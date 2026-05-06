東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾートが【開業40周年企画　蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催（2026年7月17日～20日、7月24日～9月13日の金・土・日曜日）

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株式会社ファーストリゾート

本ズワイ蟹やメロンスイーツが食べ放題

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年7月17日から【開業40周年企画　蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催いたします。



本ズワイ蟹の食べ放題のほか、北海道やオホーツク海の魚介類や夏に旬を迎える農産物を使った料理、郷土料理、メロンスイーツなど、多彩なメニューをご用意いたします。


海の幸から大地の恵みまで、北海道の食の魅力を心ゆくまでお楽しみください。



7月20日にホテル開業40周年を迎えるにあたり、感謝の気持ちを込めて、当ビュッフェの期間中、お客様にメロン（有料利用の1名様につき1カット）をサービスいたします。



本ズワイ蟹

北海道産牛リブロース

北海道産帆立貝の殻焼き


サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て

北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ

海鮮丼


甘エビと帆立貝のカクテル

焼きとうもろこし

メロンスイーツ

メニュー


＜ホテル開業40周年の感謝の気持ちとして＞

・メロン（有料利用の1名様につき1カット）






＜ライブキッチン＞


北海道産牛リブロースステーキ　北海道産山わさびソース


本ズワイ蟹



＜オードブル＞


本ズワイ蟹とアボカドのサラダ　ミモザ風


甘エビと帆立貝のカクテル


烏賊と胡瓜の梅干しマリネ


北海道産クリームチーズの小さなブッシェ　クルミ添え


北海道産北海麦豚のリエット　リンゴのカラメリーゼ添え


北海道産ジャガイモのムースリーヌ　オニオンフリット添え


北海道小林牧場のカマンベールのブリスケッタ


夏野菜のピクルス


サラダバー



＜魚料理＞


北海道産帆立貝のから焼き　バター醤油風味


本ズワイ蟹の蟹クリームコロッケ


パルメザンチーズをまとわせてローストした北海道産イナダのロースト


サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て



＜肉料理＞


鶏手羽先のスパイシーフライ


北海道産北海麦豚の帯広豚丼


北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ


ジンギスカン風焼肉



＜パスタ・ご飯・スープ＞


オホーツク貝類のスパゲッティー　ペペロンチーノ


十勝マッシュルームと北海道チーズのクリームニョッキ


6時間煮込んだカレー


ご飯


冷たい南瓜のクリームスープ


蟹汁


スープカレー　夏野菜添え


海鮮丼



＜郷土料理＞


じゃがバター　バターと烏賊の塩辛添え


焼きとうもろこし


鶏もも肉のザンギ



＜お子様料理＞


南瓜のクリームグラタン


チキンナゲット


ワッフル&チュロス



＜パン＞



＜デザート＞


フルーツ各種


富良野メロン入りフルーツカクテル


スイーツ各種


ソフトクリーム



[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/66_1_a542d2e489363ef6c8b13370da18f4bb.jpg?v=202605061151 ]

※料金はサービス料、税金込です。


※写真はイメージです。
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。



ご予約・お問い合わせ

オールデイダイニング　カリフォルニア


TEL：047-355-1181（受付時間　11:00～22:00）


「おいしい北海道ディナービュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/hokkaido-dinner-buffet-2026/)