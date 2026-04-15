Aramco Stadium Company、経営幹部の人事を発表

ダーラン（サウジアラビア）, 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- アラムコの子会社であるAramco Stadium Companyは、正式オープンと初代取締役会および最高経営責任者の選任を発表しました。今回の人事は、同社の事業展開を本格化させ、サウジアラビアのビジョン2030に沿い、2034年FIFAワールドカップの開催に貢献する、同国で最も重要なスポーツ・エンターテインメント開発プロジェクトの一つを推進するうえで重要な節目となるものです。



Aramco Stadium



Fahad Al DhubaibがAramco Stadium Company,の取締役会会長に、Mohammed Al Thomairiが取締役会副会長に任命されました。Abdulrahman Alqudaib、Bader Alreziza、Nader Ashoor、Jefferson Slack、James Bisgroveもまた、取締役に任命されました。また、Matthew Kittleが最高経営責任者（CEO）に就任しました。役員および幹部は、世界的なスポーツとエンターテインメントの開発、大規模な施設やイベントの運営、商業開発と財務の持続可能性において、豊富な経験とスキルを有しています。

アル・コバールに位置するAramco Stadiumは、47,000席の収容能力を持ち、Al-Qadsiah Football Clubのホームグラウンドとして今年オープンする予定です。スタジアムは80万平方メートルに及ぶ総合複合施設の一部で、年間を通じて地元住民や世界中から訪れる観光客を迎えるように設計されています。このスタジアムは、2027年のAFCアジアカップや2034年のFIFAワールドカップを含む国際大会や、その他のエンターテインメント・イベントの開催も予定されており、進化する王国のスポーツとエンターテインメントの展望における役割をさらに強化します。

Aramco Stadium Companyの連絡先

https://www.aramcostadium.com/en

メディア連絡先

Aramco Stadiumの広報チーム

pr@aramcostadium.com

Aramco Stadiumについて

Aramco Stadiumは、サウジアラビアの東部州にある最新鋭の多目的スポーツ・エンターテインメント施設で、80万平方メートルを超える広大なキャンパス内にあり、年間を通じて楽しめるように設計されています。国際的なトーナメント基準に基づいて建設されたこの完全空調のスタジアムは、2027年のAFCアジアカップ と2034年のFIFAワールドカップで試合を開催する予定であり、拡大する王国の世界的なスポーツ・ポートフォリオにおけるリーダーシップと、サウジ・ビジョン2030との整合性を強調しています。Al-Qadsiah FCのホームスタジアムであるAramco Stadiumは、フェンスフリーのキャンパスにレストラン、約13万平方メートルの公共公園スペース、スポーツコート、運動場、コミュニティ・プログラムなどを配しながら、先進的な会場テクノロジーとプレミアムなホスピタリティを統合し、ワールドクラスの体験を提供します。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2955838/Aramco_Stadium_Company_Photo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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