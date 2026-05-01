au PAY マーケット、サイト全体を単独ブランドが占有する国内総合モール型のECサイト初の取り組み「FULL JACK」を提供開始

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフ株式会社は、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、プラットフォーム上のあらゆるタッチポイントを単独ブランドの世界観で統一できる新たな取り組み「FULL JACK」を2026年5月9日に開催します。

FULL JACKは、トップページのホームアイコンから検索窓に至るまで、サイト内のあらゆるタッチポイントを単独ブランドの世界観で統一する、国内における複数のブランドを取り扱う総合モール型のECサイト初※の取り組みとなります。

第一弾として、世界中で愛される「コカ・コーラ」の誕生140周年を記念した「コカ・コーラ FULL JACK」を開催し、2026年5月8日から10日までの期間、対象製品の購入金額の15%ポイント還元や、コカ・コーラ製品1年分が当たる抽選なども実施します。

au PAY マーケットは「暮らしが満たされるお買い物体験」をブランドアイデンティティに掲げ、お客さま自ら商品を効率的に見つけられるEC機能の提供にとどまらず、訪れる度にお客さまの日常に彩りを添える新たな商品との出会いやそのワクワクといった体験価値をお届けするプラットフォームを目指しています。

今回のプラットフォーム上の全接点を一つのブランドが染め上げるこれまでにない取り組みを通じて、出店店舗さま・メーカーさまにはブランド価値を最大化する新たなマーケティングチャネルとしての可能性を、お客さまにはページをめくるたびにワクワクを感じられる新しいお買い物体験を提供してまいります。



■第一弾：140周年記念「コカ・コーラ FULL JACK」実施概要

1．ポイント還元

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/410_1_e733273ebfbff507698adbf9832bbb3a.jpg?v=202605010251 ]



2．抽選でコカ・コーラ製品を1年分プレゼント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/410_2_dce8c6342beb128435572572de007fd1.jpg?v=202605010251 ]

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/event/tieup/cocacola-day/index.html）



3．24時間限定タイムセール

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/410_3_55b8c04a1e999bcfa48096ef3f98c3e4.jpg?v=202605010251 ]

auコマース＆ライフは、今後もECの枠を超えた新たな取り組みを通じて、毎日の暮らしがより豊かになるお買い物体験を追求してまいります。

※2015年以降、国内における総合モール型のECサイトにおいて、1つのブランドがホームアイコン、検索窓、TOPページを含む全導線を利用した広告を実施したこと（自社調べ）

※対象はスマートフォン、タブレット（タブレットは機種によってはご覧いただけない場合もございます）



（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。