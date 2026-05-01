【応募開始】講談社「第9回 青い鳥文庫小説賞」をエブリスタで開催～大賞50万円、金賞以上の受賞作品は書籍化確約！～

株式会社エブリスタ

株式会社エブリスタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下正樹）は、自社で運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、株式会社講談社とコラボした「第9回 青い鳥文庫小説賞」を初開催いたします。本コンテストでは小・中学生の読者をターゲットとした多様なジャンルでの児童小説を募集いたします。

作品募集期間は2026年5月1日（金）～ 2026年7月31日（金）まで。

「第9回 青い鳥文庫小説賞」コンテスト特設ページ

https://estar.jp/official_contests/159870

書籍化デビューのチャンス！人気児童文庫レーベルが次世代作家を募集

「第9回 青い鳥文庫小説賞」は、株式会社講談社とエブリスタが共同で開催する小説コンテストです。

青い鳥文庫小説賞が求めているのは、謎解き・ミステリー、ホラー、サバイバル、恋愛、学園もの、そして読んで知識も身につく、そんな「おもしろくて、ためになる」作品です。

「小中学生」が読者であることを念頭に、自由にのびのびと書いてください。今の子どもたちの心揺さぶるような物語をお待ちしています。

また今回、大賞・金賞受賞作には、賞典として賞金と書籍化確約の他、青い鳥文庫の人気作家、はやみねかおる先生（代表作『怪盗クイーン』シリーズ）と高杉六花先生（代表作『ひなたとひかり』シリーズ）からの選評をお届けいたします。

「第9回 青い鳥文庫小説賞」コンテスト特設ページ

https://estar.jp/official_contests/159870

■賞典

〈大賞〉 正賞の盾＋副賞の50万円＋書籍化確約＋青い鳥文庫作家からの選評

〈金賞〉 正賞の賞状＋副賞の20万円＋書籍化確約＋青い鳥文庫作家からの選評

〈奨励賞〉正賞の賞状＋副賞の5万円

■スケジュール

- 応募期間：2026年5月1日（金） 12:00:00 ～ 2026年7月31日（金） 27:59:59- 中間発表：2026年11月～12月予定- 最終結果発表： 2026年12月～2027年1月予定

■応募要項

- 文字数は3万字～5万字程度- 完結必須- 応募者年齢、プロ・アマ不問

＜推奨ジャンル＞

謎解き・ミステリー、ホラー、サバイバル、恋愛・友情、学園もの等

応募要項の詳細は、エブリスタ上で公開しているコンテスト特設ページでご確認いただけます。

https://estar.jp/official_contests/159870

また、本コンテスト開催に合わせ、青い鳥文庫の編集担当者への特別インタビューを掲載しています。コンテストにどんな作品を求めているのか、今の児童文庫の状況や作家になりたい人へのアドバイス等応募者必読の内容となっています。

https://monokaki.ink/n/nd0c5551afa6d

【レーベルのご紹介】

一冊の出会いが一生の宝物になるように。

「講談社 青い鳥文庫」は子どもの「読みたい」と「知りたい」を応援する児童文庫のレーベルです。

1980年の創刊以来、子どもの本をずっと作ってきました。ファンタジー、冒険、恋愛、ミステリーにノンフィクション、そして時代を超える数々の名作たち。さまざまなジャンルの本が青い鳥文庫にはそろっています。

読書は想像力を育て、世界を広げてくれます。青い鳥文庫なら、あなたの読みたい本がきっとみつかります。

青い鳥文庫公式サイト

https://cocreco.kodansha.co.jp/aoitori

■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。

エブリスタ編集部の目に留まった投稿作品は、40社以上の出版社と提携し、書籍化・メディア化のオファーを行いデビューのサポートをしています。

また、受賞作品は書籍化・コミカライズの権利を得ることができる出版社と共同開催の「エブリスタ小説大賞」や、100文字から参加できる短編コンテスト「妄想コンテスト」など作家ニーズにあわせた様々なコンテストを常時開催しています。

クリエイター創作支援プログラムとして「スターギフト」など収益還元機能の提供などサービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの小説家の方々を応援してまいります。

今後もエブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。

■関連情報

■「エブリスタ小説大賞2026」特設ページ

https://estar.jp/official_contests/gp

■Web小説投稿サイト「エブリスタ」

https://estar.jp/

■「エブリスタ」公式X（Twitter）

https://x.com/estar_jp

■会社概要

会社名 ：株式会社エブリスタ

代表者 ：代表取締役社長 山下正樹

所在地 ：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目1番地1 フロントプレイス神田神保町8F

設立 ：2010年4月1日

事業内容： 小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

関連会社：株式会社めちゃコミック

URL： https://everystar.jp/