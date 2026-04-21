【5月1日発売】進化系スナック誕生！「えびそば一幻」×「RAMEN CLUB」行列の絶えない”究極のえびスープ”が進化系スナックになって新登場！

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社である株式会社クリエイト・ヌードルズは、北海道コンフェルトグループ「RAMEN CLUB」との共同開発により、北海道限定の新商品「えびみそラーメンスナック」を5月1日より発売いたします 。

■「えびそば一幻」の歩み

「えびそば一幻」は2008年（※店舗としての創業年）に札幌市で創業しました 。大量の甘えびを使った独創的な「えびだしスープ」で勝負し、「えびそば」という新たなジャンルを確立しました 。2011年には新千歳空港に出店して全国から訪れる観光客を魅了し 、2013年の東京進出（新宿店）を経て 、現在では台湾や香港など海外にも展開するグローバルブランドへと成長しています 。

■ 「RAMEN CLUB」との共同開発と商品の特徴

ともに北海道で生まれ、本物のおいしさにこだわり続ける2社がタッグを組み 、一幻の店舗で愛されるこれらのこだわりを一杯の進化系ラーメンスナックに凝縮しました。

・業界初の「メルトスープ製法」： えびの旨味と風味が凝縮された濃厚な味わいのメルトスープを麺にまとわせています 。口の中で一定の温度帯になるとコーティングがジュワっと広がり、高い満足感を得られます 。

・自家製麺の「3度揚げ」： オリジナルの配合で製麺した中太ストレート麺を独自の揚げ麺機で3回揚げることで、えびの旨みが絡むガリっとした独特の食感を生み出しています 。

・店舗のトッピングを再現した「真空フライ」： 札幌の精肉店と共同開発したチャーシューを、真空フライ製法でスナック化しました 。さらに、一幻の味の要である「えび粉」や「天かす」の再現も追求し、素材本来の味を楽しめる工夫を凝らしています 。

■ 商品概要

・商品名： えびみそラーメンスナック ※北海道限定商品

・内容量： 1袋 20g

・販売価格（予定）： 5袋入り 1,242円（税込） / 8袋入り 1,944円（税込）

・賞味期限： 製造日から120日

・販売店舗： ANA FESTA千歳ロビー店、JAL PLAZA 新千歳空港出発ロビー店、えびそば一幻総本店

■ お問い合わせ

株式会社クリエイト・ヌードルズ

広報担当：岩井邦人

TEL：03-6853-8102

Mail：kunihito.iwai@createrestaurants.com