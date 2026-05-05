【年に一度】ADOブランド月スタート、楽天市場で特別キャンペーンを5月6日（水）より開催｜初日限定クーポンあり

asobuy株式会社[楽天市場限定ADOブランド月特別キャンペーン] - [asobuy楽天市場公式店]、[5/6（水）]に開催

「ADO電動アシスト自転車を買うなら今月が一番安い可能性が高いです。」

電動アシスト自転車ブランド「ADO」は、年に一度の大型キャンペーン「ADOブランド月」を開催いたします。

これにあわせ、楽天市場「asobuy公式ショップ」(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=345649)では、全車種対象の特別キャンペーンを2026年5月6日（水）より実施いたします。

さらに、初日限定・先着3名様に今すぐ使える1万円クーポンをご用意。

在庫限りのため、早期完売が予想されます。

■ ADOについて - 都市生活をスマートに、快適に

ADO（A Dece Oasis）は、世界中で都市型ライフスタイルをサポートする電動自転車ブランドです。

高いデザイン性と最新技術を融合させ、通勤・通学、ショッピング、レジャーまで、日々の移動をより快適に、よりスタイリッシュに変える製品を開発しています。

耐久性、安全性、走行性能にこだわり、都市部だけでなく幅広いシーンに対応できるラインナップを展開しています。

■ ADOブランド月 × ASOBUY決算セール

5月はADOブランドとしても大規模な販促が行われる「ブランド月」となっており、各販売チャネルで一斉にキャンペーンが実施されます。

その中でもASOBUY楽天市場店では、決算月にあわせた独自施策として、特別価格をご用意いたしました。

ADO楽天市場正規販売店：https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=345649

■ 楽天市場での購入メリット

「ADOブランド月」を機に購入をご検討中のお客様は、ぜひこの機会にasobuy楽天市場店をご利用ください。

asobuy楽天市場店(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=345649)では、価格面だけでなく、購入後の安心も含めたトータルメリットをご提供しております。

・楽天ポイント還元により実質価格がさらにお得

・正規販売店としての安心保証

・国内拠点による迅速なアフターサポート

・LINEなどを活用した購入後サポート体制

電動モビリティは購入後のサポートが重要な製品だからこそ、安心してご利用いただける環境を整えております。

■ ショップ情報

「ADOブランド月」を機に購入をご検討中のお客様は、ぜひこの機会にasobuy楽天市場店をご利用ください。

店舗名：ADO楽天市場公式店（asobuy楽天市場店）(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=345649)

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/?sid=345649

所在地：栃木県那須塩原市二区町406-89

TEL：0287-21-9520

■担当者のコメント

「ADOブランド月」を機に購入をご検討中のお客様は、ぜひこの機会にasobuy楽天市場店をご利用ください。[asobuy株式会社 EC事業部 野口]

今回の条件が揃うタイミングは多くありません。

「ADOブランド月」で購入を検討されている方は、最も条件の良いタイミングとして、ぜひご活用ください。

在庫切れ前のご注文をおすすめいたします。