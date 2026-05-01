「CAMPER（カンペール）」DRIFTシリーズ初のロープロファイルスニーカー「DRIFT WALK（ドリフト ウォーク）」発売

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「Camper（カンペール）」が、ブランドを代表するユニセックスシリーズDrift（ドリフト）から、シリーズ初となるロープロファイルスニーカー「Drift Walk（ドリフト ウォーク）」を発売します。アイコニックなソールが特徴の「Drift Trail（ドリフト トレイル）」、夏季限定モデルの「Drift Trail Sandal（ドリフト トレイル サンダル）」とあわせ、今季はシリーズ史上最大のラインナップを揃えて展開します。

Camper 2026SS Drift family: Drift Trail Sandal, Drift Walk, Drift Trail

「Drift（ドリフト）」は、2017年にスタート。レトロなムードを感じさせるデザインに最新テクノロジーを融合させたハイブリッドスニーカーとして誕生し、2022年にソールを一新し、柔軟性に優れた製法とテクニカルなVibram(R) （ヴィブラム）ラバーアウトソールを装備。その新ソールに、今後シリーズを象徴するカンペールのブリッジの形をしたスタッズを施しました。つま先から踵までラバーで覆い、足をしっかり保護。長時間のクッション性と快適性を提供するリサイクル OrthoLite(R) （オーソライト）インソールを備え、履き心地、性能、品質、耐久性をさらに向上。トレイルランニングにインスパイアされた「Drift Trail」と名付けられ、70年代のクラシックなランニングシューズに通じるヴィンテージデザインをラインナップしました。さらに2025年には、アナトミカル・フットベッドを採用したサンダルモデル 「Drift Trail Sandal」 が登場し、夏ならではの快適性を追求しています。

DRIFT WALK



今季のニューモデル「Drift Walk（ドリフト ウォーク）」は、スマートなデザインとカジュアルな汎用性が融合し、夏のエッセンスを体現するDRIFTシリーズ初のロープロファイルのランニングスニーカーです。フラットなシルエットが夏らしい雰囲気を演出し、季節のエネルギーを鮮やかなタッチで表現しています。クラシックな質感のレザーアッパーと、通気性に優れたテキスタイルアッパーの両方を採用し、軽やかで快適な履き心地を実現しました。スポーティでテクニカルなエッジを効かせており、ダブル刺繍のロゴをさりげなくあしらい、不規則なステッチのディテールがクラフトマンシップを際立たせています。シリーズを象徴するブリッジ型のスタッズを施したVibram(R)アウトソールは、機能性と独特の美しさを両立させる、際立つ要素となっています。OrthoLite(R)(オーソライト)インソールは足にフィットするサポート力を提供し、リサイクルPETライニングと組み合わせています。EVAミッドソールはシューズの軽量性に貢献し、ストローベル構造が柔軟性と快適性を高めています。

デビューシーズンは、海辺の晴れた日を連想させる、季節感あふれる遊び心とスマートなカラーリングで、シューズの魅力をさらに高めています。限定カラーを含め、全10色と非常に幅広いラインナップをお届けします。

Drift Walk

BLU W K201886-008(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/drift/camper-drift_walk-K201886-008) M K101098-008(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101098-008) / BGE W K201886-006(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/drift/camper-drift_walk-K201886-006) M K101098-006(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101098-006)

\26,400

Drift Walk

RED W K201886-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/drift/camper-drift_walk-K201886-004) M K101098-004(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101098-004) / BLK W K201886-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/drift/camper-drift_walk-K201886-003) M K101098-003(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101098-003)

\26,400

Drift Walk

WHT×BGE W K201886-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/drift/camper-drift_walk-K201886-001) M K101098-001(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101098-001) \26,400

NVY(Suede) Men only K101097-005(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/drift/camper-drift_walk-K101097-005) \30,800

DRIFT TRAIL

70年代のクラシックなランニングシューズに通じるヴィンテージデザインの「Drift Trail（ドリフト トレイル）」は、今シーズンは、筆跡のようなブリッジデザインが特徴なリサイクル素材を使用したテクニカルアッパーを備えたサマーアウトドアパフォーマンスモデルが新たに登場。ベーシックなレザーモデルのほか、夏に向けたセミオープンモデルもラインナップします。

Drift Trail

YEL W K201872-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201872-003) M K101084-003(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail-K101084-003) / BLU W K201872-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201872-004) M K101084-004(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail-K101084-004)

\29,700

Drift Trail

WHT×NVY W K201462-054(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201462-054) M K100864-048(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail-K100864-048) \27,500

BGE(Leather) W K201586-022(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201586-022) \33,000

Drift Trail

BRN W K201777-005(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201777-005) M K101034-005(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail-K101034-005) / L.GRY W K201777-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail-K201777-004) M K101034-004(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail-K101034-004)

\35,200

DRIFT TRAIL SANDAL

カンペールのDNAを詰め込んだ個性的なデザインとアウトドア・パフォーマンステクノロジーを融合した「Drift Trail Sandal」は、クロスストラップのウェビング・サンダルをシーズナルカラーのブルーカラーでお届けし、ウィメンズオンリーで、新デザインのウェビングクロスストラップサンダルが登場。非常に快適な履き心地で、アクティブなライフスタイルを送る人々に理想的なサンダルです。

Drift Trail Sandal

BLU W K201780-011(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K201780-011) M K101039-010(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K101039-010) / BLK W K201780-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K201780-001) M K101039-001(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K101039-001)

\25,300

Drift Trail Sandal / Women only

Women only BLK K201879-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K201879-001) / MLT K201879-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K201879-004) \27,500

Drift Trail Sandal / Men only

Men only BLK K101090-001(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/ada/camper-drift_trail_sandal-K101090-001) \30,800

レジャーやお出かけが多い夏シーズンにぴったりなDriftシリーズのスニーカーやサンダルは、公式オンラインストアや全国のカンペールショップにて取り扱い中。

※ 店舗ごと取り扱いラインナップが異なります。詳しく各ショップまでお問い合わせください。

【 CAMPER / カンペール 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。現在世界で約40カ国400店舗、日本では全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。

カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP/)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)