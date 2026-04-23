【最大50％OFF】EaseUS、ゴールデンウィーク特別キャンペーンを開催
EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年4月23日(木)から5月7日(木)まで、「GW特別キャンペーン」を開催いたします！ 今度は人気製品が最大50％OFFとなるほか、クーポンコードの配布や、オールインワン製品バンドルの特別割引など、多彩なオファーをご用意しております。期間限定のスペシャルオファーをぜひお見逃しなく！
より詳しくは：https://reurl.cc/R2Yx8g
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347764/images/bodyimage1】
お見逃しなく！クーポンコード発行中
PCの日常管理に必要な5つの定番ソフトをひとつにまとめた、コストパフォーマンス抜群のバンドルセットが、期間限定で50％OFFとなります。1年間ライセンス・永久ライセンスのいずれも対象です。
セット対象製品：
■EaseUS Data Recovery Wizard Pro（データ復旧）
■EaseUS Todo Backup Home（バックアップ）
■EaseUS Partition Master Pro（パーティション管理）
■EaseUS Todo PCTrans Pro（PC間データ移行）
■EaseUS Disk Copy Pro（ディスククローン・HDD/SSD換装）
コストパフォーマンス抜群のバンドルです！これ一つで自宅でもPC間のデー夕移行、HDD/SSD換装などを楽に実現できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347764/images/bodyimage2】
マルチメディアツールは今だけオトク
対象のマルチメディア製品を1本ご購入いただくと、無料で他の製品を1本プレゼントいたします。ご家族やお友だちへのシェアにも最適な、期間限定の特別特典です。
■動画ダウンローダー & ボイスチェンジャー
■画面録画 & 動画編集ツール
GW特別キャンペーンページはこちら：https://reurl.cc/R2Yx8g
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347764/images/bodyimage3】
無料で使える!オールインワンAIアシスタント「EaseMate AI」
EaseUSが提供するAIアシスタントEaseMate AI（https://reurl.cc/V2YkOb）は、以下の機能を無料でご利用いただけます。
■AI画像生成：Nano Bananaなど最新のAIモデルを搭載し、画像をアップロードするか、テキストを入力するだけで、あなたのアイデアを簡単かつ迅速に実現
■AI動画生成：Seedance 2.0など多数の動画生成モデルを搭載し、オンライン上でテキストや画像を動画に変換可能
■AIチャット：各種質問への回答や文章作成をサポート
日々の業務や創作活動を、よりスピーディーかつスマートに実現します。
今すぐ体験してみましょう：https://reurl.cc/R2Yx8g
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347764/images/bodyimage4】
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト:https://reurl.cc/kpnD2n
X (旧Twitter): https://x.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
より詳しくは：https://reurl.cc/R2Yx8g
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お見逃しなく！クーポンコード発行中
PCの日常管理に必要な5つの定番ソフトをひとつにまとめた、コストパフォーマンス抜群のバンドルセットが、期間限定で50％OFFとなります。1年間ライセンス・永久ライセンスのいずれも対象です。
セット対象製品：
■EaseUS Data Recovery Wizard Pro（データ復旧）
■EaseUS Todo Backup Home（バックアップ）
■EaseUS Partition Master Pro（パーティション管理）
■EaseUS Todo PCTrans Pro（PC間データ移行）
■EaseUS Disk Copy Pro（ディスククローン・HDD/SSD換装）
コストパフォーマンス抜群のバンドルです！これ一つで自宅でもPC間のデー夕移行、HDD/SSD換装などを楽に実現できます。
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マルチメディアツールは今だけオトク
対象のマルチメディア製品を1本ご購入いただくと、無料で他の製品を1本プレゼントいたします。ご家族やお友だちへのシェアにも最適な、期間限定の特別特典です。
■動画ダウンローダー & ボイスチェンジャー
■画面録画 & 動画編集ツール
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無料で使える!オールインワンAIアシスタント「EaseMate AI」
EaseUSが提供するAIアシスタントEaseMate AI（https://reurl.cc/V2YkOb）は、以下の機能を無料でご利用いただけます。
■AI画像生成：Nano Bananaなど最新のAIモデルを搭載し、画像をアップロードするか、テキストを入力するだけで、あなたのアイデアを簡単かつ迅速に実現
■AI動画生成：Seedance 2.0など多数の動画生成モデルを搭載し、オンライン上でテキストや画像を動画に変換可能
■AIチャット：各種質問への回答や文章作成をサポート
日々の業務や創作活動を、よりスピーディーかつスマートに実現します。
今すぐ体験してみましょう：https://reurl.cc/R2Yx8g
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
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配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
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