公益財団法人Soil、大阪産業局と共催で社会起業家育成ワークショップを開催。関西圏の学生・若手を対象に参加エントリー開始

公益財団法人Soil

非営利スタートアップを支援する公益財団法人Soil（住所：東京都渋谷区、代表理事：久田 哲史、以下Soil）は、公益財団法人 大阪産業局（以下、大阪産業局）との共催で、関西圏の学生や若手社会人を対象とした「社会課題解決のための起業ワークショップ＋助成プログラム Soil 100」を実施いたします。

特設サイト：https://www.osaka-startup.com/program/startline/social-impact-workshop/

Soilではこれまで、東京大学や京都大学、共助資本主義の実現に向けた大学連合などと連携し、社会課題の解決を志す若者の挑戦を支援してきました。今回、さらなる地域展開と支援の拡充を目指し、関西の起業家支援の拠点である「大阪イノベーションハブ」を運営する大阪産業局とタッグを組みます。

本プログラムでは、2日間の集中ワークショップを通じて事業プランを策定します。また、事業化を目指す方を含めた創業前後の方を対象に、最大100万円の資金助成と、3ヶ月間のメンタリングプログラム「Soil 100」を実施します。Soil 100 は、選考を通過した最大5組に提供されます。

大阪イノベーションハブとSoil の連携により、関西から持続可能な社会的インパクトを生むリーダーを輩出します。

■ ワークショッププログラムの内容

社会起業家による講演や、ビジネスプラン策定の講義、グループワークを通じて、自身の想いやアイデアを形にする2日間のプログラムです。

特設サイトを見る :https://www.osaka-startup.com/program/startline/social-impact-workshop/

1. 対象者（以下の条件を全て満たす方）

- 関西在住、または関西の大学に属する学生、大学院生、研究者。- 関西の大学を卒業して3年以内の社会人（30歳未満の方）。※関西の定義：関西広域連合加盟の8府県4市（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）。- 社会貢献や社会起業に興味があり、実際に活動をしたい、または既に活動している方。- 両日ともに終日出席し、積極的に参加できる方。

2. 開催日時・場所

- 日時：2026年6月13日（土）・14日（日） 各日10:00～18:00（※1日目終了後、懇親会を予定）- 場所：大阪イノベーションハブ大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階

3. 定員

- 40名程度（応募多数の場合は抽選）

4. 参加費

- 無償遠方参加者（徳島、鳥取ご在住）の方には旅費交通費の支援あり

5. 講師・ゲスト（予定）

- 講演： 今井 紀明 氏（認定NPO法人D×P 理事長）、小嶌 不二夫 氏（株式会社ピリカ 創業者/代表取締役）- 講義： 河合 将樹 氏（株式会社UNERI 代表取締役CEO）

6. 申込方法

- 申込フォーム：https://forms.gle/BXHxuF1ByLoTXihs6- 申込締切：2026年6月3日（水）23:59

7. オンライン説明会について

Soilにより実施した過去のワークショップの様子など、詳細を知りたい方や事前に確認したい点がある方に向けてオンライン説明会も実施予定です。

■ 助成プログラム「Soil 100」について

- 日時： 2026年5月19日（火）19:00～20:00- 申込： https://forms.gle/PYxGqqq9FsDJ6gbLA- 申込締切：当日5/19 正午までワークショップに参加する :https://forms.gle/BXHxuF1ByLoTXihs66月3日（水）23:59 〆切

ワークショップ参加者のうち、事業化を目指す個人・チームから最大5組を選出し、以下の支援を提供します。採択者は、大阪市のスタートアップ支援拠点「大阪イノベーションハブ」のスペース利用や事業化に関する支援などを受けることができます。大阪イノベーションハブの利用にあたっては、別途スタートアップ会員への登録が必要です。

Soil 100 による支援

・ 1組につき最大100万円の資金助成

・ 3ヶ月間の伴走メンタリングによる事業策定や拡大に向けた支援

特設サイトを見る :https://www.osaka-startup.com/program/startline/social-impact-workshop/

■ 公益財団法人 大阪産業局 について

公益財団法人大阪産業局では、大阪・関西からグローバルに活躍する起業家や新産業の創出を目指し、スタートアップ支援拠点「大阪イノベーションハブ」を運営するとともに、「START LINE OSAKA」をはじめとする各種プログラムを通じて、大阪のスタートアップ・エコシステムの構築と若手人材の挑戦を後押ししています。

大阪イノベーションハブ 公式ウェブサイト：https://www.innovation-osaka.jp/ja/

本ワークショップは、START LINE OSAKAにおけるプログラムのひとつとして、大阪府・大阪イノベーションハブ・公益財団法人Soilが共催となって実施されます。

■ 公益財団法人Soilについて

Soilは、非営利スタートアップに不足している創業期の資金助成と成長支援を行う財団です。「儲からない」けど「意義がある」事業に光を当て、持続可能な社会的インパクトの創出を目指しています。これまでに約70の団体・個人に対し、総額約2.0億円の助成を行いました。

公式ウェブサイト：https://soil-foundation.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人Soil 運営事務局

メール：info@soil-foundation.org