東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾートが【開業40周年企画　蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催（2026年7月17日～20日、7月24日～9月13日の金・土・日曜日）

株式会社ファーストリゾート本ズワイ蟹やメロンスイーツが食べ放題

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年7月17日から【開業40周年企画 蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催いたします。

本ズワイ蟹の食べ放題のほか、北海道やオホーツク海の魚介類や夏に旬を迎える農産物を使った料理、郷土料理、メロンスイーツなど、多彩なメニューをご用意いたします。

海の幸から大地の恵みまで、北海道の食の魅力を心ゆくまでお楽しみください。

7月20日にホテル開業40周年を迎えるにあたり、感謝の気持ちを込めて、当ビュッフェの期間中、お客様にメロン（有料利用の1名様につき1カット）をサービスいたします。

本ズワイ蟹北海道産牛リブロース北海道産帆立貝の殻焼きサーモンのちゃんちゃん焼き仕立て北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ海鮮丼甘エビと帆立貝のカクテル焼きとうもろこしメロンスイーツメニュー

＜ホテル開業40周年の感謝の気持ちとして＞

・メロン（有料利用の1名様につき1カット）

＜ライブキッチン＞

北海道産牛リブロースステーキ 北海道産山わさびソース

本ズワイ蟹

＜オードブル＞

本ズワイ蟹とアボカドのサラダ ミモザ風

甘エビと帆立貝のカクテル

烏賊と胡瓜の梅干しマリネ

北海道産クリームチーズの小さなブッシェ クルミ添え

北海道産北海麦豚のリエット リンゴのカラメリーゼ添え

北海道産ジャガイモのムースリーヌ オニオンフリット添え

北海道小林牧場のカマンベールのブリスケッタ

夏野菜のピクルス

サラダバー

＜魚料理＞

北海道産帆立貝のから焼き バター醤油風味

本ズワイ蟹の蟹クリームコロッケ

パルメザンチーズをまとわせてローストした北海道産イナダのロースト

サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て

＜肉料理＞

鶏手羽先のスパイシーフライ

北海道産北海麦豚の帯広豚丼

北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ

ジンギスカン風焼肉

＜パスタ・ご飯・スープ＞

オホーツク貝類のスパゲッティー ペペロンチーノ

十勝マッシュルームと北海道チーズのクリームニョッキ

6時間煮込んだカレー

ご飯

冷たい南瓜のクリームスープ

蟹汁

スープカレー 夏野菜添え

海鮮丼

＜郷土料理＞

じゃがバター バターと烏賊の塩辛添え

焼きとうもろこし

鶏もも肉のザンギ

＜お子様料理＞

南瓜のクリームグラタン

チキンナゲット

ワッフル&チュロス

＜パン＞

＜デザート＞

フルーツ各種

富良野メロン入りフルーツカクテル

スイーツ各種

ソフトクリーム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/66_1_a542d2e489363ef6c8b13370da18f4bb.jpg?v=202605061151 ]

※料金はサービス料、税金込です。

※写真はイメージです。

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。

ご予約・お問い合わせ

オールデイダイニング カリフォルニア

TEL：047-355-1181（受付時間 11:00～22:00）

「おいしい北海道ディナービュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/hokkaido-dinner-buffet-2026/)