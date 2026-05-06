東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートが【開業40周年企画 蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催（2026年7月17日～20日、7月24日～9月13日の金・土・日曜日）
本ズワイ蟹やメロンスイーツが食べ放題
東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年7月17日から【開業40周年企画 蟹もメロンスイーツも食べ放題】おいしい北海道ディナービュッフェを開催いたします。
本ズワイ蟹の食べ放題のほか、北海道やオホーツク海の魚介類や夏に旬を迎える農産物を使った料理、郷土料理、メロンスイーツなど、多彩なメニューをご用意いたします。
海の幸から大地の恵みまで、北海道の食の魅力を心ゆくまでお楽しみください。
7月20日にホテル開業40周年を迎えるにあたり、感謝の気持ちを込めて、当ビュッフェの期間中、お客様にメロン（有料利用の1名様につき1カット）をサービスいたします。
本ズワイ蟹
北海道産牛リブロース
北海道産帆立貝の殻焼き
サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て
北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ
海鮮丼
甘エビと帆立貝のカクテル
焼きとうもろこし
メロンスイーツ
メニュー
＜ホテル開業40周年の感謝の気持ちとして＞
・メロン（有料利用の1名様につき1カット）
＜ライブキッチン＞
北海道産牛リブロースステーキ 北海道産山わさびソース
本ズワイ蟹
＜オードブル＞
本ズワイ蟹とアボカドのサラダ ミモザ風
甘エビと帆立貝のカクテル
烏賊と胡瓜の梅干しマリネ
北海道産クリームチーズの小さなブッシェ クルミ添え
北海道産北海麦豚のリエット リンゴのカラメリーゼ添え
北海道産ジャガイモのムースリーヌ オニオンフリット添え
北海道小林牧場のカマンベールのブリスケッタ
夏野菜のピクルス
サラダバー
＜魚料理＞
北海道産帆立貝のから焼き バター醤油風味
本ズワイ蟹の蟹クリームコロッケ
パルメザンチーズをまとわせてローストした北海道産イナダのロースト
サーモンのちゃんちゃん焼き仕立て
＜肉料理＞
鶏手羽先のスパイシーフライ
北海道産北海麦豚の帯広豚丼
北海道産牛と北海道産北海麦豚の合挽ハンバーグ
ジンギスカン風焼肉
＜パスタ・ご飯・スープ＞
オホーツク貝類のスパゲッティー ペペロンチーノ
十勝マッシュルームと北海道チーズのクリームニョッキ
6時間煮込んだカレー
ご飯
冷たい南瓜のクリームスープ
蟹汁
スープカレー 夏野菜添え
海鮮丼
＜郷土料理＞
じゃがバター バターと烏賊の塩辛添え
焼きとうもろこし
鶏もも肉のザンギ
＜お子様料理＞
南瓜のクリームグラタン
チキンナゲット
ワッフル&チュロス
＜パン＞
＜デザート＞
フルーツ各種
富良野メロン入りフルーツカクテル
スイーツ各種
ソフトクリーム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/66_1_a542d2e489363ef6c8b13370da18f4bb.jpg?v=202605061151 ]
※料金はサービス料、税金込です。
※写真はイメージです。
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。
ご予約・お問い合わせ
オールデイダイニング カリフォルニア
TEL：047-355-1181（受付時間 11:00～22:00）
「おいしい北海道ディナービュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/hokkaido-dinner-buffet-2026/)