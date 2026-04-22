新卒社員の早期離職を食い止めて意欲向上を図る研修プログラム「キャリア・マインド開発研修」を本格リリース

株式会社ハマティニクス

株式会社ハマティニクス（本社：東京都大田区、代表取締役：濱 暢宏、以下「当社」）は、新卒社員の早期離職が深刻な社会課題となる中、入社直後の「心構え（マインドセット）」を劇的に変容させ、長期活躍のための心理的土壌を築く教育プログラム「キャリア・マインド開発研修」を本格リリースいたしました。本プログラムは、当社が運営する中高生向けビジネススクール「ジブナル」のメソッドを応用しており、先行導入した企業において、受講生の満足度5点満点中平均4.9、という高い評価を獲得しています。本サービスの提供により、早期離職の防止と意欲向上を促すと共に、企業の戦略的な人材活性をサポートしてまいります。

■背景

近年、新入社員が入社1ヶ月で転職を意識するという「超早期離職」の兆候が見られます。厚生労働省の過去の調査（※1）によると、2021年３月卒業の新規学卒者の就職後３年以内離職率は、大学卒で34.9％、高校卒で 38.4％にのぼります。また、株式会社BOXの調査では、半年以内での“超早期離職”が起きている企業が多数あり、入社後1ヵ月程度で転職を検討している新卒も約４割にのぼる結果（※2）がでており、大企業ほど早期離職の割合が高く、1,000人以上の企業は直近3年以内に「半年以内での早期離職」があったと回答している企業が約70％に及ぶ（※3）ことが明らかになっています。

この背景には、企業側の環境要因以上に、自身の価値観（WANT）の未整理や、業務（NEED）と自己実現を結びつけられないといった「個人のマインドセット」における構造的課題が潜んでおり、社会人への心理的準備が整わないままリアリティ・ショックに直面し、早期にキャリアを諦めてしまうケースが後を絶ちません。

本プログラムは、企業による環境整備の枠を超え、内定者・新人のマインドセットを直接アップデートすることに特化しています。自己理解を深め、困難を乗り越える力を養うことで、ミスマッチによる離職を防ぎ、自分らしく長く活躍できるレジリエンスの向上を実現します。

出典）

※1 新規学卒就職者の離職状況を公表します（2024年10月25日、厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html?utm_source=chatgpt.com

※2 【早期離職】25卒の約4割が“新卒入社1ヶ月”で転職を意識。どんな「入社後ギャップ」が離職・転職理由となっている？（2025年5月9日、HRプロ編集部）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000116928.html

※3 「早期退職」の実態調査（2025）（2025年5月9日、エン株式会社）

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/41448.html?utm_source=chatgpt.com

■ 「キャリア・マインド開発研修」のプログラム内容

1.【終日研修】働くOSをインストールする、自立型人材育成プログラム

「学生」から「社会人」へのOSの起動を行い、早期離職の主因であるリアリティ・ショックを成長のエネルギーへ転換するプログラムです。個人の「やりたいこと（WANT）」と、会社や社会から「求められること（NEED）」を接続し、自立したプロとしての強固な土台を築きます。

【午前（3時間30分）：内省と対話】

内省と対話：ライフラインから紐解く「価値観の源泉」の特定

自身の過去を振り返る「ライフラインチャート」や「憧れの存在」の分析を通じて、自身の行動を突き動かす根源的な価値観（WANT）を言語化します。同期との深い対話により「多様な価値観」を尊重し合える関係性を築くと同時に、自分がなぜこの会社で働くのかという「働く自分軸」を確立します。

【午後（3時間30分）：意識変革と決意】

意識変革と決意：「消費者」から「提供者」への転換とプロの覚悟

「サービスを受ける側」から「価値を生み出す側」へと意識転換を図ります。会社を「社会の公器」という一つのチームと捉え、配属後の「理想と現実のギャップ（リアリティ・ショック）」を成長機会へと意味づけを変えるマインドセットを醸成。明日から現場で実行する具体的な行動を「プロフェッショナル宣言」として言語化し、不確実な現場に立ち向かう覚悟を固めます。

2.【90分講演】働くOSを最速で起動するマインドセット・トリガー

「お客様（消費者）」から「社会人（提供者）」へ、90分で新入社員の意識を劇的に反転させる高密度プログラムです。個人のやりたいこと（WANT）の深掘りを最小限に抑え、プロとして生きる上で避けられない「現場のリアル（NEED）」と、そこでの「自らへの問い（自律）」を突きつけ、「マインドセット」を醸成することで、現場配属への覚悟と自信を最速でインストールします。

■導入企業のコメント

株式会社マーキュリー 取締役 細貝 大樹 様

【受講講座：終日研修】

派遣という業態柄、現場での孤立や業務への違和感に伴う早期の定着不全が大きな課題でしたが、本研修を通じて受講生の『働くOS』が劇的に書き換わるのを目の当たりにしました。例年であれば入社直後に生じがちだった『理想と現実のギャップ（業務不一致）』への懸念が、現時点では表れておらず、スタート段階における大きな成功を実感しています。これは、柔軟なプログラム運用によって受講生の不安が『自ら価値を作るプロの覚悟』へと昇華された結果であり、アンケートの高スコアにも明確に現れています。特に『大切にしている価値観』の把握が極めて高い水準にあることは、今後彼らが現場で困難に直面した際、自律的に乗り越えるための『最強の盾』になると確信しています。この熱量を一過性で終わらせぬよう、現場とも連携し、組織全体で彼らの一歩を後押ししていく決意です。

株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役 柴田 直樹 様

【受講講座：終日研修】

未経験から施工管理に挑む新入社員の不安を、どう『プロの自覚』に変えるかが長年の課題でしたが、本研修でその土壌が築かれました。特に、現場の厳しさを成長の糧と捉える『やりがい＞大変さ』のスコアが大幅に改善したのは本研修の賜物です。何より、『給与をもらう消費者』から『価値を届ける提供者』へ意識が転換した受講生の声に、経営として大きな手応えを感じています。この高い熱量を維持し、彼らが社会課題を解決する主役として長く活躍し続けられるよう、会社としても全力でサポートしてまいります。

株式会社NSグループ 取締役社長 荻野 佳奈子 様

【受講講座：90分研修】

90分という限られた時間で、これほどまでに新卒社員の顔つきが変わるとは驚きました。私たちが伝えたかった『社会人としての覚悟』を、濱さんが熱量と生きた言葉で代弁してくださったことに心から感謝しています。『消費者から提供者へ』という視座の転換、感情労働の価値を再定義した講演は、学生気分を払拭し、現場へ向かうワクワク感を彼らに植え付けてくれました。『生きた言葉の説得力が響いた』という受講生の熱い反応を見て、このマインドセットこそが、これからの彼らのキャリアを支える財産になると確信しています。

■今後の展望

当社は、本プログラムを通じて、新入社員が「会社に何をしてもらうか（消費者）」ではなく「自らどう価値を出すか（提供者）」という視座を獲得することを支援します。離職率低減への長期的効果については今後も経過観察を続け、制度としての働き方改革を「個人の働く意義」という側面から強化してまいります。

■ 会社概要

株式会社ハマティニクス

代表者：代表取締役社長 濱 暢宏

所在地：東京都大田区

事業内容：中高生向けキャリア教育事業「ジブナル」の運営、経営コンサルティング

URL：https://www.hamartinix.co.jp/