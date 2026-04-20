2026年6月13日（土）、大宮ソニックシティ大ホールにて、ポップス・ロックとクラシックが融合する音楽の祭典『SONIC ROCK & POPS SYMPHONIC FESTIVAL 2026 in OMIYA』が開催される。（主催：RENAISSANCE CLASSICS、大宮ソニックシティ）

本公演では、昭和・平成を彩ってきたロック＆ポップスの名曲をフルオーケストラで再構築し、世代やジャンルを超えて届けるまさにスペシャルプログラムが完成。大型シンフォニック・フェスティバルのステージの大きな軸となるのが、山口百恵と尾崎豊という、日本音楽史に燦然と輝く二つの存在。それぞれの楽曲は、“継承者”によって新たな命を吹き込まれる。三浦祐太朗は「いい日旅立ち」「プレイバックPart2」「横須賀ストーリー」を、尾崎裕哉は「I LOVE YOU」「15の夜」「僕が僕であるために」を披露。世代を超えて受け継がれる名曲の本質が、オーケストラとともに浮かび上がる。 そして、岩崎宏美、大黒摩季、一青窈といった日本を代表する実力派アーティストが出演。岩崎宏美「聖母たちのララバイ」大黒摩季「ら・ら・ら」一青窈「ハナミズキ」といった時代を象徴するヒット曲が、フルオーケストラ編成と共に演奏される。さらに「ハナミズキ」では横浜少年少女合唱団との共演によって原曲の魅力を超える深淵な演奏が実現する。同時に凄腕的ピアニスト塩谷哲との共演が実現。グラミー賞ノミネート歴を持ち、オルケスタ・デ・ラ・ルスのメンバーとしても知られる“SALT ＆女性ソリスト”たちとの共演による高度な音楽的対話がステージで繰り広げられる。 注目の指揮＆管弦楽は、2025年11月に上演されたフィリップ・グラス作品「MISHIMA」公演で国内外の音楽シーンを凌駕する評価を獲得した、胗澤寿男指揮RENAISSANCE CLASSICS ORCHESTRA。その圧倒的な表現力とダイナミズムで舞台を支え、歌・ピアノ・オーケストラ・合唱が総勢百人におよぶ出演者が一体となる圧巻の音楽空間が創出される。まさに“唯一無二の体感”のステージが誕生する。 一般チケット販売中。 ◆オフィシャルサイト： https://classics-festival.com/rc/performance/sonic-rock-pops-symphonic-festival-2026-in-omiya/

SONIC ROCK & POPS SYMPHONIC FESTIVAL 2026 in OMIYA

◆主催：RENAISSANCE CLASSICS、 (公財)埼玉県産業文化センター ◆後援：朝日新聞社、エフエム東京、NACK5 ◆協力：（公財）ゴールドリボンネットワーク ◆開催日時：2026年6月13日（土）開場14時30分 開演15時30分 ◆開催会場：大宮ソニックシティ 大ホール JR東京駅からJR 大宮駅36分：徒歩直結5分 JR新宿駅からJR 大宮駅27分：徒歩直結5分 ◆指揮：胗澤寿男 ◆ピアノ：塩谷哲 ◆管弦楽：RENAISSANCE CLASSICS ORCHESTRA ◆合唱団：横浜少年少女合唱団 ◆出演：岩埼宏美、大黒摩季、一青窈、塩谷哲、三浦祐太朗、尾崎裕哉 ◆チケット：7,800円・ペアチケット15,000円（税込・全席指定・特製プログラム付） ◆演奏曲 岩崎宏美：「ロマンス」「永遠のありがとう」「聖母たちのララバイ」 大黒摩季：「ら・ら・ら」「スペシャルヒットメドレー」「oh my sister」 一青窈：「ハナミズキ」（共演：横浜少年少女合唱団）「もらい泣き」「アレキサンドライト」 三浦祐太朗：「横須賀ストーリー」「プレイバックPart2」「いい日旅立ち」 尾崎裕哉：「15の夜」「I LOVE YOU」「僕が僕であるために」 塩谷哲：「Elegy for piano and Orchestra」 第三楽章・第四楽章