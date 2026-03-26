【日韓成婚利用者が前年比2.2倍に急増】日韓成婚支援『結（ゆい）マリッジパートナー』がプロポーズ支援のSINK社と業務提携。成婚までを一気通貫でサポートする新システムを導入。

結マリッジパートナー

■ リード文

日韓成婚支援サービスを提供する『結（ゆい）マリッジパートナー』（共同代表：中井梨奈、チョン・ヒド）は、2026年4月、利用者の累計増加数が前年比2.2倍を達成したことをお知らせいたします。これに伴い、成婚の最終段階であるプロポーズの成功率を最大化させるため、プロポーズ支援の専門集団「J-SHINK 社」との戦略的業務提携を新たに締結いたしました。恋愛サポートから、人生の聖域であるプロポーズ、そしてその後の生活設計までを一気通貫で支援する体制を正式に開始いたします。

【日韓成婚利用者が前年比2.2倍に急増】日韓成婚支援『結（ゆい）マリッジパートナー』がプロポーズ支援のJ-SHINK 社と業務提携。成婚までを一気通貫でサポートする新システムを導入。

■ 第1章：栄光の最年少プロを襲った、突然の「人生強制終了」

日韓成婚支援サービスを提供する『結（ゆい）マリッジパートナー』（共同代表：中井梨奈、チョン・ヒド）は、2026年4月、利用者の累計増加数が前年比2.2倍を達成したことをお知らせいたします。これに伴い、成婚の最終段階であるプロポーズの成功率を最大化させるため、プロポーズ支援の専門集団「J-SHINK 社」との戦略的業務提携を新たに締結いたしました。恋愛サポートから、人生の聖域であるプロポーズ、そしてその後の生活設計までを一気通貫で支援する体制を正式に開始いたします。





1. SINK社との業務提携による「一気通貫サポート」の開始 今回の提携により、従来の「生活設計型」カウンセリングに加え、一生に一度のプロポーズ演出までをトータルプロデュースする体制を整えました。IBJのデータに基づき、成婚率が最も高いとされる「交際120日」以内の成婚を、最高の感動とともに実現します。「これまで恋愛アカデミーとして多くの方を支えてきましたが、プロポーズという神聖な領域まで一貫してサポートできるようになったことを誇りに思います」と代表の中井梨奈は語ります。





2. 利用者急増の背景：20代・30代が支持する「タイパ成婚」 当サービスの利用者が前年比2.2倍に急増している背景には、効率と確実性を重視する若年層のニーズがあります。日韓結婚における居住地や仕事といった現実的な課題を、スタート時点で設計する当社のメソッドが、将来への不安を抱える層から高い信頼を得ています。





【ストーリー】絶望を希望に変えた「結び」の記録：二度の白血病からの生還当 サービスの根幹には、共同代表のチョン・ヒドが経験した壮絶な闘病生活と、そこから生まれた「真実の絆」があります。















2014年、韓国ゴルフ界に一人の天才が現れました。当時18歳、並み居る強豪を抑え、韓国人最年少でKPGAプロテストに合格した期待の新星、チョン・ヒド。私の前には、果てしないグリーンと輝かしい未来だけが広がっていると信じて疑いませんでした。

しかし、プロの世界は想像以上に険しく、兵役というブランクを経て、ようやく再起を誓った26歳の冬。運命はあまりにも残酷な形で、私の人生に「強制終了」のボタンを押しました。





喉の激痛が数ヶ月続き、全身には不気味な青あざが広がる。大学病院で告げられた診断名は、「急性骨髄性白血病」。

昨日までゴルフクラブを握っていた手には点滴の針が刺さり、華やかなトーナメント会場の代わりに、真っ白な無機質な壁が私の世界のすべてになりました。抗がん剤の副作用で髪は抜け落ち、皮膚はボロボロに剥がれ、免疫力はゼロ。鏡に映るのは、かつての面影もない、生気を失った一人の男。

「自分はもう、欠陥のある中古品でしかない。生きていても、誰の役にも立てない。」

最年少プロというプライドは粉々に砕け散り、私は暗闇の中で、ただ静かに「終わり」を待っていました。









■ 第2章：怪物のような姿になっても、彼女は私の手を離さなかった。







「無菌室での孤独な闘い。でも、彼女の手だけは温かかった。」





7回に及ぶ過酷な抗がん剤治療、そして妹からの骨髄移植。生き延びるための代償はあまりにも大きく、私の体はまるで生まれたての新生児のように、自力では何もできない状態にまで衰弱しました。

そんな絶望の真っ只中で、運命的に出会ったのが中井 梨奈（なかい りな）でした。

当時の私は, 自分の姿を見るのが怖くてたまりませんでした。移植後の激しい副作用で全身の皮膚が剥がれ落ち, 鏡に映るのは自分でも「怪物」だと思ってしまうほど無惨な姿。私は彼女が愛想を尽かして去っていくのを、諦めとともにただ待っていました。「こんな欠陥だらけの男を、愛してくれるはずがない」と。

