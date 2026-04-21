Zoomlion、超大型油圧ショベルとスマート採鉱ソリューションの世界展開を加速

中国・長沙、2026年4月21日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」または「当社」、1157.HK）は、超大型油圧ショベル製品群およびインテリジェント鉱山機械ラインアップにおける最新の進展を発表しました。これは、効率的で安全かつ持続可能な次世代の鉱山操業を世界各地で構築するという同社の取り組みを改めて示すものです。



Zoomlion delivers autonomous mining trucks to a major open-pit mine, supporting smarter mining operations



世界の採鉱プロジェクトが大規模化、高効率化、低排出化へと進む中、Zoomlionは技術革新と統合システムソリューションを通じて、100トン以上の油圧ショベル分野で存在感を高め続けています。当社は、60トンから1000トンまでをカバーする包括的な製品ラインアップを構築しており、ZE1050GからZE2000Gまでのシリーズに加え、400トン級超大型油圧ショベルZE4000G、35m³のZRS35G電動ショベル、ハイブリッド電動駆動のZTE520鉱山用ダンプトラックなどを展開しています。

機器開発と並行して、Zoomlionは鉱山操業全体のグリーン化とスマート化を進めています。当社は、電動化、ハイブリッド動力、水素エネルギーの活用を推進するとともに、メガワット級の超急速充電および移動式エネルギー補給システムを導入し、運用効率の向上と炭素排出原単位の低減を図っています。Zoomlionはまた、「Smart Vehicle、Smart Driving、Smart Mine、Smart Logistics」にまたがる統合技術エコシステムを構築し、鉱山車両群全体にわたって遠隔操作、故障の早期警告、予知保全を可能にしています。

最新技術の一つであるZT115DPEVワイドボディバッテリートロリートラックは、架線とバッテリー給電を組み合わせたデュアル電源システムを採用しており、採鉱現場における充電制約の軽減に寄与するとともに、効率とルートの柔軟性を高めています。ZT160HEVインテリジェント採鉱トラックも、寒冷地の鉱山で24時間365日の自律運転を実証しており、120台以上がマイナス30℃に達する環境下で配備され、過酷で粉じんの多い環境でも安定した性能を発揮しています。

Zoomlion Earthmoving Machinery Co.の副総経理、Wu Yuanfeng氏は次のように述べています。「当社の戦略は、単なる機器製造にとどまりません。インテリジェントシステム、電動化技術、全工程にわたるサービス能力を統合することで、最適なライフサイクル価値の提供に取り組んでいます。信頼性、エネルギー効率、スマートな運用管理に注力することで、安全性と生産性を高めながら、お客様の総運用コスト削減を支援しています。」

2025年、Zoomlion Earthmoving Machineryは急成長を遂げ、市場動向に反して国内売上を伸ばし、海外売上は3倍となりました。先進製造、デジタル化、グリーン技術への継続的な投資を通じて、Zoomlionは、インテリジェントで持続可能な世界の採鉱の未来を形作る役割を強化しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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