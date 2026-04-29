韓国プレミアム健康機能食品ブランド「エスターフォーミュラ」は、 「自分の家族にも安心して摂取できる製品をつくる」という理念のもとに誕生しました。 現代人に不足しがちな栄養素をエスターフォーミュラ独自の配合比で設計し、インナービューティーと日々の健康維持をサポートする製品を開発しています。 使用する原料はすべて、世界有数の原料メーカーから調達し、論文や試験成績書などに基づき、安全性と確かな品質が確認されたもののみを厳選することにこだわっています。 韓国ではホームショッピングやオンラインを中心に長年愛されており、2023年の日本市場進出以降も、着実にファン層を広げながら信頼を構築しています。

このたび2026年5月1日(金)から5月9日(土)まで開催されるQoo10メガポでは、メガポ期間中に制限なしで何度でも使用可能なクーポンをプレゼント！ インフルエンサーコラボに1＋1イベントなどスペシャルなイベントも満載です。 大切な人への贈り物にも、毎日頑張る自分へのご褒美にも。 エスターフォーミュラで、心も身体もやさしく満たしましょう！

【5月メガポスペシャルイベント】 メガポ期間中に3,000円以上購入時、制限なしで使用可能な10％クーポンをプレゼント！ 何度でも使用可能なので、この機会にぜひお得にご利用ください！

【Qoo10メガポ限定「Jコラボセット】

①セラミドゼリー2.0 2箱 + (GIFT)NMNフィルム 1箱 ②セラミドゼリー2.0 3箱 + (GIFT)NMNフィルム 1箱 + レチノールフィルム 2箱 ヨエスターセラミドゼリー2.0は、植物由来のセラミド配合で、内側からうるおいをサポートする“食べる保湿ゼリー”。 乾燥が気になる季節の美容習慣として、低分子コラーゲン・ヒアルロン酸・ビタミンCまで一緒に摂れる、毎日のインナーケアにぴったりなアイテムです。 今回、スペシャルコラボ記念として2つのセットをご用意いたしました。 NMNフィルムやレチノールフィルムなど、ギフトも豪華にご用意。 ぜひこの機会に、お得にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「あおいコラボセット】

・ヨエスターリポソームグルタチオンダイレクトウルトラ9X 2箱 + ヨエスターエラスチンオリジナル7X 2箱 + (GIFT)NMNフィルム 1箱 + GLTダイレクトフィルム 1箱 高純度グルタチオンを主成分とする美白サポートサプリのグルタチオンダイレクト9Xフィルム2箱と肌の弾力とハリをサポートするエラスチン7Xゼリー2箱のセットで、 内側からイキイキとしたクリアな美しさを育てる、肌の健康に特化したセット構成となっております。 今回、スペシャルコラボ記念として、あおいさんコラボセットをご購入いただいた方に、NMNフィルムとGLTダイレクトの豪華な特典付き！ この機会に、ぜひお得にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「リイコラボセット】

・ヨエスターグルメ酵素 選択2箱(サツマイモ味、シャインマスカット味) 毎日の健康とリズムを整える「ヨエスターグルメ酵素」。食べ過ぎた後・夜遅く食べた後に「胃がもたれる」「スッキリしない」をやさしくケアします。 リイさんコラボではサツマイモ味とシャインマスカット味から選べる2箱セットをお得な特別価格でご用意しました。酵素をお得にゲットして健康的な生活習慣を作りましょう！

【Qoo10メガポ限定「ぷるハリバリアケアセット】

・ヨエスターエラスチンゼリー2.0 1箱 ・ヨエスターセラミドゼリー2.0 1箱 肌の弾力とハリをサポートするエラスチンゼリー2箱と、乾燥が気になる季節にみずみずしさを与え、健やかな肌環境をサポートするセラミドゼリー2箱を組み合わせた、美容と健康を内側から整える特別なセット構成となっております。 内側から“ハリ”と“うるおい”を育て、毎日の美容習慣を手軽に続けられるお得な組み合わせです。ぜひこの機会にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「透明感美白ケアセット」】