しかし、梨奈は一度も私の手を離しませんでした。

「人は誰だって、いつ死ぬか分からないよ。だから今、目の前のあなたを大切にしたい」

そう言って彼女は、怪物のようになった私の肌に、毎日毎日、数時間かけて優しく薬を塗り続けてくれたのです。私の両親は、私の再発を恐れ、彼女を苦労させたくないと結婚に猛反対しました。それでも彼女は「彼が明日死ぬとしても、私は今日彼と結婚します」という覚悟で隣にいてくれました。

「この人は、私のスペック（肩書き）ではなく、私という人間の『本質』を愛している。」

その温かな手の感触が、死にかけていた私の魂を呼び戻しました。梨奈の無償の愛に触れたとき, 私は誓いました。この女性を幸せにするために, そして彼女が信じてくれた

私の価値を証明するために, もう一度立ち上がろうと。

■ 第3章：梨奈が恋愛アカデミーに注ぐ情熱 ―「人は変われる」という確信







「4年間の成婚実績が証明する『人を再生させる力』。梨奈の情熱は、今や多くの縁を輝かせています。」





中井梨奈は、単なる「献身的な妻」ではありません。彼女は4年にわたり多くの日本人男性を指導し、数々の成婚を勝ち取ってきた恋愛教育のプロフェッショナルです。彼女の根底にあるのは、「自分磨きを通じて自信を手に入れれば、人生は劇的に変わる」という揺るぎない信念です。

彼女の指導は、うわべだけのテクニックではありません。病床で「自分はもう価値がない」と自信を完全に喪失していた私に対し, 彼女が行ったのは、私の魂を再構築するようなマインドセット（心の在り方）の変革でした。





「あなたは今のままでも十分に価値がある。でも、もっと輝くことができる」





死の恐怖と戦う私を一人の男性として扱い、内面の美しさを引き出し続けてくれた彼女のコーチング。それは、私という人間を根底から「再生」させるプロセスでした。

この「人を再生させ、魅力を最大化する」教育ノウハウこそが、現在の『結マリッジパートナー』の核心となるカリキュラムです。彼女の導きがあれば、どんな絶望の中にいる人でも、再び人生の主人公として輝ける。私はその事実を、自らの命をもって証明した最初の「成婚者」なのかもしれません。





■ 第4章：「独自のアカデミー」×「国内最大級IBJ」― 理想を現実にする最強の成婚システム







「データと真心で綴る、ふたりの未来設計図」 デート後のフィードバックを行う中井梨奈代表。IBJの成婚データに基づいた客観的な分析と、自身の経験から導き出した「生活設計」のアドバイスを行い、次のステップへと確実に繋げます。





私たちは、日本最大級の結婚相談所ネットワーク「IBJ」の正規加盟店であり、１０万人規模の膨大な会員データを提供できるだけでなく、4年間にわたる独自の教育実績に基づいた「成婚への圧倒的ロードマップ」を完備しています。

単に「出会い」を提供する相談所とは一線を画す、私たちの「4大徹底伴走支援」が、あなたの成婚を確実なものにします。





➖ 【男性会員様へ】「選ばれる男」への変貌プロデュース IBJの膨大なデータに基づいた戦略的なマッチングに加え、梨奈が培ってきた「恋愛アカデミー」の独自カリキュラムを伝授します。外見・マインド・エスコート術を磨き、日韓両方の女性から「また会いたい」と思われる「品格ある男性」へとアップデートします。





➖ 【女性会員様へ】スペックを超えた「真の安心」の提供 厳格な審査を通過したIBJ会員の中から、さらにプロゴルファーとしての私の視点で「誠実さ」を見極めた男性を厳選。プロフィールだけでは分からないお相手の「本質」を確認した上でご紹介するため、「後悔しない、安全な婚活」が可能です。





➖ 24時間チャットサポート ＆ 模擬デート実施 LINEの返信内容から初デートの服装まで、24時間プロのアドバイスが受けられる体制を構築。さらに、実際の対面を想定した「模擬デート」を行い、あなたの魅力を120%引き出します。





➖ 日韓・同時進行のハイブリッド縁結び 「日本国内」と「韓国」、二つのフィールドで同時にパートナーを探せるのは、私たちだけの唯一無二の強みです。言葉の壁や文化の差を埋める専門的なコーチングにより、グローバルな成婚もシームレスにサポートします。

私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。真実のインヨン（縁）を繋ぐことが、私たちの揺るぎない使命です。





