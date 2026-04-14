AIで作ったコードをプロと仕上げる― 「バイブ清書」バイブコーディング清書サービス提供開始

トライビュー・イノベーション株式会社

報道関係者各位

2026年4月14日

トライビュー・イノベーション株式会社

バイブコーディング（生成AIを活用したプログラミング）で生まれた「動くけど不安なコード」「企画は良いが本番運用には耐えられないプロトタイプ」を、脆弱性診断・コードレビュー・リファクタリング・デプロイ・ホスティングまで一貫して対応し、お客様の意図を汲み取りながら「実用に耐えるシステム」へと仕上げる新サービス「バイブコーディング清書サービス ― バイブ清書」の提供を開始いたします。

本サービスは、ICT環境のトータルサポートを創業以来掲げ、レガシーシステムの保守・運用・リプレイスや第三者保守において豊富な実績を持つトライビュー・イノベーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：村松光徳）が提供いたします。

サービスURL：https://triview-innovation.com/vibeseisho/

■ サービス提供の背景

2025年以降、ChatGPT・Claudeなどの生成AIツールの進化により、「バイブコーディング」と呼ばれる新しいプログラミングスタイルが急速に普及しています。プロのエンジニアでなくても、自然言語で指示するだけでアプリケーションやWebサービスのプロトタイプを作成できる時代が到来しました。

しかし、その一方で以下のような課題が浮き彫りになっています。

- バイブコーディングで「動くもの」はできたが、セキュリティの脆弱性や本番環境でのパフォーマンスが不安で公開・社内展開に踏み切れない- 社内の非エンジニアがAIでプロトタイプまで作ったが、そこから先の「きちんとしたシステム」にするリソースがない- AIが生成したコードの品質が判断できず、どこまで信用して良いかわからない- 途中まで良いところまで進んだ社内プロジェクトが、技術的なハードルで止まっている

これらの課題に対し、当社が創業以来培ってきたシステム開発・保守・脆弱性診断のノウハウと、最新の生成AI技術を組み合わせることで、「バイブコーディングの成果物を、実用に耐えるシステムへ仕上げる」という新たな価値を提供できると考え、本サービスの提供に至りました。

■ 「バイブコーディング清書サービス―バイブ清書」概要

「バイブコーディング清書サービス―バイブ清書」は、お客様がバイブコーディングで作成したコード・プロジェクトをお預かりし、プロのエンジニアがお客様の意図を正確に汲み取った上で、実用に耐えるシステムへと仕上げるサービスです。

4つの強み

■ サービス提供フロー

■ 清書 Before / After

- お客様の「やりたかったこと」を正確にヒアリングバイブコーディングで作られたプロジェクトには、お客様の試行錯誤の過程が詰まっています。当社のエンジニアは、コードの意図を読み解き、お客様へのヒアリングを通じて「本当にやりたかったこと」を正確に把握。AIに丸投げではなく、人間のプロが意図を汲み取るからこそ、的確な仕上がりを実現します。- 脆弱性診断から対処までワンストップAIが生成したコードには、セキュリティ上の脆弱性が潜んでいる可能性があります。当社は脆弱性を「診断するだけ」ではなく「対処まで行う」希少な体制を整備。診断レポートを出して終わりの他社とは一線を画します。- デプロイ・ホスティングまで一気通貫バイブコーディングで最も多い課題が「できたけどサーバーに上げられない」「本番環境で動かない」というもの。当社はコードの仕上げからサーバーへのデプロイ、継続的なホスティングまでワンストップで対応。お客様は開発環境の構築や運用を心配する必要がありません。- 途中で止まったプロジェクトも完成へバイブコーディングで「8割まではうまくいったが、残り2割の技術的課題で止まっている」というプロジェクトが世の中に無数に存在します。当社のプロエンジニアが、その残り2割を引き受け、実用レベルまで完成させます。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179078/table/3_1_10e95e52a17b8c874ea0093126ed8cda.jpg?v=202604141051 ]

本サービスは、スピード優先で開発された不安定なシステムを、「商用レベルの高品質な状態」へと昇華させます。

具体的には、脆弱性診断によるセキュリティ強化、コードの整理とテスト実装による保守性・品質の向上、ボトルネック解消による高速化を実現。さらに、仕様書作成やCI/CD構築により、不透明だったドキュメントと運用体制を可視化・自動化し、安全で持続可能なシステムへと改善します。

■ 想定ユースケース

ケース1：バイブコーディングで社内ツールを作ったが、セキュリティが心配

当社の脆弱性診断・対処ノウハウで、診断から修正・デプロイまでワンストップでサポート。「動くけど怖い」を「安心して使える」に変えます。

ケース2：営業マネージャーがAIで顧客管理アプリを途中まで作った

お客様の意図をヒアリングし、プロエンジニアが残りの機能実装・UI改善・データベース設計を行い、社内展開可能なレベルまで仕上げます。

ケース3：スタートアップがMVPをバイブコーディングで作ったが、投資家向けに品質保証が必要

コードレビュー・リファクタリング・テスト整備・セキュリティ診断を実施し、投資家へのデューデリジェンスに耐えられる品質を担保します。

■ 導入事例

SaaS管理画面（React + Node.js）

セキュリティ修正：12件 → 0件 テストカバレッジ：0% → 80% 清書期間：2週間

ECサイト（Next.js + Python）

ページ表示速度：3.2秒 → 0.8秒 Lighthouseスコア：42 → 96 清書期間：3週間

■ トライビュー・イノベーションの実績と強み

当社は2012年の創業以来、「お客様の夢と思いをICTと正しい情熱で」を企業理念に掲げ、以下の領域で確かな実績を積み上げてまいりました。

■ 今後の展望

- TRUST事業：中堅企業向けにシステムの上流設計から開発・保守・運用までを一気通貫で提供- ENTERPRISE事業：大手企業・金融機関向けの大規模ITシステムの構築・運用管理を支援- 第三者保守サービス：メーカーに代わりハードウェアの保守を実施。IBM系レガシーシステムにも強み- 脆弱性診断・セキュリティ対策：診断だけでなく対処まで行う希少な体制を整備- DXデザイン事業：2021年より、DX推進・デジタルマーケティング・生成AI活用支援を新規事業として展開

当社は「バイブコーディング清書サービス―バイブ清書」を通じて、AI時代における「アイデアを安全に形にする」ためのスタンダードを確立することを目指します。バイブコーディングの普及により、世の中に「あと一歩で完成するプロジェクト」が爆発的に増加しています。当社は、その「あと一歩」を担うプロフェッショナル集団として、より多くのお客様の挑戦を支援してまいります。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179078/table/3_2_1ce72a37068fc47a789b5e3e0abc7218.jpg?v=202604141051 ]本件に関するお問い合わせ先

トライビュー・イノベーション株式会社

TEL：03-5643-8477

E-mail：contact_us@triview-innovation.com

URL：https://www.triview-innovation.com/contact/contact_us/