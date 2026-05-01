【フランチャイズ＋】動画×LPで“理解して選べる”副業FCの新モデル

株式会社Essence Enrich

フランチャイズ本部構築事業、フランチャイズ加盟募集メディア運営、SNSマーケティング事業、SDGsコンサルティングを展開する株式会社Essence Enrich（本社：京都市中京区 代表取締役：三大寺 悠）は、SNS流入と動画・LPを活用し“理解して選べる加盟検討体験”を提供することをコンセプトとした新サービスサイト『フランチャイズ＋』を2026年5月1日に公開します。この新サイトは、各フランチャイズ本部ごとの専用LP制作とSNSからの導線設計、さらに媒体内での詳細情報掲載を組み合わせることで、従来の一括請求型サービスとは異なり、事前理解を深めた上での加盟問い合わせを実現する機能を搭載し、ユーザーにとってより便利で価値ある情報を提供することを目指しています。サイトのURLはhttps://www.franchise-plus.jpです。(https://www.franchise-plus.jp%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82)

背景・目的

株式会社Essence Enrichは、給与の伸び悩みや将来不安を背景に副業ニーズが高まる一方で、従来の一括請求型フランチャイズ募集サービスにおいては過剰な営業電話や情報の非対称性といった課題が存在している現状を踏まえ、お客様に“十分な情報を理解した上で安心して加盟検討ができる環境”を提供するために『フランチャイズ＋』を開設しました。このサイトを通じて、お客様の「自分に合ったフランチャイズを納得して選びたい」「副業として無理なく始められる事業を見極めたい」といったニーズに対応し、SNSと動画・LPを活用した新たな加盟検討体験を提供することで、フランチャイズ募集市場における新しいスタンダードの確立を目指していきます。

サイトオープン詳細

『フランチャイズ＋』は2026年5月1日よりアクセス可能となります。訪問者はhttps://www.franchise-plus.jpを通じて、新しいサービスを体験することができます。(https://www.franchise-plus.jp%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6%E3%80%81%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

キャンペーン・特典

[特典イメージ]

オープンを記念して、掲載企業向けに「初期掲載費用無料キャンペーン」を実施します。このキャンペーンは先着10社のフランチャイズ本部を対象に、2026年6月30日までの期間限定で提供し、定員に達し次第終了いたします。

オープン後の展開

今後、株式会社Essence Enrichは『フランチャイズ＋』を通じて、掲載フランチャイズ本部の拡充やSNSマーケティングの強化、動画コンテンツの充実を図るとともに、副業ニーズに対応した新たなフランチャイズモデルの開発・発信を計画しており、お客様にとってさらに価値あるサービスを提供し続けることを目指します。

代表コメント

「『フランチャイズ＋』の公開により、お客様に“理解して選べる加盟検討体験”を直接体験していただけることを大変嬉しく思います。株式会社Essence Enrichは、お客様の満足を最優先に考え、SNSや動画・LPを活用した革新的なサービスを提供し続けてまいります。」