神 巧也選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ
この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、神 巧也選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。
(C)T.T SAITAMA
【氏名】
神 巧也(じん たくや)
【生年月日】
1993年3月2日(33歳)
【出身地】
青森県
【2025-2026シーズン戦績】
シングルス 1勝5敗
ダブルス 0勝1敗
【神 巧也選手コメント】
今シーズンも引き続き、T.T彩たまと契約を更新させていただくことになりました。
私にとって、このチームでの活動は通算7シーズン目となります。
コートに立てる喜びと感謝を胸に、これまで以上に熱く、私自身も皆さんと共にワクワクできるような、最高のシーズンにすることをお約束します！
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
■運営会社概要
社名：T.T彩たま株式会社
本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
電話：048-814-1226
設立：2018年3月
代表者：代表取締役 梅谷 知彦
URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/
Twitter：https://twitter.com/ttsaitama_jp
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