Qi2認証取得・Qi2.2対応・最大25W急速充電対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器「OWL-MW05シリーズ」を発売

【製品特長】

株式会社オウルテック株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、Qi2認証を取得したケーブル一体型ワイヤレス充電器「OWL-MW05シリーズ」（ブラック／ホワイト／パープルの3色展開）を発売しました。Qi2認証取得のケーブル一体型ワイヤレス充電器

本製品はQi2 25W規格対応のケーブル一体型ワイヤレス充電器です。iOS26以降のiPhone 16、iPhone 17シリーズなどで最大25Wの高速なワイヤレス充電が可能です。

Qi2 25Wの急速充電に対応

これまでのQi規格（5W）で約120分かかっていた充電が、本製品であれば約30分と非常に短い時間で充電できます。

5万回の折り曲げ試験をクリア

マグネット面とケーブル部分は、弊社独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった耐久性を誇ります。

ケーブル長2mでゆったり使える

ソファやベッドなどのコンセントから少し離れた場所や、広めのデスクで充電をするときにおすすめの長さです。

ケーブルタイ付属

面ファスナータイプのケーブルタイが付属しているので、持ち運びにも便利です。

各種保護機能搭載の安心、安全設計

ワイヤレス充電時の「過電圧保護」に加えて、充電中の機器が熱くなりすぎないようにする「過熱保護」や、誤作動を防止する「異物検出」の多重保護で安全にご使用いただけます。

安心の1年保証

本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

【製品仕様】

OWL-MW05-BK (ブラック)

JANコード：4942322050720

OWL-MW05-WH (ホワイト)

JANコード：4942322050737

OWL-MW05-PU (パープル)

JANコード：4942322051222

■対応機器（ワイヤレス充電）：マグネット式ワイヤレス充電（MagSafe、Qi2）対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器

■対応機器（ケーブル充電）：USB Type-C対応機器

■ケーブル長：約2m

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_charger/cat_charger-wireless/mw05/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003275

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。