【背景と新サービス導入の目的】 成婚支援サービスを提供する

『結（ゆい）マリッジパートナー』（共同代表：中井梨奈、チョン・ヒド）は、

2026年4月、20代・30代を中心とした利用者の累計増加数が前年比2.2倍を達成したことを発表いたします。

これに伴い、出会いから成婚までのプロセスをより確実にサポートするため、プロポーズ支援の専門集団「J-SHINK 社」との戦略的業務提携を新たに締結いたしました。これにより、従来のライフデザイン設計に加え、一生に一度のプロポーズ演出までをトータルプロデュースする「一気通貫サポート」の提供を開始いたします。

【提携による新たな価値提供】 今回のSINK社との提携により、成婚の最終段階である「プロポーズ」の質を最大化させます。







・ プロポーズのトータルプロデュース： 理想のシチュエーション設定から当日までを完全バックアップ。







・ 「120日の壁」を突破するスピード感： IBJのデータが示す、成婚率が最も高い「交際120日」以内の決断を、最高の形でサポートします。







・ 不安を感動に変える支援： 出会い、交際、そしてプロポーズまでを一つの物語として繋げ、成婚率の向上に寄与します。





■ 中井代表メッセージ：恋愛から結婚、そして「プロポーズ」という聖域まで

「これまで恋愛アカデミーとして多くの方の『自分磨き』を支えてきましたが、今回SINK社との提携により、結婚の象徴である『プロポーズ』という神聖な領域までワンストップでサポートできる体制が整ったことを、心から嬉しく誇りに思います。」

日韓結婚は、単なる恋愛の延長ではなく、異なる文化を背景に持つ二人が新しい人生を設計する重大な決断です。だからこそ、出会いや交際のアドバイスに留まらず、その最高の結実であるプロポーズ、そしてその先の生活設計までを私たちが一貫してプロデュースすることに大きな意味があります。

絶望の中でも希望を捨てず、共に闘い抜いた私たち二人だからこそ、新しい人生の一歩を踏み出す方々の最も心強い「設計者」であり続けたい。この一気通貫のサポートを通じて、一つでも多くの「揺るぎない絆」が生まれることに貢献してまいる所存です。









■ 第5章：本質に触れ、楽しむ。私たちが創る「出会いの新常識」

■ スペックを超えた「本質」を見極める、独自の成婚イベントと実績

当社では、書類上の条件だけでは見えない「誠実な人柄」を可視化するため、独自のイベントを通じた成婚支援を行っています。これらの取り組みが、直近の成婚者数増加に大きく寄与しています。







・ プロ同行「ラウンド婚活」による人間性の可視化 プロゴルファーであるチョン・ヒドが同行し、実際のプレーを通じてお相手の本質を見極めます。「審判のいないスポーツ」であるゴルフだからこそ露呈する誠実さや、周囲への気遣いをプロの視点で判定。これにより、スペックを超えた「本質的な相性」による高いマッチング率を実現しています。







・ スキルアップ型「ゴルフ交流会」の開催 「学びながら出会う」という新しいスタイルを提供。チョン代表による直接のワンポイントレッスンを通じて、和やかな雰囲気の中で自然な会話を誘発し、従来の婚活パーティーよりも深いコミュニケーションを可能にしています。







・ カジュアル婚活パーティーと徹底した「橋渡し」 共通の価値観を持つ異性とリラックスした空間で出会える場を定期開催。中井代表とチョン代表が自ら現場で橋渡し役を担うことで、初対面でも自然体で対話できる環境を構築し、多くの交際進展を生み出しています。





※ゴルフ未経験の方への配慮 ゴルフはあくまで「お相手を深く知るためのツール」として活用しています。ゴルフをされない方に対しても、プロの目で厳選された「エスコート力と誠実さを兼ね備えた男性」を優先的にご紹介する独自の推薦アルゴリズムを運用しています。





■ 結論：人生を共に設計する「真実の縁（インヨン）」の実現へ 私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。単なる出会いの場を提供するのではなく、お客様の人生を共に設計し、真実の縁を現実のものにする。それが私たちの使命です。





■ 結びに：真実の縁を繋ぐことが、生かされた私の新たな使命。





私たちの会社は、絶望の淵で「人との繋がり」に生かされた一人の男と、その可能性を信じ続けた一人の女性の情熱から生まれました。

「人の命（時間）は無限ではなく、あまりにも短く儚い」

病を経験して痛感したこの重みを胸に、私たちは一つひとつの縁を丁寧に繋ぎ、その大切な時間を最高に価値あるものに変えていくサポートをしています。スペックという壁を越え、穏やかで温かな家庭を築けるパートナーとの出会いを、私たちが全力でプロデュースします。

あなたの人生を共に設計し、真実の縁（インヨン）を現実のものにする。それが私たちの揺るぎない信念です。









【会社概要・お問い合わせ】 結マリッジパートナー (Yuimarriage Partner)

公式サイト：https://yuimarriagepartner.com( https://yuimarriagepartner.com/ )







