神 巧也選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、神 巧也選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

神 巧也(じん たくや)

【生年月日】

1993年3月2日(33歳)

【出身地】

青森県

【2025-2026シーズン戦績】

シングルス 1勝5敗

ダブルス 0勝1敗

【神 巧也選手コメント】

今シーズンも引き続き、T.T彩たまと契約を更新させていただくことになりました。

私にとって、このチームでの活動は通算7シーズン目となります。

コートに立てる喜びと感謝を胸に、これまで以上に熱く、私自身も皆さんと共にワクワクできるような、最高のシーズンにすることをお約束します！

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 梅谷 知彦

URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/

Twitter：https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official

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