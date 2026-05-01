伝説の営業マン、ゾス山本氏が登壇！「令和時代の若手戦力化」をテーマに特別対談を実施

株式会社リーベルタッド

「経営者に、数字に縛られない真の自由を」をコンセプトに掲げ、オンライン経営改善・資金繰り支援サービスをはじめとした中小企業支援を行う株式会社リーベルタッド（本社：茨城県守谷市、代表：市ノ澤 翔）は、ゲストに伝説の営業マンとして知られるゾス山本氏を迎え、中小企業経営者を対象とした特別対談を実施いたしました。

多くの経営者が「若手社員との距離感がわからない」「主体性が育たない」といった従業員教育の壁に直面しています。ハラスメントへの懸念から踏み込んだ指導が難しくなっている現代において、いかにして若手を短期間で戦力化し、強い組織を作るかは急務の課題です。

今回の特別講義では、現場の最前線で圧倒的な成果を出し続け、数々の後進を育て上げてきたゾス山本氏を講師に招聘。財務の視点から組織の生産性を見つめてきた市ノ澤 翔と共に、綺麗事なしの「本音の教育論」を徹底議論しました。

対談当日の様子

従業員教育をメインテーマに、ゾス山本氏流の「人を動かす哲学」が展開されました。

【主な講義トピックス】

・令和時代の若手戦力化： 価値観が多様化する現代で、若手のやる気に火をつけ、プロの動きへと変える具体的なアプローチ。

・「本音でぶつかる」ことの真意： 表面的なコミュニケーションを排し、真の信頼関係を築くための「泥臭い」対話が、なぜ今の時代にこそ必要なのか。

・教育を「資産」に変える： 従業員の成長がダイレクトに企業の利益・キャッシュフローに直結する、財務と教育の密接な関係性。

・公開質疑応答： 「厳しい指導ができない」「世代間ギャップをどう埋めるか」といった経営者の悩みに対し、両氏が実体験に基づき本音で回答。

参加者からは「部下への向き合い方が明日から変わる」「今の時代こそ、熱量を持った対話が必要だと再確認した」といった熱い感想が多く寄せられました。

■登壇者プロフィール

ゲスト：山本 康二 氏 （グローバルパートナーズ株式会社 代表取締役社長）

「伝説の営業マン」としてその名を轟かせ、驚異的な営業実績と組織構築能力を誇る。現場主義に基づいた「本音のコミュニケーション」を軸とする育成手法は、多くの経営者から支持されている。

ホスト：市ノ澤 翔（株式会社リーベルタッド 代表取締役）

公認会計士・税理士。「黒字社長」として中小企業の財務戦略を牽引。著書『頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない』は累計4.5万部を突破。「経営者の孤独を解消し、自由な時間と経済的基盤を両立させる」ことを使命に、多角的な経営支援を展開。

株式会社リーベルタッド 概要

株式会社リーベルタッドは、中小企業経営者の「孤独な経営」を終わらせ、経済的自由と時間の両立を支援する企業です。オンライン経営改善や資金繰り支援をはじめ、学びを収益化へ繋げるプラットフォームの運営など、多角的な経営支援を展開しています。「企業が企業を育てる」エコシステムの確立を目指し、日本経済に熱狂の連鎖を生み出す挑戦を続けています。

【会社情報】

社名： Monolith Partners(モノリスパートナーズ)（旧 市ノ澤翔会計税務事務所）

株式会社リーベルタッド

代表：市ノ澤 翔

住所： 茨城県守谷市御所ケ丘 2-3-6 安彦ビル103

URL： https://monolith-partners.net

事業内容：Life rich management university・MAS監査 経営計画策定支援・業績アップコーチング・財務支援・高収益財務顧問養成講座・モノリスパートナーズFCの運営・税務支援/顧問業務・事業承継/相続支援・事業再生支援