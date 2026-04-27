プラスチック市場規模予測：2032年には691825百万米ドルに到達へ
プラスチックとは
まず、プラスチックは熱・圧力で成形可能な高分子材料であり、ポリエチレン、ポリプロピレン、PVC、PET、ポリスチレン、エンジニアリングプラスチック、熱硬化性樹脂などで構成される。用途は包装、建設、輸送、電気電子、医療、農業へと広がり、産業基盤素材として不可欠である。
2025年の世界生産量は約4.38～4.46億トン、FOB平均価格は1.15～1.35USD/kgと推定される。直近半年ではアジアの稼働率が92％前後まで回復（中国石化系統計）し、欧州ではガスコスト安定化により一部誘導品の採算改善が進行した。
特に需要を牽引するのは以下3領域である。
?循環型材料（リサイクル樹脂・ケミカルリサイクル）
?低炭素生産（バイオベース・再生エネルギー活用）
?高機能樹脂（軽量化・高耐熱・高絶縁）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348035/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348035/images/bodyimage2】
図. プラスチックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「プラスチック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、プラスチックの世界市場は、2025年に545600百万米ドルと推定され、2026年には562800百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%で推移し、2032年には691825百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術進化と高機能化競争（バイオプラスチック・リサイクル・材料設計）
次に、業界の成長は単なる数量拡大から「材料性能の高度化」に移行している。特にバイオプラスチック、機械的リサイクル、化学リサイクルは、欧州を中心に法規制と連動しながら急速に市場比率を拡大している。
例えば、欧州では2026年以降の包装材再生含有率義務に備え、食品包装向けrPET需要が前年比約18％増加（2025年上半期業界推計）。日本でも自動車部材でのリサイクルPP採用が進み、トヨタ系サプライチェーンでは部品再生材比率20％目標が明確化されている。
一方で技術課題も存在する。
?リサイクル樹脂の物性ばらつき（分子量分布の不均一）
?バイオプラスチックの耐熱性・成形安定性不足
?ケミカルリサイクルのエネルギーコスト問題
これに対し、近年は分子設計AIや触媒最適化技術の導入が進み、DowやBASFでは材料設計時間が約30％短縮されたとされる。
産業構造とサプライチェーン再編（循環型経済・低炭素供給網）
さらに、プラスチック産業は「循環型経済（Circular Economy）」を軸に再編が進んでいる。特にアジアは依然として世界供給の中核であり、中国石化・PetroChina・Wanhua Chemicalなどが大規模統合型供給網を形成している。
一方欧州ではDow、LyondellBasell、SABICなどがリサイクル専業子会社を拡張し、「バージン材＋再生材＋バイオ材料」の三層供給モデルへ移行している。
独自観点として注目されるのは「地域分業の再構築」である。
?アジア：低コスト大量生産＋汎用樹脂
?欧州：規制適合型高付加価値材料
?北米：エネルギー連動型統合生産
この構造変化により、物流コストよりも「炭素フットプリント」が調達条件に組み込まれるケースが増加している。
典型ケースと市場戦略（包装・自動車・電子分野）
具体例として、ある欧州包装メーカーは2025年にrPET比率を70％へ引き上げた結果、製品単価は上昇したものの、大手小売との長期契約を獲得し収益安定性を改善した。また日本の電子部品企業では、難燃エンジニアリングプラスチック導入により軽量化率12％改善と放熱性能向上を同時に達成している。
まず、プラスチックは熱・圧力で成形可能な高分子材料であり、ポリエチレン、ポリプロピレン、PVC、PET、ポリスチレン、エンジニアリングプラスチック、熱硬化性樹脂などで構成される。用途は包装、建設、輸送、電気電子、医療、農業へと広がり、産業基盤素材として不可欠である。
2025年の世界生産量は約4.38～4.46億トン、FOB平均価格は1.15～1.35USD/kgと推定される。直近半年ではアジアの稼働率が92％前後まで回復（中国石化系統計）し、欧州ではガスコスト安定化により一部誘導品の採算改善が進行した。
特に需要を牽引するのは以下3領域である。
?循環型材料（リサイクル樹脂・ケミカルリサイクル）
?低炭素生産（バイオベース・再生エネルギー活用）
?高機能樹脂（軽量化・高耐熱・高絶縁）
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図. プラスチックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「プラスチック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、プラスチックの世界市場は、2025年に545600百万米ドルと推定され、2026年には562800百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5%で推移し、2032年には691825百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術進化と高機能化競争（バイオプラスチック・リサイクル・材料設計）
次に、業界の成長は単なる数量拡大から「材料性能の高度化」に移行している。特にバイオプラスチック、機械的リサイクル、化学リサイクルは、欧州を中心に法規制と連動しながら急速に市場比率を拡大している。
例えば、欧州では2026年以降の包装材再生含有率義務に備え、食品包装向けrPET需要が前年比約18％増加（2025年上半期業界推計）。日本でも自動車部材でのリサイクルPP採用が進み、トヨタ系サプライチェーンでは部品再生材比率20％目標が明確化されている。
一方で技術課題も存在する。
?リサイクル樹脂の物性ばらつき（分子量分布の不均一）
?バイオプラスチックの耐熱性・成形安定性不足
?ケミカルリサイクルのエネルギーコスト問題
これに対し、近年は分子設計AIや触媒最適化技術の導入が進み、DowやBASFでは材料設計時間が約30％短縮されたとされる。
産業構造とサプライチェーン再編（循環型経済・低炭素供給網）
さらに、プラスチック産業は「循環型経済（Circular Economy）」を軸に再編が進んでいる。特にアジアは依然として世界供給の中核であり、中国石化・PetroChina・Wanhua Chemicalなどが大規模統合型供給網を形成している。
一方欧州ではDow、LyondellBasell、SABICなどがリサイクル専業子会社を拡張し、「バージン材＋再生材＋バイオ材料」の三層供給モデルへ移行している。
独自観点として注目されるのは「地域分業の再構築」である。
?アジア：低コスト大量生産＋汎用樹脂
?欧州：規制適合型高付加価値材料
?北米：エネルギー連動型統合生産
この構造変化により、物流コストよりも「炭素フットプリント」が調達条件に組み込まれるケースが増加している。
典型ケースと市場戦略（包装・自動車・電子分野）
具体例として、ある欧州包装メーカーは2025年にrPET比率を70％へ引き上げた結果、製品単価は上昇したものの、大手小売との長期契約を獲得し収益安定性を改善した。また日本の電子部品企業では、難燃エンジニアリングプラスチック導入により軽量化率12％改善と放熱性能向上を同時に達成している。