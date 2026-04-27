ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『椅子＆ソファ』の還元率ランキングを発表します。

【椅子＆ソファの還元率1位】兵庫県加西市のRasic LP Sofa

還元率 45.75％ 寄付額 153000円

ソファの還元率1位は、兵庫県加西市の「Rasic LP Sofa」です。 レトロな雰囲気で部屋のインテリアとしても映えそうなソファです。 2.5Pサイズなのでそのまま横になって眠ってしまうこともでき、コンセントとUSBタップもつけられているので、一日中ゆっくり過ごしていただけます。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『椅子＆ソファ』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/sofa_chair.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/