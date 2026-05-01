近畿大学経営学部（大阪府東大阪市）はJA全農長野（長野県長野市）の協力のもと、令和8年（2026年）5月8日（金）、東大阪キャンパスで「母の日に向けた切り花販売イベント」を実施します。 本イベントは、ビジネスコンテストをきっかけに生まれた企画を社会実装するもので、当日は切り花の販売に加え、購入者アンケートによる花に対する意識調査や抽選企画も実施します。 【本件のポイント】 ●経営学部生がビジコンをきっかけに企画した、母の日に向けた切り花販売を実施 ●購入者アンケートを通じて花への関心や購買意識を把握し、今後の販売企画の検証に活用 ●学生が企画・販売・検証までを担うことで、実践的なマーケティングを学ぶ 【本件の内容】 近畿大学経営学部は、平成26年（2014年）から協賛企業・団体が提示する課題に対して、学生がビジネスアイデアを競う「課題解決型KINDAIビジコン」を開催しています。令和7年（2025年）1月に行ったビジコンの課題「信州の花フェア売場ブース用キット」で優秀賞に選ばれた企画の社会実装を目的として、近畿大学経営学部経営学科教授 布施匡章ゼミと京阪神地区信州花き販売推進協議会が連携し、母の日需要に合わせた切り花販売イベントを昨年に続いて実施します。 JA全農長野の協力を得て、「信州の花」をテーマにアルストロメリア、ダリア、シャクヤク、ハイブリッドスターチス、ユーカリの5品目を販売します。イベントを運営する布施ゼミの学生は、花の魅力を伝えるために来場者の視点に立ち、花がよく見える高さや角度で展示を行い、花本来の魅力が伝わる売り場づくりに取り組みます。また、学生は看板や花瓶のデザインも工夫し、立ち寄りやすい空間を演出します。特に看板は遠くからでも視認しやすいよう写真を活用しています。 さらに、購入者を対象としたアンケート調査を行い、大学生の花に対する意識や購入意欲を把握し、消費行動の分析につなげます。回答者には、長野県産リンゴを使用したジュースを配布予定です。また、来場促進施策の一つとして、1回300円でガチャガチャ抽選を実施し、より一層楽しめる企画を用意しています。 これらの取り組みにより、若者の花に対する印象や関心の有無、贈答経験などを把握し、今後の販売活動やフラワーマーケティング戦略に生かすことをめざします。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月8日（金）11：00～17：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 21号館1階ピロティ （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生 販売内容 ：アルストロメリア、ダリア、シャクヤク、 ハイブリッドスターチス、ユーカリ（予定） 販売価格 ：1本 300円（税込）、5本セット 1,000円（税込） ガチャガチャ ：1回 300円（税込）（景品内容：チェキ撮影1枚、他種類のお花1本） 布施ゼミInstagram：https://www.instagram.com/fuse_seminar/ 【代表学生コメント】 近畿大学経営学部商学科4年 岡代結衣（おかだいゆい）さん 「お母さんへの感謝を、お花に乗せて届けよう。」 昨年に引き続き「母の日に向けた切り花販売イベント」を実施することになりました。昨年、たくさんの来場者に切り花を購入していただき、長野県産の花の認知拡大につながる機会になったと感じています。イベントを通じて、長野県から届いた新鮮な花の美しさを体感してもらいながら、普段は照れくさくて言えない「お母さんへのありがとう」を、花をプレゼントすることで伝えるきっかけになればと考えています。 【関連リンク】 経営学部 経営学科 教授 布施匡章（フセマサアキ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/124-fuse-masaaki.html 経営学部 https://www.kindai.ac.jp/business/