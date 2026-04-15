天狗缶詰より、うずら味玉シリーズ「UZU-HABI POCKET」を４月15日より新発売。大和製菓「味カレー」とのコラボなど、３種類のおつまみ風味で登場。

天狗罐詰株式会社

「おでん缶」などを製造販売する天狗缶詰株式会社(https://www.tgc-tengu.co.jp/)（本社：愛知県、代表取締役社長：伊藤 圭太郎）は、国産うずら卵の新しい需要を掘り起こすブランド「UZU-HABI（ウズハビ）(https://uzu-habi.com/)」から、新シリーズ「UZU-HABI POCKET」を4月15日(水)より展開します。（株）大和製菓とコラボした「味カレー風」、「スモーク味」、「旨辛にんにく味」の3種類を新発売いたします。

さらに、昨年7月より展開している「DELI」シリーズも３つのアワードを受賞。味付けや内容量をリニューアルします。

☆新シリーズ☆ UZU-HABI POCKET（ウズハビ ポケット）

「スモーク味」、「旨辛にんにく味」、大和製菓とコラボした「味カレー風」の３種類を発売します。

みるく風味など、斬新なアイデアで話題を呼んだ「UZU-HABI SWEETS」に続く味付うずら卵シリーズ「POCKET」を発売します。

スモーク味、旨辛にんにく味、味カレー風の３つのおやつ系の味付けです。

保存料無添加で栄養たっぷりのうずら卵は、小腹が空いたときのおやつにも、晩酌のおつまみにも。

ジムや職場でも気軽に開封してそのまま食べられる、液無しタイプ※の味付たまごです🥚

※卵自体から出る水分が残っている場合がございますので、開封の際はお気を付けください。

※画像はイメージです

【商品特徴】

・大和製菓監修の味付け！味カレー風

「味カレー」は長崎県佐世保で生まれた大和製菓が、創業時から製造している秘伝のスパイスを使用したスパイシーなカレー味のスナック菓子です。大和製菓監修のもと、うずら卵にたっぷりと「カレー」スパイスをまとわせました。

・スモーク薫るビターな後味！スモーク味

燻製風味で味付けしたスモーク風味はうずら卵と相性抜群。

ビールなどのお酒のお供にもおすすめな、大人のうずら卵です。

・濃厚なコク！ピリッと旨辛！旨辛にんにく味

ガツンとした食べ応えが欲しい方は、「旨辛にんにく味」をお試しください。

濃厚なコクのあるにんにく風味に、後からくるピリッとした刺激はやみつきになるおいしさです。

味カレー風

【商品概要】

商品名 ：UZU-HABI POCKET & SWEETS 5卵入×6袋セット

-POCKET 3種[旨辛にんにく味5卵/スモーク味5卵/味カレー風5卵(大和製菓監修)]

-SWEETS 3種[みるく風味5卵/バナナ風味5卵/黒糖風味5卵]

発売日 ：2026年4月15日（水）

価格 ：オープン価格（Amazon販売価格;2200円）

内容量 ：30ｇ×6袋

WEBサイト ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWT8LFWP

☆リニューアル☆ UZU-HABI DELI ゆず香る和風だし味

2025年７月の発売開始以来好評いただいている「DELI」（ゆず香る和風だし味）をリニューアル。

2026年2月に行われたにっぽんの宝物JAPAN大会地域食材加工部門での「審査員特別賞」受賞を皮切りに、第１回災害食アワード2026「入賞」、JAPAN FOOD SELECTION「グランプリ」とアワードを３つ受賞しました。

UZU-HABI DELIは、「第１回災害食アワード2026入賞」、「にっぽんの宝物JAPAN大会・地域食材加工部門・審査員特別賞」に加え、このたび2026年4月に「JAPAN FOOD SELECTIONグランプリ」を受賞しました。

■JAPAN FOOD SELECTIONとは

「ジャパンフードセレクション」は、2万2,000人を超える食の専門家（フードアナリスト）が審査員を務める日本初の食品評価制度です。

商品審査については内部的要因、外部的要因、マーケット要因、マネジメント要因、安全性要因、ブランディング要因等を中心に 100 のチェック項目について評価。評価は絶対評価で、フードアナリストの資格者が付けた点に応じて賞が授与されます。

