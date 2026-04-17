VTuberプロジェクト「ンニマニティ」が5月16日にデビュー配信開催。魔法と科学の世界から来た3名による“新たな物語”の幕開け

ンニマニティ合同会社

ンニマニティ合同会社（本社：東京都中央区、代表：三村 隆明）は、魔法と科学が共存する世界から地球へとやってきたキャラクターたちによる新規VTuberプロジェクト「ンニマニティ」を始動し、３名の個性豊かな登場人物の活動が始まることをお知らせいたします。また、各メンバーの公式XやYouTubeチャンネルも近日中に稼働を開始し、5月16日（土）に初配信をリレー形式で行います。

初配信について

初配信日につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

・日付：5月16日（土）

・日程：21:00～ 押水結夏（ https://www.youtube.com/@yuna_oshimi ）

：21:30～ 神紀美火（ https://www.youtube.com/@mika_kamiki ）

：22:00～ 七尾心菜（ https://www.youtube.com/@kokona_nanao ）

振り返りコラボ配信

・日付：5月17日（日）

・日程：21:00～ 押水結夏（ https://www.youtube.com/@yuna_oshimi ）

＊配信スケジュールにつきましては変更になる場合があります。

詳細につきましては、各メンバーおよびンニマニティ公式Xをご確認ください。

「ンニマニティ」について

魔法と科学が共存する世界。

そこでは大国同士の駆け引きや種族間の対立、組織内の権力闘争など、常に混沌とした状況が渦巻いていました。「ンニマニティ合同会社」は、そうした世界から様々な事情によって地球へとやってきた者たちを迎え入れる事務所です。その中で配信活動を行う者たちを集めたのが「ンニマニティ」です。彼らは新たな居場所で明るく楽しく配信を行い、自由な日常をお届けしています。しかし、その背後には彼らが過ごしてきた世界の複雑な背景や、まだ語られていない秘密が潜んでいます。

イラスト：4KKI 様（ 4KKI@illustration(https://x.com/4kki_Key?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) ）

メンバー紹介

押水結夏：

明るく真っ直ぐな、仲間を導く頼れるリーダー

・X：https://x.com/yuna_oshimi

・YouTube：https://www.youtube.com/@yuna_oshimi

キャラクターデザイン&Live2D：Mumu*様

・X：https://x.com/mumu_crown

神紀美火：

自由奔放だけど、仲間思いなムードメーカー

・X：https://x.com/_kamiki_mika

・YouTube：https://www.youtube.com/@mika_kamiki

キャラクターデザイン：Na53様

・X：https://x.com/nagomi_759

Live2Dモデル：ゆめまる様

・X：https://x.com/yumemaru128

七尾心菜：

皮肉屋で小悪魔、仲間を振り回すトリックスター

・X：https://x.com/nanaoko_0507

・YouTube：https://www.youtube.com/@kokona_nanao

キャラクターデザイン&Live2D：翠都めい様

・X：https://x.com/suito_mei

【会社概要】

会社名：ンニマニティ合同会社

所在地：東京都中央区新川1-6-12 AIビル茅場町403

代表：三村隆明

設立：2024年9月

【ンニマニティ公式サイト】

https://nnnimanity.com

【ンニマニティ公式X】

https://x.com/nnnimanity

【ンニマニティ公式YouTube】

https://www.youtube.com/@nnnimanity

【お問い合わせ先】

https://nnnimanity.com/contact