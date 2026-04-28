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琵琶湖マリオットホテル 選べるメインと滋賀の恵みが彩る夏のブッフェスタイルランチ 「Pick & Enjoy Lunch」を発売
期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町十軒家2876）総支配人は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、同ホテル内レストラン「Grill & Dining G」にて、選べるメイン料理とブッフェを組み合わせたランチメニュー「Pick ＆ Enjoy Lunch」を発売します。
料理を選ぶ楽しさから味わうひとときまでを大切にし、種類豊富なデリサラダを存分に楽しめるブッフェスタイルのランチをご用意いたしました。
ブッフェには、地元食材や旬の素材を取り入れたデリサラダを中心に、彩りや食感の異なる一皿一皿を揃え、少しずつ選ぶ楽しみが広がる構成に。
野菜の瑞々しさに食材の旨みが重なり、その日の気分や好みに合わせて自由に組み合わせていただけます。
メイン料理は、魚や肉の味わいを楽しめる中から、その日の気分で選べる一皿を用意し、ブッフェとのバランスを考えた味わいに仕上げました。
食後には季節感を映したデザートやドリンクも揃え、ゆったりとしたランチタイムを演出します。
琵琶湖の風景とともに、心も体も満たされる夏のひとときをご堪能ください。
■「Pick ＆ Enjoy Lunch 」について
彩り豊かな野菜の組み合わせを楽しめる、メインは選べる一皿付きのランチブッフェです。ブッフェには、近江鶏や旬のカツオ、ローストビーフなどを取り入れたデリサラダを中心に、彩りや食感の違いを楽しめる品々を揃えました。冷製・温製料理を織り交ぜながら、野菜の瑞々しさにさまざまな味わいが重なり、自由な組み合わせが広がります。メイン料理は、太刀魚に比叡ゆばを巻いた一皿や近江鶏ムネ肉の衣揚げ、香ばしく焼き上げた豚肩ロースのグリルなど、その日の気分で選べる内容です。食後には爽やかなジュレやブリュレ、パウンドケーキなどを揃え、ランチタイムの余韻をゆったりとお楽しみいただけます。
＜メニュー詳細＞
■メイン料理 ●お好みの１品をお選びください
・太刀魚比叡ゆば巻き 柚子香る野菜餡かけ
・鰻丼蒸籠蒸し
・近江鶏ムネ肉の衣揚げ黒酢和え
・豚肩ロース肉グリルブロシェット
＜オプション＞
・近江牛ハンバーグ(180ｇ) ＋500円
・アンガス牛ガーリックライス ＋1,200円
■ブッフェ ●ブッフェスタイルでお好きなだけお楽しみください
サラダ
・カツオの漬けとクレソンのサラダ
・ローストビーフと香味野菜のエスニックサラダ
・茎山葵と長芋の梅ヴィネグレット
・茄子とオクラの冷製揚げ浸し
・近江鶏のチョップドサラダ
・かりかりしらすのチョレギ風サラダ など12種類
フレンチフライ / コーンのスパニッシュオムレツ /
烏賊とブロッコリーのペペロンチーノ / パン、ライス
白桃とバラのジュレ /パイナップルとココナッツのパウンドケーキ /
ヨーグルトとライチのムース など8種
アップルジュース / オレンジジュース / パイナップルジュース /
ウーロン茶 / ほうじ茶 / コーヒー、紅茶
「Pick & Enjoy Lunch」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：11:30〜14:30（最終入店14:00）
場所：レストラン「Grill & Dining G」（12階）
料金：1名様 4,500円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
■琵琶湖マリオットホテル
滋賀県の琵琶湖畔に佇む琵琶湖マリオットホテルは、雄大な湖の景色とともに心ほどける滞在を提供するリゾートホテルです。琵琶湖を望むデラックスルームや温泉付き客室で、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。最上階12階のレストランでは、琵琶湖を一望しながら地元滋賀の食材を取り入れた料理をご堪能いただけます。館内には体育館や屋内プール、本格的なプラネタリウムを備え、ホテルステイそのものを楽しめる施設が充実し、自然と寛ぎ、特別な体験が融合したレイクリゾートです。
所在地：滋賀県守山市今浜町十軒家2876
客室数：274室（チェックイン15：00 / チェックアウト11:00）
URL ：https://biwako-marriott.com/index.html
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル
TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/lunch.html
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町十軒家2876）総支配人は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）までの期間、同ホテル内レストラン「Grill & Dining G」にて、選べるメイン料理とブッフェを組み合わせたランチメニュー「Pick ＆ Enjoy Lunch」を発売します。
料理を選ぶ楽しさから味わうひとときまでを大切にし、種類豊富なデリサラダを存分に楽しめるブッフェスタイルのランチをご用意いたしました。
ブッフェには、地元食材や旬の素材を取り入れたデリサラダを中心に、彩りや食感の異なる一皿一皿を揃え、少しずつ選ぶ楽しみが広がる構成に。
野菜の瑞々しさに食材の旨みが重なり、その日の気分や好みに合わせて自由に組み合わせていただけます。
メイン料理は、魚や肉の味わいを楽しめる中から、その日の気分で選べる一皿を用意し、ブッフェとのバランスを考えた味わいに仕上げました。
食後には季節感を映したデザートやドリンクも揃え、ゆったりとしたランチタイムを演出します。
琵琶湖の風景とともに、心も体も満たされる夏のひとときをご堪能ください。
■「Pick ＆ Enjoy Lunch 」について
彩り豊かな野菜の組み合わせを楽しめる、メインは選べる一皿付きのランチブッフェです。ブッフェには、近江鶏や旬のカツオ、ローストビーフなどを取り入れたデリサラダを中心に、彩りや食感の違いを楽しめる品々を揃えました。冷製・温製料理を織り交ぜながら、野菜の瑞々しさにさまざまな味わいが重なり、自由な組み合わせが広がります。メイン料理は、太刀魚に比叡ゆばを巻いた一皿や近江鶏ムネ肉の衣揚げ、香ばしく焼き上げた豚肩ロースのグリルなど、その日の気分で選べる内容です。食後には爽やかなジュレやブリュレ、パウンドケーキなどを揃え、ランチタイムの余韻をゆったりとお楽しみいただけます。
＜メニュー詳細＞
■メイン料理 ●お好みの１品をお選びください
・太刀魚比叡ゆば巻き 柚子香る野菜餡かけ
・鰻丼蒸籠蒸し
・近江鶏ムネ肉の衣揚げ黒酢和え
・豚肩ロース肉グリルブロシェット
＜オプション＞
・近江牛ハンバーグ(180ｇ) ＋500円
・アンガス牛ガーリックライス ＋1,200円
■ブッフェ ●ブッフェスタイルでお好きなだけお楽しみください
サラダ
・カツオの漬けとクレソンのサラダ
・ローストビーフと香味野菜のエスニックサラダ
・茎山葵と長芋の梅ヴィネグレット
・茄子とオクラの冷製揚げ浸し
・近江鶏のチョップドサラダ
・かりかりしらすのチョレギ風サラダ など12種類
フレンチフライ / コーンのスパニッシュオムレツ /
烏賊とブロッコリーのペペロンチーノ / パン、ライス
白桃とバラのジュレ /パイナップルとココナッツのパウンドケーキ /
ヨーグルトとライチのムース など8種
アップルジュース / オレンジジュース / パイナップルジュース /
ウーロン茶 / ほうじ茶 / コーヒー、紅茶
「Pick & Enjoy Lunch」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：11:30〜14:30（最終入店14:00）
場所：レストラン「Grill & Dining G」（12階）
料金：1名様 4,500円
※上記料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
■琵琶湖マリオットホテル
滋賀県の琵琶湖畔に佇む琵琶湖マリオットホテルは、雄大な湖の景色とともに心ほどける滞在を提供するリゾートホテルです。琵琶湖を望むデラックスルームや温泉付き客室で、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。最上階12階のレストランでは、琵琶湖を一望しながら地元滋賀の食材を取り入れた料理をご堪能いただけます。館内には体育館や屋内プール、本格的なプラネタリウムを備え、ホテルステイそのものを楽しめる施設が充実し、自然と寛ぎ、特別な体験が融合したレイクリゾートです。
所在地：滋賀県守山市今浜町十軒家2876
客室数：274室（チェックイン15：00 / チェックアウト11:00）
URL ：https://biwako-marriott.com/index.html
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル
TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://biwako-marriott.com/restaurant/lunch.html