【商品紹介】

商品名 ：UZU-HABI DELI ゆず香る和風だし味

発売日 ：2026年4月15日（水）

価格 ：オープン価格（EC価格 税込550円前後※アソート販売）

内容量 ：200ｇ

商品特徴 ：うずら卵が主役の、からだが喜ぶタンパク質摂取デリです。

常温で製造から１年の賞味期限があります。

ゆずが香る和風だし味のジュレに、国産うずら卵4個、ヤングコーン、

マッシュルームなど9種類の食材が入った調理不要の即食デリとなっています。

1袋あたり10gのタンパク質の摂取が可能です。

冷やしても、温めても、常温のままでも美味しくお召し上がりいただけます。

UZU-HABIを堪能できるアソートセット、おでん缶防災セットで販売開始

新発売するUZU-HABI POCKETは、リニューアルするUZU-HABI DELI、UZU-HABI SWEETSをセットにしたアソートのほか、天狗缶詰の看板商品「おでん缶」を含めた防災セットにして発売します。

大切なご家族への贈り物としてや、ご自宅の備蓄用としてもご活用ください。

【アソート販売内容】

※税込み価格です。価格やアソートの内容は予告なく変更する場合がございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160466/table/10_1_afb629a5b15a83275d31fc3ef00bdcfd.jpg?v=202604150251 ]UZU-HABI SWEETS 3種おでん缶(長期保存）

上記商品を4月15日～17日開催のFABEX東京2026にて出展いたします。

来場される方は是非お立ち寄りください！

今後も、良質なタンパク質や鉄分、葉酸、ビタミンを含むうずら卵を主役にした商品開発を続けて参りますのでご期待ください！

UZU-HABIについて

ブランドコンセプトは、“うずら卵の摂取を習慣（HABIT）" に。

その想いからブランド名を「UZU-HABI（ウズハビ）」と命名。

この「UZU-HABI」は、国産うずら卵をそのまま使った良質なタンパク質摂取サポート食です。良質なタンパク質、鉄分、葉酸、ビタミンを含むうずら卵を主役とし、いつでもどこでも手軽に美味しく摂取できる商品をお届けします。

WEBサイト：https://uzu-habi.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/uzuhabi/

うずら産業の危機 ～私たちの思い～

鳥インフルエンザによる殺処分や、誤嚥事故による使用控えの影響が大きく、高齢化や後継者不足といった他の産業と同じ問題も抱えています。将来を悲観して廃業を選択されるうずら農家もおられ、このままでは国産うずら卵の産業そのものが衰退しかねません。事実、この30年で愛知県豊橋市に42戸あったうずら農家は、わずか5戸となっています。

愛知県は全国比シェア約60%のうずら卵の生産地です。私たち、天狗缶詰は地元、愛知、日本の名産品「うずら卵」の業界全体の力になるべく「うずら卵」が主役のブランドを立ち上げ、新商品開発・販売を開始しました。

「うずら卵」は本当に優れた食材です。

少しでも多くの方に日常的に食していただく為に全力を尽くすのが私たちの使命と思っています。

天狗缶詰について

※自社のインターネット調査 2025年

全国の学校給食や社員食堂、レストランやホテルといった外食産業、大手食品メーカー、コンビニ向けに業務用加工食品を販売している食品メーカーです。国産のうずら卵の水煮・加工品などのトップシェアを誇ります。

また、秋葉原の名物としてヒットした「おでん缶」をはじめとした各種缶詰を製造・販売しています。

2024年のうずら卵の給食誤嚥事故などによる、うずら業界の危機的状況を打開するため、現在、新商品開発、各種取り組みを積極的に行っております。

■事業内容 ：業務用・給食用缶詰、レトルト食品の製造、輸入、販売

■代表取締役社長：伊藤 圭太郎

■本社 ：〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6

■設立 ：昭和24年4月14日

■公式サイト ： https://www.tgc-tengu.co.jp/