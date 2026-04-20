Marshall、「Monitor III A.N.C.」ヘッドホンに新色「Cream」が登場

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、「Monitor III A.N.C.」ヘッドホンにおいて、新色「Cream」を発表しました。「Monitor III A.N.C.」ヘッドホンは、60年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトします。リスナーは迫力のある低音とクリアな高音に包まれます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、まるでお気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。

フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、新しいアダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ設定やSpotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能なMボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。

最先端の技術がアイコニックなデザインと融合した「Monitor III A.N.C.」ヘッドホンは、プレミアムで軽量な折りたたみ構造により真のポータビリティを実現しています。さらに、内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。

「Monitor III A.N.C.」の特長

- 最大約70時間のワイヤレス再生「Monitor III A.N.C.」ヘッドホンは、アクティブノイズキャンセリングを使用して最大約70時間、アクティブノイズキャンセリングをオフにした状態では最大100時間のワイヤレス再生が可能、音楽を止めることなく楽しめます。急いで充電する必要がある場合は、USB-Cケーブルで接続するだけで、わずか15分の充電で最大約12時間のワイヤレス再生が可能です。- アクティブノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモード前モデルから大幅にアップグレードされたアクティブノイズキャンセリング。周囲の環境音を継続的に測定し、不要な音をカットする新しい先進技術を導入しました。部屋の中や街中、電車の中でも、お気に入りのミュージシャンと二人きりのような感覚に感じられるでしょう。ノイズキャンセリングは低、中、高の3段階から選べるので、自分の好みに合わせて調整したり、トランスペアレンシーモードを使って外の音を少し取り入れたりできます。- マーシャルシグネチャーサウンドリスニング体験を最大限に引き出すために設計。ダイナミックラウドネスを搭載しており、あらゆる音量で最適に高音、中音、低音が調整されます。また、ドライバーの位置を調整することによって、クッション内部に耳が入るスペースを増やし、より豊かな音を実現しています。- 頑丈で折畳みデザイン日常的な摩耗に耐えるために頑丈に作られており、プレミアムハードケースに簡単に収納できる折りたたみ式デザインを採用しています。柔らかいイヤークッションとプラッシュヘッドバンド、さらに金属製の回転式ヒンジによって、どんな頭の形にも完璧にフィットし、優れた密閉性と快適さを実現しています。テクスチャー加工されたPUとTPUレザー、真鍮のアクセント、エンボス加工されたマーシャルロゴが、クラシックな印象を与えています。- サウンドステージ空間オーディオ「Monitor III A.N.C.」で音に広がりを。新しいサウンドステージ空間オーディオ技術は、音楽をあなたの頭の中から解放し、仮想の部屋へと導きます。この機能を使用すると、音の存在感が広がり、より没入感を感じられます。Marshall Bluetoothアプリを使えば、部屋の大きさを選択し、空間効果の量を調整して、あなたの好みに合わせたサウンドを作り出すことができます。- アダプティブラウドネス「Monitor III A.N.C.」は、最新のアダプティブラウドネス機能を搭載しています。この技術は、聴いている音楽と周囲の環境音を常にモニタリングし、それに応じて音のバランスを調整します。これにより、どんな場所でも、音量に関係なく、高音、中音、低音が最適な音で再生されます。- マルチダイレクショナルコントロールノブ2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能に対応。マルチダイレクショナルコントロールノブを使用して、再生、一時停止、曲のスキップ、音量調整、電源のオン/オフが可能です。Bluetooth(R)ペアリングを開始したり、通話のコントロールもできます。「Monitor III A.N.C.」は4つのマイクを内蔵しており、クリアな通話が可能。環境音の状態によって、使用するマイクの最適な組み合わせを自動的に選択します。- カスタマイズ可能なMボタンカスタマイズ可能なMボタンを使えば、お気に入りの機能を簡単に操作できます。Spotify Tapにアクセスして音楽を再生したり、お好みの2つのイコライザー設定をすばやく切り替えたりできます。さらに、電話の音声アシスタントを起動するために使うことも可能です。カスタマイズしたい場合は、Marshall Bluetoothアプリにアクセスして、Mボタンをお好みに設定できます。- 次世代のテクノロジー「Monitor III A.N.C.」はBluetooth LE Audioに対応しています。この将来に備えた技術は、Auracast(TM)を使用した音声共有の新しい可能性の世界を開きます。（現在、対応に向けて準備中）

発売情報

■ 発売日：4月24日（金）

■ 定価 : オープン

■ 保証期間：1年

■ 形式 : ダイナミック型

技術仕様

■ 型番 : 「Monitor III A.N.C. Cream」

■ JAN : 7340055411479

■ 通信方式 : Bluetooth 5.3

■ 対応コーデック : SBC,AAC,LC3

■ 連続再生時間 : 約70時間 ／ノイズキャンセリング機能オフでは約100時間

■ クイックチャージ（15分の充電で約12時間再生可能）

■ 重量 : 約250g

■ ドライバーサイズ : 32mm

■ ワイヤレスレンジ : 約10m

■ フル充電時間 : 約2.5 時間

■ 再生周波数帯域 : 20Hz-20kHz

■ インピーダンス：35Ω

■ ドライバー感度 91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)

■ 付属品 : ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C充電ケーブル（約22cm）

USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約1.23m)

製品をより長持ちさせるために

アプリ内のバッテリー保護機能により、バッテリーの消耗を抑えることができるため、ヘッドホンをより長く使用できます。「Monitor III A.N.C.」のプラスチックの66％はリサイクルされており、使用済みの電子機器やCDなどの再生品から作られています。

Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。