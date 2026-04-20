【沖縄県名護市】ネオパークオキナワGO!GO!ゴールデンウィーク2026を4月25日より開催

名護自然動植物公園株式会社気になるアニマルはその目で確かめよう

沖縄県名護市の動植物園「ネオパークオキナワ」（運営：名護自然動植物公園株式会社）は2026年4月25日のゴールデンウィークより「気になる」イベントを開催いたします。

「気になる木展」やガイド付きアトラクション「軽便こいのぼり列車」をはじめ、毎回大好評のオウム腕のせ体験や鳥みくじ、ふれあい釣り大会も行います！

世界バクの日イベント、愛鳥週間展示も同時開催です。GWはネオパークオキナワにGOGO！！

学習要素やミニアスレチックもある展示場気になる木展

動物たちにとって木は生きるために重要な物となっています。3つの気になる部屋を探索してみよう！動物の気持ちになって遊べるミニアスレチックや木のおもちゃコーナーもあるので小さなお子様でも楽しめます。

華麗なるフライトを間近で体感しようバードパフォーマンスショー

5月2日(土)～6日(水祝)の5日間はバードパフォーマンスショーを1日3回開催いたします。

鳥たちの華麗なるフライトをお見逃しなく！

日時：2026年5月2日(土)～5月6日(水祝) １.11:00- / ２.13:00- / ３.15:00-（1日3回、1回20分程度）

鳥たちとのふれあいは貴重な体験オウム腕のせ体験＆鳥みくじ

バードパフォーマンスショーに登場するオウムインコを間近に感じられる人気イベントです。

腕に乗せて一緒に写真を撮ったり、おみくじを引いて運んできてもらいませんか？？

日時：2026年4月29日(水祝)～5月1日(金)１.11:30-11:40 / ２.15:00-15:10

5月2日(土)～5月6日(水祝)１.11:30-11:40 / ２.12:20-12:30 / ３.15:30-15:40

かわいいレッサーパンダの「さくら」ちゃんにおやつをあげよう

スタッフのガイドを聞きながらレッサーパンダにおやつをあげてみよう！

今回はオリジナルポケットミラーがもらえる特別バージョンです♪

日時：2026年4月29日(水祝)～5月1日(金)１.11:00- / ２.15:00-

5月2日(土)～5月6日(水祝)１.11:00- / ２.14:00- / ３.16:00-

期間限定、ふれあい広場にある釣り堀で釣り大会を開催します！

大物を釣り上げた方にはネオパークオリジナルグッズをプレゼント！小学生までは付添いの保護者と一緒に挑戦できます。

日時：2026年4月29日(火祝)～5月6日(火祝) 12:00～17:00(最終受付16:30)

4月27日は世界バクの日！4月25日(土)～27日(月)

より多くの方にバクについて興味を持っていただくため、バクおやつあげ体験と間近でゆっくり観察できる「バクをバックヤードから観察し隊」を行います。

バクおやつあげ体験 12:00-12:30

「バクをバックヤードから観察し隊」12:30-13:00

■名護自然動植物公園株式会社（ネオパークオキナワ）について

沖縄の豊かな気候と風土を生かし、中南米・オセアニア・アフリカといった熱帯地方の動植物を自然な状態で飼育展示しています。フライングケージ方式を採用し、動物たちとの距離が圧倒的に近いことが特徴です。

会社名：名護自然動植物公園株式会社

所在地：〒905-0012 沖縄県名護市名護4607-41

代表者：代表取締役社長 宮里 好一

事業内容：動植物公園の経営、カフェショップの経営、沖縄軽便鉄道アトラクションの経営

URL：https://www.neopark.co.jp/(https://www.neopark.co.jp/)