校長は日本最年少の25歳！「明光義塾高等学院」が高田馬場に開校 公式アンバサダーは中川翔子さん

株式会社明光みらい

株式会社明光みらい（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：小幡 和輝）は、2026年4月、高田馬場に「明光義塾高等学院」を開校いたしました。本校の校長には、高野 礼央奈（25歳）が就任します。教育業界において異例の若さとなる日本最年少※25歳の校長誕生となります。（※自社調べ：2026年4月時点）また、本校の公式アンバサダーにはタレントの中川翔子さんが就任。記念イベントの開催も決定いたしました。

校長就任の背景

不登校生徒数の増加や、多様な学び方を求めるニーズの高まりを受け、通信制高校を選択する生徒は年々増加しています。明光みらいは、長年培った「個別指導」のノウハウを活かし、生徒一人ひとりの居場所と進路を保障する場として「明光義塾高等学院」を設立しました。

校長に就任した高野は、教育への熱量とZ世代としての感性を持ち、生徒たちに近い目線で寄り添うことができる次世代のリーダーです。「教育の常識」をアップデートし、デジタルネイティブ世代に最適化された新しい学びの形を創造するため、今回の抜擢に至りました。

入学式 校長挨拶

高野 礼央奈 よりご挨拶

明光義塾高等学院 高田馬場キャンパス 校長の高野です。新規開校にあたり私が最も大切にしていることは、「生徒一人ひとりの状況や想いに寄り添い、安心して学びながら自分らしい進路を描ける環境づくり」です。大学の教職課程で心理学にも触れた経験を活かし、生徒たちが自ら「やってみよう」と思えるきっかけを支援し、小さな一歩を着実な成長へとつなげていきます。これからも、卒業後に次の舞台で自分らしく活躍できる生徒をたくさん送り出せる、そんな学校づくりを進めます。

明光義塾高等学院

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-3 工新ビルディング4F

高田馬場駅より徒歩2分

公式HP https://gakuin.meikogijuku.jp/

高校1年生としての入学だけでなく、高校2年生・高校3年生の編入も積極的に受け入れています。

まずは個別相談・キャンパス見学からぜひお越しください。

■ 明光義塾高等学院の3つの特徴

「高田馬場」で3年間の学びが完結 スクーリングや試験も普段通い慣れた高田馬場キャンパスですべて実施。移動の負担を減らし、安心して卒業を目指せます。

個別指導No.1の学習・キャリアサポート 明光義塾のメソッドを用い、学力に応じたオーダーメイドの学習計画を策定。大学進学はもちろん、受験勉強にこだわらない探究学習を通じた生徒一人ひとりのキャリア形成を幅広くサポートします。

「自分らしく」を選べる通学スタイル 生徒の体調や目標に合わせたコース選択が可能。カフェのようなモダンな空間で、リラックスして学習に取り組めます。

明光義塾高等学院 高田馬場キャンパス公式アンバサダーには中川翔子さんが就任

中川翔子さんをお招きした開校記念イベントも開催！

詳細はこちらのリリースをご覧ください

中川翔子さんが「明光みらい」のアンバサダーに就任！記念イベントも開催！

https://note.com/meikomirai/n/ncbba5a97cdb2

本件に関するお問い合わせ

info@meikomirai.jp

採用活動について

明光みらいでは子どもたちの居場所を一緒に作る仲間を募集しています。

明光義塾のノウハウと、あなたの熱意で、通信制高校をイチから創り上げる仲間を募集！（勤務地 東京都新宿区）https://note.com/meikomirai/n/na66bbe49950d

「不登校」を、新しい選択肢へ。明光フリースクールが全国で立ち上げメンバー【正社員】を募集！(勤務地 全国) https://note.com/meikomirai/n/n8482513ff2c3

株式会社明光みらい 代表取締役社長 小幡和輝 プロフィール

1994 年、和歌山県生まれ。約10年の不登校を経験。不登校当時はフリースクールで学び、その後18 歳で起業。SNS を活用したマーケティングを専門とし、東京2020オリンピック・パラリンピックでは総フォロワー1000万人以上の公式SNSアカウントを運用。不登校への偏見を払拭し、不登校になっても取り残されない社会を目指し活動。オンラインフリースクール『クラスジャパン小中学園』の代表として、これまでに1500人以上の不登校生徒をサポート。不登校の専門家としてメディア出演、著書多数。ワタナベエンターテインメント文化人部門所属。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P4h64vz2XEA ]

YouTube URL

https://www.youtube.com/watch?v=P4h64vz2XEA

明光みらいが運営している各事業の紹介はこちら↓

明光義塾高等学院（通信制高校）

⁠https://gakuin.meikogijuku.jp/(https://gakuin.meikogijuku.jp/)

「個別指導No.1の明光義塾」から生まれた当学院。文教の地と呼ばれる高田馬場にあり、都心の好立地に位置しています。卒業資格取得はもちろん、中学までの戻り学習、大学受験対策、さらには社会に出た後に活躍できる人間育成まで。高校3年間を有意義に過ごすことができます。

通信制高校連携施設（分校）のため、スクーリングや試験のために遠方に出向く必要はありません。

3年間すべての学びをここ、高田馬場で送ることができます。

明光フリースクール(小中学生向け)

https://freeschool.meikogijuku.jp/

明光義塾がつくる、一人ひとりに寄り添ったフリースクール。

長年、明光義塾を運営してきた明光グループだからできる一人ひとりに寄り添ったサポート。子どもの得意を伸ばす、苦手を克服する個別支援を重視しています。勉強の遅れを取り戻す学び直しだけでなく、プログラミングやeスポーツといった新しい学び、体験、そして新しい仲間にも出会える居場所です。

クラスジャパン小中学園（小中学生向け）

⁠https://www.cjgakuen.com/⁠(https://www.cjgakuen.com/%E2%81%A0)

クラスジャパンは2018年に開校したオンラインフリースクールです。生徒一人ひとりに担任が伴走し、子どもが自分のペースで勉強ができるようサポート。勉強以外にもeスポーツ、プログラミング、イラストなど、得意を伸ばす部活動もある不登校生徒の新しい居場所です。これまでに1500人以上の子どもたちをサポートしてきました。将来の進路選択の際に不登校が不利益になることのないよう、社会的自立や参加を実現するための環境作りに取り組んでいます。