″東京で開業 vs 大阪で開業″が1ページで比較 ──「補助金さがすAI」の経営シミュレーターに15業種×47都道府県の比較ページを追加

株式会社X-HACK

株式会社X-HACK（本社: 東京都品川区、代表取締役: 松田信介）は、補助金・助成金の無料検索サービス「補助金さがすAI」（ https://hojokin-hub.ai ）の経営シミュレーターに、業種×都道府県の比較ページ機能を追加しました。

「東京 vs 大阪の居酒屋開業」「福岡で居酒屋 vs カフェを開業するなら」といった意思決定を、1ページで横並び比較できます。



同時に、業種別のビジュアル強化、悲観シナリオの業種別再設計、介護報酬・保育公定価格の自動追従プロセスなど、シミュレーター全体を「数字の信頼性 × 意思決定支援」の2軸で大型アップデートしています。

開発背景 ──「どの地域で」「どの業種で」開業するかの判断材料がない

補助金さがすAIでは、2026年4月に15業種対応の経営シミュレーター（ https://hojokin-hub.ai/tools/simulators ）を公開しました。しかし実際の開業検討者からは、次のような声が寄せられていました。

- 「東京と大阪、どちらで開業したほうが手取りが多いのか一目で比較したい」- 「同じ予算で居酒屋とカフェを始めるなら、どちらが損益分岐を早く超えるのか知りたい」- 「悲観シナリオで"会員が4割解約"と出るのは、ジムや塾の実態と合っていないのでは」- 「認可保育や通所介護の報酬単価は、シミュレーターに最新値が反映されているのか」

単独ページ（業種×都道府県）だけでは、事業者が最終的に知りたい「AとBのどちらを選ぶべきか」という相対比較を支援できません。

また、全業種一律の係数や、改定のたびにコードを直接書き換える運用では、公開から時間が経つほど数字の鮮度が落ちるリスクがあります。



今回のアップデートは、これらの課題をまとめて解消するものです。

追加・強化した機能

1. 業種×都道府県ペア 比較ページ

「居酒屋 開業 東京 vs 大阪」のように、同じ業種を2つの都道府県で比較できるページを追加しました。

- 月商・初期費用・手取り月収・損益分岐月数・平均家賃などを横並びで表示し、差分をハイライト- 経済規模・隣接・全国区の観点で選定した代表30ペア × 15業種 = 450URLを初期公開- 「こういう人は東京」「こういう人は大阪」の意思決定ガイドを各ページに自動生成2. 業種ペア×都道府県 比較ページ

「福岡で居酒屋 vs カフェ」「大阪で美容室 vs 理容室」のように、同じ地域での業種間比較ページを追加しました。

- 競合・代替・近接業態の観点で選定した代表20業種ペア × 47都道府県 = 940を初期公開- 初期費用・必要坪数目安・補助金候補数まで比較対象に含めます3. 悲観シナリオを業種カテゴリ別に再設計

従来の「全業種一律で客足×0.6」を、業種カテゴリに応じた4プロファイルに分離しました。

- フロー型（飲食・美容・整骨院など）: 客足×0.60（閑散期水準、従来どおり）- ストック会員制（ジム・学習塾・ゲストハウス月額）: ×0.80（実態の解約率 年20～30%を反映）- 公定価格規制（認可保育・通所介護）: ×0.90（自治体が空き枠を埋める構造を反映）- 公定価格外（認可外保育など）: ×0.70

これにより、ランキングページに掲載される悲観値が「倒産水準の非現実的な数字」になることを回避。シミュレーターの信頼性を引き上げています。

5. 介護報酬・保育公定価格の自動追従プロセス

介護報酬は3年に1度（次回 2027年4月）、保育の公定価格は毎年4月・10月に国が改定します。

これらが改定されても古い数値のまま放置されると、シミュレーターの試算結果が実態から徐々にずれていくのが、この領域の最大の課題です。

補助金さがすAIでは、こうした公的価格の数値1つ1つに「出典」「最終確認日」「次回改定予定日」をひも付けて管理し、改定の約1ヶ月前に自動でアラートが上がる仕組みを整備しました。

- 次の改定は2027年4月の介護報酬。そこに向けた運用を今から走らせる前倒し対応- 「いつ」「どの公的資料をもとに」更新されたかを記録。古い数字を掲載し続けるリスクを構造的に排除- シミュレーター・ランキング・関連記事が参照する数値を一元管理し、各画面で数字が食い違わないよう統一6. AI検索エンジン対応の強化

ChatGPT・Gemini等のAI検索エンジンに引用されやすいメタデータ構造に調整し、各種AIツールへのデータ提供を強化しました

すべて完全無料・登録不要

今回追加した比較ページ・強化されたシミュレーターは、すべて会員登録なし・広告なしで利用できます。

- 料金: 完全無料・会員登録: 不要- 広告: なし- 対応デバイス: PC・スマートフォン・タブレット代表コメント

比較ページと業種別シナリオ、公定価格の自動追従を組み合わせることで、士業コンサルタントに相談しなければ得られなかった"意思決定の材料"を、誰でも無料で参照できる環境に近づけられたと考えています。

（代表取締役 松田信介）

サービス概要

- サービス名: 補助金さがすAI- URL: https://hojokin-hub.ai- 経営シミュレーター: https://hojokin-hub.ai/tools/simulators- 比較ページハブ: https://hojokin-hub.ai/tools/simulators/compare- 料金: 完全無料・対応デバイス: PC・スマートフォン・タブレット会社概要

会社名: 株式会社X-HACK

- 所在地: 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702- 代表者: 代表取締役 松田信介- 設立: 2018年3月- 事業内容: 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発- コーポレートサイト: https://x-hack.jp本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK担当: 松田

E-mail: info@x-hack.jp