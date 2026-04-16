【ANNA SUI】爽やかな「ロマンティックホワイト」コレクション

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株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。


相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、初夏にふさわしい爽やかな「ロマンティックホワイト」コレクションが登場。



ブランドアイコンである蝶と可憐な小花を組み合わせた、フェミニンなデザイン。


清涼感あふれるシルバー×ホワイトの色彩に、淡いパープルがロマンティックな表情を添えます。


セット使いでも重くなりすぎない絶妙なサイズ感とカラーリングで、これからの季節の装いを軽やかに彩ります。



（左から）イヤーカフ \11,000／ネックレス \22,000／ピアス・イヤリング 各\15,400　※すべて税込価格



ネックレス \22,000　

バレッタ \15,400

ピアス／イヤリング 各\15,400

ブレスレット \13,200



【Novelty Fair】



4月17日（金）より、店頭および公式オンラインストアにて


税込\22,000以上ご購入いただいた方に、


オリジナルジュエリーポーチを差し上げます。





■発売日：2026年4月15日(水)頃より順次発売


■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など