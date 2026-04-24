4月リリース｜「Moodle（ムードル）」マイナーバージョンアップ版のお知らせ。保守管理もイオマガジンにお任せください
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」を、さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」の、導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。
eラーニングシステム「Moodle（ムードル）」のマイナーバージョンアップ版が、2026年4月にリリースされたことに伴い、イオマガジンは正式パートナーとして、2026年4月24日より国内でのバージョンアップ業務を受付開始いたしました。
詳細はこちら：https://www.io-maga.com/2026/04/news20260424-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347921/images/bodyimage1】
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バージョンアップ対象
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・Moodle 5.2系 （最新版：Moodle 5.2）
・Moodle 5.1系 （最新版：Moodle 5.1.4）
・Moodle 5.0系 （最新版：Moodle 5.0.7）
・Moodle 4.5系 （最新版：Moodle 4.5.11）
世界中で広く支持されているLMS（Learning Management System：学習管理システム）である「Moodle（ムードル）」が、2026年4月にマイナーバージョンアップを行いました。
「Moodle（ムードル）」は、教育者側と学習者側の両方を十全にサポートするという設計思想に基づき、20年以上にわたって開発され続けています。
安心・安全に使い続けていただくためにも、イオマガジンは「Moodle（ムードル）」の正式パートナーとして、定期的なバージョンアップをお勧めしています。
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保守管理もイオマガジンにお任せください！
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「Moodle（ムードル）」の正式パートナーであるイオマガジンでは、オーストラリアのMoodleHQ（本部）と日々連携を行い、「Moodle（ムードル）」専任技術者によるアップデートやメンテナンス業務のサービスも行っております。
「Moodle（ムードル）」を構築したがあまり活用できていない、または長い間メンテナンスを行っていないという状態でしたら、今後の安全な運用のために、今回のマイナーバージョンアップを含めた「Moodle（ムードル）」サポートサービスのご利用をご検討ください。
※尚、バージョンアップサービス（マイナーバージョンアップを含む）をご契約いただいたお客様には、今回のアップデート対応を行っております。
また、イオマガジンでは、「Moodle（ムードル）」を使いやすくカスタマイズした、オリジナルのeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」もご用意しています。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
配信元企業：株式会社イオマガジン
eラーニングシステム「Moodle（ムードル）」のマイナーバージョンアップ版が、2026年4月にリリースされたことに伴い、イオマガジンは正式パートナーとして、2026年4月24日より国内でのバージョンアップ業務を受付開始いたしました。
詳細はこちら：https://www.io-maga.com/2026/04/news20260424-2/
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バージョンアップ対象
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・Moodle 5.2系 （最新版：Moodle 5.2）
・Moodle 5.1系 （最新版：Moodle 5.1.4）
・Moodle 5.0系 （最新版：Moodle 5.0.7）
・Moodle 4.5系 （最新版：Moodle 4.5.11）
世界中で広く支持されているLMS（Learning Management System：学習管理システム）である「Moodle（ムードル）」が、2026年4月にマイナーバージョンアップを行いました。
「Moodle（ムードル）」は、教育者側と学習者側の両方を十全にサポートするという設計思想に基づき、20年以上にわたって開発され続けています。
安心・安全に使い続けていただくためにも、イオマガジンは「Moodle（ムードル）」の正式パートナーとして、定期的なバージョンアップをお勧めしています。
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保守管理もイオマガジンにお任せください！
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「Moodle（ムードル）」の正式パートナーであるイオマガジンでは、オーストラリアのMoodleHQ（本部）と日々連携を行い、「Moodle（ムードル）」専任技術者によるアップデートやメンテナンス業務のサービスも行っております。
「Moodle（ムードル）」を構築したがあまり活用できていない、または長い間メンテナンスを行っていないという状態でしたら、今後の安全な運用のために、今回のマイナーバージョンアップを含めた「Moodle（ムードル）」サポートサービスのご利用をご検討ください。
※尚、バージョンアップサービス（マイナーバージョンアップを含む）をご契約いただいたお客様には、今回のアップデート対応を行っております。
また、イオマガジンでは、「Moodle（ムードル）」を使いやすくカスタマイズした、オリジナルのeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」もご用意しています。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
配信元企業：株式会社イオマガジン
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