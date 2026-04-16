新宿の人材派遣会社がスタッフ320名をつなぐチャット機能をリリース

株式会社ディライト現場スタッフ同士が直接連絡できるチャット機能の画面イメージ

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）は、2026年4月1日に、自社の人材派遣スタッフが利用する「ディライトアプリ」にて、現場スタッフ同士が直接メッセージのやり取りができるチャット機能をリリースしました。

背景：現場スタッフ同士がコミュニケーションを取る機会は限られていた

人材派遣業では、来社や現場で直接会うときしかコミュニケーションの機会がなく、各スタッフが持つ現場状況やノウハウの共有、つながりの確保といった点で課題があります。約320名のディライトのスタッフも、互いに接点を持つ機会は限られていました。

2026年1月にタイムライン機能を追加(https://delight.co.jp/press/timeline-work/)したことで、トラブル情報の即時共有やベテランスタッフのノウハウ発信が行われ、コミュニケーションが活発化しています。

しかし、タイムライン機能は現場スタッフ全員への発信が中心であり、スタッフ同士が直接やり取りできる手段は十分ではありませんでした。

今回は、より質の高いやり取りを実現するため、チャット機能を追加しました。

チャット機能の概要と狙い

- 連絡手段の安定確保：外部アプリの障害時でも、アプリ内から直接連絡が取れます- 定着率・満足度の向上：孤独感の解消やモチベーション向上を図ります- 同現場でのつながり促進：現場スタッフ同士が気軽に連絡を取り合える環境を整えます

一対一のやり取りに加え、複数人でのグループチャットも可能です。写真の送付もできるほか、必要に応じて管理者が内容を確認できる仕組みを設けており、万が一のトラブルにも対応できます。

チャット機能導入による現場スタッフの声

以前は、翌日同じ現場を担当する先輩スタッフに確認を取りたくても、連絡手段は電話のみでした。相手の都合でつながらないこともあり、電話を待つ間ほかの予定を入れられないストレスがありました。チャット機能により、お互いの都合の良いタイミングで連絡が取れるようになりました。

初めての現場に入るスタッフへは、これまで一人ずつ個別に連絡していました。グループチャットで一斉に共有できるようになり、連絡の手間が大幅に減りました。

担当現場の重要事項や集合場所を事前にチャットで共有してもらえるので、初めての現場に向かう不安がなくなりました。

開発担当者のコメント

これまでは、現場スタッフ同士で必要事項を電話で伝達したり、内勤スタッフが公式LINEを通じてお知らせ事項を伝えたりしていました。しかし、電話ではタイミングが合わず確認漏れや手間が発生する恐れがあり、現場からも「もっと手軽に連絡を取り合えるとうれしい」という声があがっていました。

こうした現場のニーズに応えてチャット機能を開発したところ、スタッフから好評の声をいただいています。今後は、PDFなどの書類共有機能や、重要事項をメモ・記録として残せる機能の追加など、より働きやすい環境の整備を進めてまいります。

人材支援事業部について

株式会社ディライトの人材支援事業部は、東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県を中心に、葬祭業界に特化した人材派遣・人材紹介事業を展開しています。一都三県における葬祭業界向け人材派遣領域では、取引・依頼件数ベースで約7～8割のシェアを占めています（2026年4月1日時点、当社推計）。

会社概要

- 派遣登録者数：約320名- 派遣先：葬儀社・生花事業者を中心に累計約1,000社- 葬儀社の月間利用数：約60社- 月間派遣依頼件数：約4,000～5,000件- 人材派遣事業許可番号：派-13-309303- 人材紹介事業許可番号：13-ユ-302849※実績はいずれも2026年4月1日時点

会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

- 『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp- 『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com- 『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp- 『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/- 『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/