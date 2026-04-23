株式会社ファランドール（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：田路亮）は、自社化粧品ブランド「Mayuco（マユコ）シリーズ」および「横濱天蚕シルクシリーズ」が、2026年に実施された「第21回ヨコハマグッズ横濱001」に認定されました。

Mayuco URL：https://www.farandole.co.jp/?mode=cate&cbid=2567282&csid=1

横濱天蚕シルク URL:https://www.farandole.co.jp/?mode=cate&cbid=2567282&csid=3

◆「ヨコハマ グッズ横濱001」は、横浜の魅力を体現する優れた商品を認定・推奨する制度であり、品質、独自性、デザイン性、地域性などの観点から審査されます。このたび当社の両シリーズは、日本の伝統素材である天蚕シルクを活用した独自性と、横浜発ブランドとしての地域性が評価され、認定に至りました。

ヨコハマグッズ横濱001 URL:https://yokohama001goods.org/about/





◆「Mayucoシリーズ」および「横濱天蚕シルクシリーズ」は、福島県の特許製法により抽出された天蚕シルク成分を配合したスキンケア商品です。当社は養蚕農家との長年の連携を通じて、希少性の高い天蚕シルクの価値を現代の美容へと応用し、製品開発を行ってまいりました。

2007年の創業以来、日本の伝統であるシルク産業の継承と地域文化の発信に取り組んでおります。今回の認定を契機に、今後も高品質かつ付加価値の高い製品づくりを通じて、横浜ブランドの魅力発信と国内外への展開を一層強化し、天蚕シルク養蚕業を日本文化として継承してまいります。





【認定概要】

■認定名：第21回ヨコハマ グッズ横濱001

■認定商品：Mayucoシリーズ、横濱天蚕シルクシリーズ

■認定年：2026年

【会社概要】

会社名：株式会社ファランドール

所在地：〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-3DSM新横浜ビル３F

設 立：2007年5月

事業内容：シルク化粧品の企画、製造、販売

資本金：1,000万円

URL：https://www.farandole.co.jp/



