・17日、愛犬・愛猫と楽しむ「ツバメの巣」おもてなし空間

MIRANEST（ミラネスト）は、100%天然アナツバメの巣を使用したアニマルケアブランドです。今回のPOP-UPカフェは、福岡の感度の高いペットオーナー様へ向けて、MIRANESTが提案する「動物が本来持つ生命力と美しさを引き出す、新しいケアの形」をいち早くご体感いただく場として企画いたしました。緑あふれる開放的な空間で、愛犬・愛猫との特別な時間をお過ごしいただけます。

MIRANEST POP-UP CAFE の主な体験コンテンツ

会場となるカイタックスクエアガーデン4階の特設エリアでは、以下の特別な体験をご用意しています。

01 愛犬・愛猫とくつろぐ、おもてなしカフェ

緑あふれる開放的な空間で、愛犬・愛猫と一緒にフードやドリンクを楽しめるくつろぎのカフェスペースをご用意。ご来場いただいた皆様には、ささやかなウェルカムドリンクやプチスイーツでおもてなしいたします

02 「薬に頼らない」ケアを探る。獣医師が寄り添うパーソナル健康相談

会場には獣医師と動物看護師が常駐しています。愛犬・愛猫の健康状態を知るサポートとして、日頃のちょっとしたお悩みや健康相談も気兼ねなくご相談いただけます。

MIRANEST APP03アプリ連携・インスタフォローでゼリー3本プレゼント

会場でMIRANESTアプリのインストール、公式Instagramをフォローしていただいた方へ、ミラネストゼリースティック（さつまいも風味）3本をプレゼントいたします。

日々のケア、予防医療、そして新しいライフスタイルへ。

日々のケア、提携動物病院での健康診断、アプリによる健康記録の蓄積。MIRANESTは単なるブランドではなく、愛犬・愛猫と歩む「薬に頼らない未来」を実現するパートナーになります。私たちはこれからも、愛犬・愛猫との健康的なライフスタイルを支えていきます。

イベント開催概要

- イベント名: カナリアスプリングフェス2026 内「MIRANEST POP-UP CAFE」- 開催日時: 2026年5月16日(土)・17日(日) 11:00～17:00- 会場: CAITAC SQUARE GARDEN (カイタックスクエアガーデン) 4F- 所在地: 福岡県福岡市中央区警固1丁目15-38- 入場料: 無料（全館回遊型イベント。一部コンテンツや他ブースの商品は有料）

■会社概要

会社名：MIRANEST株式会社

代表者:：代表取締役 稲冨幹也

所在地：福岡県福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル 9F

事業内容：天然アナツバメの巣を活用したペット向けヘルスケア事業

公式サイト： https://www.miranest.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

MIRANEST株式会社

Tel: 092-406-4564

Mail: info@miranest.jp