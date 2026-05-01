日本ICS、税理士業界と中小企業の働き方を変える新基盤「ICSデジタルワークプレイス」を提供開始

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループの日本ICS株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西林 心路、以下：日本ICS）は、会計事務所および中小企業向けに、会計事務所と顧問先企業の業務を同一環境で接続するリモートアクセス基盤「ICSデジタルワークプレイス」を2026年5月1日から提供開始することを発表します。

「ICSデジタルワークプレイス」は、会計事務所の職員と顧問先企業の従業員が時間・場所を問わず、会計事務所のシステム環境にブラウザからリモートアクセスでき、同時に高いセキュリティを確保できるインターネット基盤です。会計データ授受における入力作業が不要になり、確認・修正対応を含めた一連の業務工数を、運用状況に応じて最大50％削減します。

背景

「ICSデジタルワークプレイス」のイメージ

近年、会計事務所を含む税理士業界では少子高齢化に起因する労働人口の減少に加え、確定申告や年末調整といった季節要因により業務負担が集中し、従来の出勤前提の業務体制では柔軟な人材活用が難しい状況にあります。

同様に中小企業においても、経理・会計業務の属人化や業務効率の低下が課題となっており、育児や介護との両立、女性活躍の推進、地方人材の活用など、多様な働き方への対応が急務となっています。

こうした状況の中、会計事務所、中小企業が持続的に成長していくためには、時間や場所の制約に縛られない新たな業務基盤と、人材活用の幅を広げる仕組みが求められています。

日本ICSは、長年培ってきた会計実務の知見をもとに、会計事務所と中小企業の多様な働き方を支えるデジタル環境の整備に取り組んできました。そこで、会計事務所の職員および中小企業の経理担当者が、時間・場所を問わずデジタル上で効率的に作業を進められるよう、会計事務所と顧問先企業の業務を同一環境で接続可能にしたリモートアクセス基盤である「ICSデジタルワークプレイス」を開発しました。

概要

「ICSデジタルワークプレイス」は、当社サービスサイト「MYICS（マイ アイシーエス）」からログインすることで、外出先や自宅、顧問先企業から会計事務所のシステム環境へ安全にリモート接続できるプラットフォームです。

「MYICS」は、すべてのユーザーと情報をつなぐクラウドポータルであり、最新情報や学びといったコンテンツを通じて、必要な情報へ迅速にアクセスでき、業務をよりスムーズかつ快適に進めることができます。

「ICSデジタルワークプレイス」を利用したリモートワークの実現により、出産・育児・介護と仕事の両立が可能になるなど、多様な働き方を後押しします。

- 会計事務所と中小企業のリアルタイム連携で、データ授受にかかる工数を大幅削減会計事務所と顧問先企業が同一基盤で業務を行うことができ、接続拠点を問わず、会計データをリアルタイムに共有可能。これにより会計データ授受における入力作業が不要になり、確認・修正対応を含めた一連の業務工数についても、運用状況に応じて50％の削減が期待できる。さらに、仕訳データの作成から確認、申告に至るまでの一連の業務を一元化することで、業務効率化と属人化の防止を実現し、企業の迅速な経営判断を支援。- 会計事務所のサーバーをそのまま活用できるセキュアな業務基盤会計事務所のサーバーにデータを保持したまま、外部から安全にアクセスできる環境を構築。これにより、セキュリティを確保しつつ、外部人材を業務に組み込むことが可能。繁忙期や人手不足への柔軟な対応を実現し、会計事務所および中小企業の人材不足や属人化といった課題解決を後押し。

「ICSデジタルワークプレイス」については以下URLをご参照ください。

https://www.icsics.co.jp/product/digital-work-place

「MYICS(myics.jp)」については以下URLをご参照ください。

https://www.icsics.co.jp/land/myics.html

今後について

日本ICSは「ICSデジタルワークプレイス」について、2030年までに利用者総数15,000人規模へ拡大することを目指します。

また、今後も、税理士の現場の声を反映した機能強化を継続し、中小企業における経理業務の標準化を実現し、業務の属人化を抑制し、経営の見える化と業務効率の向上を促進します。

今後も、本サービスを起点に、会計事務所と中小企業が一体となって成長できるデジタル環境の構築を推進し、会計事務所および中小企業のDXに貢献していきます。

日本ICS株式会社について（https://www.icsics.co.jp/(https://www.icsics.co.jp/)）

日本ICSは、お客さま視点での商品開発を企業理念とし、1965年より財務・税務・給与計算システムの開発・製造・販売から保守に至るまで、トータルでサポートするITベンダーです。税理士を取り巻く周囲360度すべての支援メニューを展開していく『税理士360(サンロクマル)構想』を掲げており、会計事務所とその職員、顧問先に向けた課題を解決する各種サービスを展開することで信頼性と顧客満足度の向上を目指しています。

TISインテックグループについて（https://www.tis.co.jp/(https://www.tis.co.jp/)）

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市への集中・地方の衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※ ICSデジタルワークプレイスは、商標登録出願中です。

※ 記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

本サービスに関するお問い合わせ先

日本ICS株式会社 営業統括部

TEL：06-6773-3881 E-mail：hansoku_info@icsics.co.jp