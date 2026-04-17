「ちょうどいい ライトアメリカンFEST」開催

株式会社LIXIL住宅研究所

ジーエルホームカンパニー

LIGHT AMERICAN（ライトアメリカン）

株式会社LIXIL住宅研究所ジーエルホームカンパニーは、物価高騰時代でも自分らしい暮らしを諦めたくない世代に向け、手頃な価格でアメリカンライフを楽しめる新発想のコンパクト住宅「LIGHT AMERICAN（ライトアメリカン）」（2025年4月26日発売）をリニューアルするとともに、4月18日（土）から全国の加盟店にて「ちょうどいい アメリカンライフFEST」を開催します。

昨今の物価高騰を受け、住宅購入において「本当は好きなデザインにしたいが妥協せざるを得ない」と悩む方が増えています。また、アメリカンデザインの住宅に対して「本格的すぎて少し重たい」と感じる声もありました。そこでGLホームは、今の時代に合った「ちょうどいいアメリカンモダン」をコンセプトに、無理なく買えて楽しく暮らせる家を発売し、前年比135％もの反響を得ています。今回のリニューアルは「LIGHT AMERICAN」の基本コンセプトはそのままに、外観デザインに女性ターゲットを意識したホワイトとグリーンを追加しています。

●「LIGHT AMERICAN」の3つの特徴

１．手が届きやすい価格設定

建物の広さを30坪前後とコンパクトにすることで、建物本体価格を2,300万円～2,800万円（税別）に抑えました。

２．家事も遊びも両立する間取り

アウトドアグッズをそのまましまえる「シューズクローク」や、洗う・干す・たたむが1か所で完結する「ランドリールーム」を採用し、休日の趣味を思い切り楽しめるゆとりを生み出します。

３．迷わず選べるパッケージ

人気の要素を取り入れた厳選された10種類のプランと、アースカラーなど流行のニュートラルカラーを選べる外観テイストなどを用意し、打ち合わせの負担を大幅に減らすことができます。

●「ちょうどいい アメリカンライフFEST」

4月18日（土）から全国のGLホーム加盟店にて開催します。期間中は、事前のWEB来場予約で最大5,000円分のQUOカードPayや、オリジナルデザインの「ハイチュウ」をプレゼントします。

GLホームは、価格が高騰する時代だからこそ、お客様に好きなことを諦めずに一戸建てを実現していただきたいという思いで今回の商品を開発しました今後も、お客様が価格を理由に好きなことを諦めず、自分らしいライフスタイルを実現できる住まいを提供していきます。

■「WoodsHill LIGHT AMERICAN」概要

商品名 ： WoodsHill LIGHT AMERICAN（ウッズヒル ライトアメリカン）

工法/構造 ： ツーバイシックス工法

商品プラン ：10プランのカスタムオーダー

※お客様のご要望により、一部間取りの変更が可能な商品となっています。

販売価格 ： 建物本体参考価格 ： 2,300万円～2,800万円（税別）

上記建物本体参考価格は、選べる10種類のプランの価格幅となります。

また、建物は以下の条件となります。

・平屋建てまたは2階建て

・省エネ基準地域区分 販売エリアの地域においてGX志向型住宅に対応

・建物本体以外の付帯工事及び諸費用、土地の価格等は含まれておりません

・価格は、建物の大きさ、お客様の選択するオプション変更などにより変わります

・価格は、2026年4月時点での価格となります。今後の資材や設備等の変動に伴い、

価格は変わる可能性があります。

・建築地域の敷地条件や気候風土や特性等により、エリア毎に一部価格が異なる場合が

あります。

WoodsHill LIGHT AMERICAN 外観パース(グリーン)WoodsHill LIGHT AMERICAN 内観パース

◆GLホーム概要

GLホームは、1970年に「第一木工」として創業。2025年には55周年を迎えました。1974年に早く導入しました。以来、日本の2×4住宅のリーディングカンパニーとして実績を重ねると共に「何よりもまず自分の人生を楽しめる家を」との創業の理念のもと、“自分らしく家族らしく家を楽しむこと”を発信しています。今年は、“家を遊びつくそう”をテーマにアメリカンなライフスタイルをご提案します。

・会社名 株式会社LIXIL住宅研究所 ジーエルホームカンパニー

・代表者 執行役員カンパニープレジデント 西浜 将児

・本社所在地 〒141₋0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL 【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/

【GLホーム】 https://www.glhome.lixil-jk.co.jp/

◆LIXIL住宅研究所 概要

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。また、2024年に住宅ボランタリーチェーン事業「YUIE PROJECT」を立ち上げ、住宅VC事業も展開しています。