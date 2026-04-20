富山県内2拠点が同時リニューアル！「スポーツデポ」ファボーレ婦中店・高岡店が4/17(金)にパワーアップして開店！











（写真はイメージです。）





（画像はファボーレ婦中店です。）





















スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、スポーツデポ ファボーレ婦中店、および「アルペン」から「スポーツデポ」へ業態変更する高岡店の同時リニューアルを記念し、オープンセールを開催いたします。商品展開では、ランニング・競技スポーツ・アウトドアの各カテゴリーを強化。さらに、4月23日(木)までの7日間、期間限定の特別セールも実施いたします。▷ランニングシューズは、人気のナイキ、アシックス、オン、ホカ、アディダスをはじめ、ニューバランス、プーマなど豊富なブランドをラインナップ。カラーバリエーションだけでなく、トップレーシングモデルまで取り揃え、ジョガーからエリートランナーまで、すべてのランナーをフルサポートいたします。アパレルも、ザ・ノース・フェイスなどの希少なウェアから、インソール、ソックス、バッグといったアクセサリーまで充実しており、トータルコーディネートが楽しめます。また、日本シグマックス(株)製の最新「3D足形測定器」でお客様の足の形状を詳細に計測し、専任スタッフが最適な一足を提案。あわせて、IMBOXによるシューズコーティングサービスもご提供いたします。ランニングコーナーの一部床材には、新国立競技場と同じ素材を採用。売り場・サービス・商品のすべてにおいてパワーアップいたしました。▷サッカー全面に人工芝を敷き詰め、オンピッチを彷彿とさせる「リアル体験型」の売り場で、実際に商品をお試しいただけます。ミズノの「モレリアシリーズ」を取り扱う〈モレリアステーション〉では、専門知を持つスタッフが、サイズ選びにとどまらず、ポジションやプレースタイル、用途に合わせてプレイヤーに最適な一足を提案いたします。また、ナイキ、アシックス、アディダス、プーマなども、レベルを問わず充実したラインナップを誇ります。ジュニアシューズも豊富に取り揃えており、成長期のお子様の足に負担をかけない、フィット感抜群のシューズをお選びいただけます。さらに、アスレタ、プーマ、ナイキ、アンブロなどの人気ブランドウェアから、ストッキング、インナーといった必需品まで幅広くご用意いたしました。▷バスケットボールリニューアルオープンに合わせて、ナイキ、ジョーダンの取扱品番数が拡大。アパレルでは、部活生に人気のインザペイントやティゴラアクター、ティゴラビームスなどアルペンでしか買えない商品が充実しています。 特にファボーレ婦中店では、ナイキの「BOOK」シリーズやアディダス・リーニンの取り扱いを開始するなど、シューズの品揃えを大幅に強化しました。野球やラケットスポーツも充実した品揃えで、地域の皆様のスポーツライフを幅広くサポートいたします。▷ウェアスポーツからライフスタイルまでをシームレスにつなぐ、アディダス、ナイキ、ニューバランス、プーマ、アンダーアーマー、オークリーといった主要トップブランドを網羅。本格的なトレーニングシーンはもちろん、日常のファッションにスポーツの機能美を取り入れる、現代的なスポーツミックススタイルまで、多様なニーズに応える最新ラインアップを揃えました。また、近年拡大を続けるアウトドアカテゴリーも大幅に拡充。本格的なトレッキングからキャンプ、日常のワンシーンに至るまで、機能性とデザイン性を高次元で兼ね備えたアイテムを多数展開いたします。アウトドアウェアでは、ザ・ノース・フェイス、コロンビア、マムート、ティゴラなど、ハイキングからタウンユースまで幅広く活躍するブランドをラインナップ。さらに今回、幅広い世代から絶大な支持を集める『チャムス』の取り扱いを新たに開始いたしました。持つだけで気分が上がる遊び心あふれるアイテムを通じ、お客様へ「外遊びの楽しさ」と「自分らしいライフスタイル」をより深く提案してまいります。■リニューアルオープンセール情報＜セール期間＞4月17日(金) 〜 4月23日(木) 7日間＜企画＞店内商品をお買い上げで、アルペンポイント15%還元。※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜数量限定日替わり奉仕品＞4月17日（金）〜 4月19日（日）の3日間、ランニングシューズ、スニーカー、スポーツウェア、各種競技スポーツ用品など、各店限定数約600点を準備してリニューアルセールを開催いたします。＜デジタルチラシ＞ ※公開は4/16(木)18時頃▷ファボーレ婦中店▷高岡店https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260416_takaoka/＜店舗情報＞▷スポーツデポ ファボーレ婦中店住所：富山県富山市婦中町速星123番地の1営業時間：10:00〜21:00▷スポーツデポ 高岡店住所：富山県高岡市内免353番1営業時間：10:00〜21:00株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営