【サンリオキャラクターズ】何が出るかはお楽しみ！ブラインド仕様の「巾着M BOX」全6テーマがスケーターから4月末に、新登場

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、株式会社サンリオの多彩なキャラクターたちがデザインされた「ブラインド 巾着M BOX」全6テーマを発売中です。

何が出るか開けるまでわからないブラインド仕様を採用し、毎日の暮らしに楽しい体験を提供いたします。

■商品特長

最大の特徴は、中身が見えない銀色のパッケージに包まれたブラインド仕様である点です。

１つのBOXセットにつき、全6種類の柄の中からランダムでパッケージがブラインド仕様の巾着が封入されております。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

個包装は中身が分からない仕様となっており、単品でのご購入時には、どのデザインが出るか分からないドキドキ感をお楽しみいただけます。また、1箱ご購入いただくことで全種類が揃うため、お目当ての柄を確実に手に入れたい方やコレクション目的にも最適です。

日常の小物を整理するのに適したMサイズ（W155×H170mm）に設計しており、バッグの中で散らかりがちなイヤホン、充電ケーブル、リップクリームなどをすっきりとまとめることができます。

本体の生地には手触りが良く扱いやすい綿100％素材を使用。

日本国内での製造にこだわり、日常使いに適した品質に仕上げております。

「ハローキティ」や「マイメロディ」をはじめ、「ハンギョドン」や「ゴロピカドン」など、幅広い世代に親しまれるキャラクターをラインナップしております。

テーマごとにAからFまでの6つのBOXを展開し、多様なニーズに応えるデザインを揃えました。

■商品詳細

BOXセットは、全6種類のデザインが各1枚ずつ、計6枚、ブラインド仕様の個包装で封入されたセットとなっております。

KBB21B サンリオキャラクターズA ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズA ブラインド 巾着M 単品

【BOXセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736476

「ハローキティ」「けろけろけろっぴ」「タイニーチャム」「ミュークルドリーミー」「ぼんぼんりぼん」のキャラクターをあしらった、レッドを基調としたBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734847

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

KBB21B サンリオキャラクターズB ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズB ブラインド 巾着M 単品

【BOXセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736483

「マイメロディ」「パティ＆ジミー」「ゴロピカドン」「チャーミーキティ」「みんなのたあ坊」のキャラクターが揃うピンクのBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734854

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

KBB21B サンリオキャラクターズC ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズC ブラインド 巾着M 単品

【BOXセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736490

「クロミ」「ぐでたま」「ウィッシュミーメル」「シュガーバニーズ」「まるもふびより」のキャラクターが揃うパープルのBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734861

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

KBB21B サンリオキャラクターズD ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズD ブラインド 巾着M 単品

【ボックスセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736506

「ハンギョドン」「シナモロール」「こぎみゅん」「ニャニィニュニェニョン」「コロコロクリリン」のキャラクターが揃うライトブルーのBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734885

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

KBB21B サンリオキャラクターズE ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズE ブラインド 巾着M 単品

【BOXセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736513

「タキシードサム」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」「あひるのペックル」「おさるのもんきち」のキャラクターが揃うグリーンのBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734892

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

KBB21B サンリオキャラクターズF ブラインド 巾着M BOXセット

KBB21 サンリオキャラクターズF ブラインド 巾着M 単品

【BOXセット】

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：6枚入りBOX（全6種）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307736520

「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ」「KIRIMIちゃん.」「マシュマロみたいなふわふわにゃんこ」「チアリーチャム」のキャラクターが揃うイエローのBOXです。全6種類のうち1種類はシークレット仕様となっています。

計6枚入りで、1セットご購入いただくことで全種類が揃います。

【単品】

価格：1,155円（税込）

サイズ：W155×H170mm

仕様：1枚入り(ブラインドパッケージ・中身はランダム）

素材：綿100％、日本製

POSコード：4973307734908

BOXセットの中のどれかがデザインされたランチ巾着が、ブラインドパッケージで1枚入っています。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670644

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021