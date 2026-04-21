【riclink】コンテンツ活用を「共有」から「分析」のフェーズへ。riclinkが新機能「ダッシュボードBoost」を提供開始。

株式会社シーズ・リンク

2026年4月21日、株式会社シーズ・リンク（本社：東京都品川区、代表取締役：澤田裕樹）は、riclink内の閲覧データを可視化・分析できる新機能「ダッシュボードBoost」を正式にリリースいたしました。

累計約３万件超のコンテンツ（資料、動画、Webページ等）の活用と延べ約130万件超の閲覧ログを支えてきた実績・知見を活かし、これまで不透明だった「コンテンツの閲覧傾向」や「個々の活用実態」、「未活用・未更新コンテンツ」を直感的なUIで可視化します。

現場の活動をデータで捉え、コンテンツ活用の傾向を見える化。次に打つべき一手を、根拠をもって導き出します。

■ riclinkダッシュボードBoostの概要

- 閲覧データのサマリー表示（活動の可視化）コンテンツごとの「閲覧回数」を自動でグラフ化。期間別や、特定のコンテンツ別でのソート・比較が可能です。「今、どの資料が現場で最も必要とされているか」を定量的・時系列で把握できます。- 社員ごとのコンテンツ活用状況を把握 （ナレッジの抽出）どの担当者が、どのタイミングで、どのコンテンツを活用したかを特定。成績上位者の資料活用パターンを可視化することで、成功事例の横展開（ベストプラクティスの共有）を容易にします。- 未活用コンテンツのリストアップ（コンテンツのPDCA）更新が停滞しているコンテンツや、現場で使われなくなったコンテンツを一覧表示。現場に混乱を招く「古いコンテンツ」や「不要なコンテンツ」を抽出し、更新・改善することで常に最新かつ最適な状態で流通する環境を維持できます。- コンテンツへの「いいね」機能（現場の評価を可視化）コンテンツに対して閲覧者が「いいね」を送れる機能を実装。閲覧回数などの定量的なデータだけでは測れない「資料の使い勝手」や「現場の納得感」といった定性的な評価を可視化します。- NEW/UPDATE表示（最新資料へのアクセス）直近で作成・更新されたコンテンツのサムネイル上に、最新であることを示すバッジを自動付与。 情報の更新状況が直感的に判別できるため、古い資料の誤活用を未然に防ぎます。

■ 期待される効果

- 戦略立案・推進視点：現場の実態をデータで把握できるため、現場のニーズと乖離のない、実行力の高い施策立案が可能になります。- 組織マネジメント・教育視点：個人の閲覧ログから具体的かつ客観的なフィードバックが可能になります。組織における活用のばらつきを是正することで、組織全体のクオリティを標準化し、成果の再現性を高めます。- 現場・ユーザー視点：コンテンツの更新状況が可視化されることで、常に最新かつ信頼性の高い情報を選択・活用できます。

■ 背景

コンテンツを通じたコミュニケーションのデジタル化が進む一方で、多くの組織では「共有した後の活用実態」が見えにくいという共通課題を抱えています。

- コンテンツ管理・共有の課題：多様なコンテンツを整備・提供しても、実際に現場で「どのコンテンツがどの程度活用されているかが不透明なまま」、「資料の選択や情報の伝え方が個人の経験や勘に依存している」という声を多くいただいておりました。またコンテンツが分散していることで情報探索に時間を要し、業務効率の低下招いています。

riclinkは、コンテンツの閲覧データを資産に変え、属人的な活動から脱却し、データに基づいた組織的な戦略を立案・実行できる環境を提供します。

■ 今後の展望

今後もriclinkは、ルームのUI/UX改善や外部ツールとの連携拡充、AIによるレコメンド機能の導入に加え、膨大な資料の中から必要な情報を即座に引き出せる「検索性」の強化など、プラットフォームとしての利便性向上を目指します。

コンテンツの「管理・共有」をより円滑にすることで、組織内の情報伝達を効率化し事業活動を最大化する一助となるべく、自社開発をさらに推進してまいります。

■ riclinkについて

riclinkは、営業・マーケティング活動における社内外へのコンテンツ配信の最適化を実現し、効果的な情報管理とデータ分析を可能にします。ポータルサイト機能やコンテンツ配信、ログ解析機能など、多様な機能を搭載し、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するコンテンツプラットフォームです。

詳細については、riclink公式サイト（https://riclink.jp/）をご覧ください。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44452/table/36_1_c1a09af76d7aecd0fad02f124b85acb0.jpg?v=202604220251 ]

■ お問い合わせ先

メディア関係者やサービスにご興味のある企業様は、以下までお問い合わせください。

株式会社シーズ・リンク

コーポレートコミュニケーション担当：金子 倫也

メールアドレス：info@cs-link.jp