「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年×「ドラゴンクエスト アイランド」5周年記念 リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」 2026年4月24日（金）よりスタート！
～100倍楽しむイベント＆キャンペーン＆グッズ情報をまとめてご紹介～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月24日（金）より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催いたします。
そして今回、復活開催するアトラクションを100倍お楽しみいただくためのイベントやキャンペーン情報をまとめてご紹介！ついに春が来ました！ゴールデンウィークは「ニジゲンノモリ」でハラハラドキドキの大冒険に出かけよう！
【まとめて紹介！リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」】
(1)リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
名称：
リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』
開始：
2026年4月24日（金）※初日のみ11時より営業
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（「ニジゲンノモリ」F駐車場付近）
『ドラゴンクエスト アイランド』エリア／ 約8,000m2
料金：
【ライトチケット（入場＋メインクエスト）】
大人（12歳以上）3,400円～4,500円、小人（5歳以上～11歳以下）1,800円～2,500円
【ゴールドチケット（ライトチケット+サブクエスト１つ）】
大人（12歳以上、中学生以上）5,400円～6,500円、小人（5歳～11歳）3,100円～3,800円
【プレミアムチケット（ライトチケット＋サブクエスト１つ+プレミアムグッズ）】
大人（12歳以上、中学生以上）12,400円～13,500円、小人（5歳～11歳）10,800円～11,500円
チケット：
https://www.asoview.com/channel/tickets/P45vpVRTAZ/
(2)２つのサブクエストを攻略せよ！サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』・『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』 概要
アトラクションの復刻開催を記念し、新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』がスタート！冒険者は、過去に開催していたサブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』と合わせた２つのサブクエストから１つを選んで挑戦することができます。シリーズのストーリーやキャラクター、ギミックが交錯するニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」でしか体験できない、驚愕のコラボレーションを見逃すな！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage3】
内容：
(1)新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』
本サブクエストでは、天空シリーズの世界を中心に進むメインクエストに「ドラゴンクエストVII Reimagined」の世界が交錯する、ファン必見のストーリーをお楽しみいただけます。冒険者は、クエストに挑戦する前に「黄の石版」、「青の石版」、「赤の石版」からどれか1つを選択し、選んだ石版をアトラクションエリア内から集めることからクエストが始まります。完成した石版の力で新しいの世界へ移動する冒険者たち。その世界で見たものとはーーー
(2)復刻サブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』
本サブクエストでは、「ドラゴンクエスト」シリーズでも有名なキャラクター「カンダタ」の意外な過去が明かされる、驚きのストーリーを体験頂けます。実際にオノコガルドの世界を歩き回りながら、隠されたストーリーを解き明かしましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月24日（金）より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催いたします。
そして今回、復活開催するアトラクションを100倍お楽しみいただくためのイベントやキャンペーン情報をまとめてご紹介！ついに春が来ました！ゴールデンウィークは「ニジゲンノモリ」でハラハラドキドキの大冒険に出かけよう！
【まとめて紹介！リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」】
(1)リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
名称：
リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』
開始：
2026年4月24日（金）※初日のみ11時より営業
場所：
兵庫県淡路市楠本2425番（「ニジゲンノモリ」F駐車場付近）
『ドラゴンクエスト アイランド』エリア／ 約8,000m2
料金：
【ライトチケット（入場＋メインクエスト）】
大人（12歳以上）3,400円～4,500円、小人（5歳以上～11歳以下）1,800円～2,500円
【ゴールドチケット（ライトチケット+サブクエスト１つ）】
大人（12歳以上、中学生以上）5,400円～6,500円、小人（5歳～11歳）3,100円～3,800円
【プレミアムチケット（ライトチケット＋サブクエスト１つ+プレミアムグッズ）】
大人（12歳以上、中学生以上）12,400円～13,500円、小人（5歳～11歳）10,800円～11,500円
チケット：
https://www.asoview.com/channel/tickets/P45vpVRTAZ/
(2)２つのサブクエストを攻略せよ！サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』・『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』 概要
アトラクションの復刻開催を記念し、新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』がスタート！冒険者は、過去に開催していたサブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』と合わせた２つのサブクエストから１つを選んで挑戦することができます。シリーズのストーリーやキャラクター、ギミックが交錯するニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」でしか体験できない、驚愕のコラボレーションを見逃すな！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347408/images/bodyimage3】
内容：
(1)新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』
本サブクエストでは、天空シリーズの世界を中心に進むメインクエストに「ドラゴンクエストVII Reimagined」の世界が交錯する、ファン必見のストーリーをお楽しみいただけます。冒険者は、クエストに挑戦する前に「黄の石版」、「青の石版」、「赤の石版」からどれか1つを選択し、選んだ石版をアトラクションエリア内から集めることからクエストが始まります。完成した石版の力で新しいの世界へ移動する冒険者たち。その世界で見たものとはーーー
(2)復刻サブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』
本サブクエストでは、「ドラゴンクエスト」シリーズでも有名なキャラクター「カンダタ」の意外な過去が明かされる、驚きのストーリーを体験頂けます。実際にオノコガルドの世界を歩き回りながら、隠されたストーリーを解き明かしましょう！