・ドクターエスターリポソームビタミンCプラス 2箱 + (GIFT)GLTダイレクトフィルム 1箱 ドクターエスター リポソームビタミンCプラスがメガポ限定特価で登場！ リポソーム化ビタミンC配合で、毎日のインナーケアを効率よくサポート。 紫外線が気になる季節や、忙しい毎日のコンディション維持にもおすすめです。 さらに今回メガポ限定で、輝く美容サポートセットをご用意！ リポソームビタミンCプラスを2箱ご購入で、グルタチオンフィルム「GLTダイレクト」をプレゼント。この機会をどうぞお見逃しなく。

【Qoo10メガポ限定「ビタミンショット」】

・ヨエスターオールインワンビタミンショット(30本) + (GIFT)ヨエスターオールインワンビタミンショット(3本) 1本で、からだ全体をやさしく整えるスマートな栄養ショット「ヨエスターオールインワンビタミンショット」30本入りがメガポ限定特価で登場！ 15種の必須栄養素を高含有でぎっしり詰め込み、季節の変わり目、忙しい毎日や朝の目覚めがスッキリしない日に活力をバックアップします。 今回、5月メガポ限定で30本入りをご購入でビタミンショットを3本追加プレゼント！ この機会をどうぞお見逃しなく。

【Qoo10メガポ限定「エラスチンオリジナル7X」】 ※3個購入時1個無料贈呈

・ヨエスターエラスチンオリジナル7X 1箱 エラスチンオリジナル7Xは、コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを、肌に寄り添うバランスで配合したゼリー状サプリです。 魚類エラスチンよりも含有量が多いとされる馬エラスチンを採用し、ハリのある毎日をしっかりサポートする設計にしています。5月メガポ限定で3個購入で1個プレゼントのキャンペーンを実施中。お得にお試しください！

【Qoo10メガポ限定「(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X」】 ※2個購入時1個無料贈呈

・(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X 1箱 エスターフォーミュラの人気商品「(酵母由来)ヨエスターグルタチオンダイレクト5X」が登場。 主成分のグルタチオン（酵素エキス）に加え、ビタミンC・ビタミンE・ミルクシスルを贅沢に配合した、フィルムタイプのサプリメントです。 肌のくすみを感じにくく、明るさの感覚をサポートすることを目指します。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利で、手軽にお召上がりいただけます。 今なら、1枚あたり51円でお得にお試しいただけます。

【Qoo10メガポ限定「NMNフィルム」】 ※2個購入時1個無料贈呈

・ヨエスター植物性NMNフィトエス２Xフィルム 1箱 健康と美を同時サポートするNMNがメガポ特価で登場！ ブロッコリー由来の高純度NMNを、口腔粘膜から直接吸収できる設計。 水無しでいつでも手軽に取り入れられ、次世代エイジングケアを支えます。 「年齢を重ねても、みずみずしい素肌でありたい」そんな想いを、内側から静かに応援します。栄養の革新をこの機会にお得に体感してみてください！

【Qoo10メガポ限定「レチノールフィルム」】 ※1個購入時1個無料贈呈

・ヨエスターリポソームレチノールCダイレクト(14枚入り) 2箱 内側から輝くような美しさを目指すレチノールフィルムがメガポ特価で登場！ 1箱購入でもう1箱ついてくる68％OFFで提供中。毛穴の目立ちをケアし、くすみを減らし、トーンを均一に整える働きを後押しします。 紫外線が気になる日も、ニキビが気になりがちな時期も、内側から肌のリズムを整え、クリアで弾むような肌へと導きます。今回だけの特別価格をこの機会にお試しください。

【Qoo10メガポ限定「バストケアエラスチンセット」】

・ヨエスターエラスチンオリジナル7X 1箱 ・ヨエスター エラスチン S 1箱 今回のメガポでは、バストケアに欠かせないエラスチンのセットを販売いたします。 エラスチンゼリー×エラスチンフィルムは、バストを含む全身の肌の「ふっくらとしたハリ」を、内側から健やかに支えます。 ゼリーとフィルムの2タイプで、美容に嬉しい3大成分、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸をまとめて補給。 自分らしいボリューム感と、心地よいハリを、あなたのペースで、そっと整えていきませんか？ 詳しい商品情報やメガポならではの特別企画情報は、公式サイトにてご確認ください。現在、公式サイトでは新規会員登録された方に5％OFFクーポンを配布しております。この機会にぜひ公式ストアもご覧ください。

■ Qoo10エスターフォーミュラ公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/estherformula