【ANNA SUI】爽やかな「ロマンティックホワイト」コレクション
株式会社ヴァンドームヤマダ
（左から）イヤーカフ \11,000／ネックレス \22,000／ピアス・イヤリング 各\15,400 ※すべて税込価格
ネックレス \22,000
バレッタ \15,400
ピアス／イヤリング 各\15,400
ブレスレット \13,200
甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。
相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、初夏にふさわしい爽やかな「ロマンティックホワイト」コレクションが登場。
ブランドアイコンである蝶と可憐な小花を組み合わせた、フェミニンなデザイン。
清涼感あふれるシルバー×ホワイトの色彩に、淡いパープルがロマンティックな表情を添えます。
セット使いでも重くなりすぎない絶妙なサイズ感とカラーリングで、これからの季節の装いを軽やかに彩ります。
（左から）イヤーカフ \11,000／ネックレス \22,000／ピアス・イヤリング 各\15,400 ※すべて税込価格
ネックレス \22,000
バレッタ \15,400
ピアス／イヤリング 各\15,400
ブレスレット \13,200
【Novelty Fair】
4月17日（金）より、店頭および公式オンラインストアにて
税込\22,000以上ご購入いただいた方に、
オリジナルジュエリーポーチを差し上げます。
■発売日：2026年4月15日(水)頃より順次発売
■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など