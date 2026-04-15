経営支援クラウド「bixid」、「ITreview Grid Award 2026 Spring」予算管理システム総合部門で「Leader」を受賞

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）が提供する、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム ITreview の「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、予算管理システムの総合部門と中小企業部門で「Leader」を受賞しました。

受賞製品 経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』

bixidは、中小企業のためのクラウド経営管理システムです。

日々の会計データをベースに、月次決算・予算管理・キャッシュフローをリアルタイムに可視化し、気になる数字の内訳も画面上ですぐに確認できます。

さらに、グラフや図で分かりやすくビジュアル化することで現状の課題を捉えやすくし、迅速な意思決定につなげます。



▼サービスサイト

https://bixid.net/(https://bixid.net/)

「ITreview Grid Award 2026 Spring」について

ITreviewでは、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、大企業部門のLeader、中小企業部門のLeaderなどと称号が与えられています。

▼アワードの詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html(https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html)

▼bixid（ビサイド）の受賞カテゴリ-

予算管理システム部門：https://www.itreview.jp/categories/budget-management(https://www.itreview.jp/categories/budget-management)

意思決定を支える経営基盤としての活用

今回の受賞は、bixidが提供する経営支援の仕組みが、単なる数値管理にとどまらず、意思決定の質を高める基盤として活用されている点が評価されたものと考えています。

また、本受賞は日頃よりご利用いただいているユーザーの皆さまからの評価によるものであり、

多くのご支持をいただいていることに、心より感謝申し上げます。

従来、会計データは記録や報告のために扱われることが一般的でしたが、bixidでは、数値をリアルタイムに可視化し、過去の実績だけでなく将来の見通しまで含めて捉えることができます。

当社はこれまで、「独りぼっち経営者を０にする」というミッションのもと、経営者が一人で悩みや判断を抱え込まなくてよい環境づくりに取り組んできました。今後も、会計データを起点に、組織やパートナーとともに経営を考えられる状態を広げることで、より多くの企業の意思決定を支えてまいります。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。