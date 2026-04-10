＜2026年4月25日・26日開催＞「ニコニコ超会議2026」企画発表第3弾～超音楽祭2026、自衛隊、教育番組など公開～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）は、今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」（開催日：2026年4月25日（土）・26日（日））の企画発表第3弾として、新企画や各企画の追加情報、出演者発表など、以下の通りお知らせします。

「ニコニコ超会議2026」 企画発表第3弾

超音楽祭2026

3つの多様なライブイベントを「超音楽祭2026」として統合し、同じステージで展開。ジャンルを超えた熱狂のライブをお届けします。

◇歌踊超対バン

歌ってみたや踊ってみたのアーティスト5組による対バンライブ

◇超推しグルライブ！

歌い手グループ、ゲーム実況者グループ、メンズ地下アイドルなどが出演する、初開催のライブ＆ファンミーティングイベント

◇超 World Wide Words 2026

インターネット発のラッパーやクルーが出演するライブイベント

■タイムスケジュールや各イベントの詳細はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/plan/choongakusai/

自衛隊ブース

3年ぶりに陸・海・空の自衛隊がニコニコ超会議に集結します。ブースには陸上自衛隊の高機動車やオートバイ（偵察用）、航空自衛隊航空救難団の救難員が使用する救難員用落下傘MC-5を展示するほか、制服の試着体験を実施します。また、超スペシャルステージにて、4月25日（土）11時から現役自衛官のトークショー、4月26日（日）11時から海上自衛隊東京音楽隊による生演奏を行います。

超教育番組ブース

「存在しない教育番組」をコンセプトに、シュールなストーリー展開でSNSを中心に注目を集める「教育番組」がニコニコ超会議に初登場します。ブースでは、関連グッズの販売に加え、4月25日（土）には同番組に出演する内気なアザラシのタマがアルバイトとして参加。4月26日（日）にはしゃちょうも来場します。

超ギビングリリーフ

ARG作品（日常侵蝕ゲーム）を手掛けるクリエイター集団「第四境界」による催事「超ギビングリーフ」が初開催されます。「超ギビングリーフ」は、架空の企業・団体と開催する、”いわくつき”の商品を取り扱うフリーマーケットで、「人の持ち物」や「人々に忘れ去られた残置物」が販売されます。また、第四境界の新作グッズも販売予定です。

有吉ぃぃeeeee！超会議出張版

テレビ東京の人気番組「有吉ぃぃeeeee！」のニコニコ超会議出張版として、「アンガ・田中・ザンギエフを倒せ！挑戦者求ム！」を開催します。アンガールズの田中卓志が芸能界最強を目指し、ニコニコ超会議の超ゲームエリア メインステージで来場者と『ストリートファイター6』の真剣勝負を実施します。また、「有吉ぃぃeeeee！」公式の配信＆物販スペースが設けられ、お笑いコンビ・ママタルトがリアルタイムで配信。4月26日（日）にはスペシャルゲストにコスプレイヤー・えなこも登場します。

ニコニコ電気の教室 Supported by CDエナジー ～ニコニコ超会議2026出張版！～

超ゲームエリアメインステージ協賛のCDエナジーによるニコニコ公式生放送番組「ニコニコ電気の教室」がニコニコ超会議出張版として登場します。番組でおなじみのメンバーに加えて、スペシャルゲストにフルコンやズズが出演し、ゲームバラエティ企画を実施します。また、フォトスポットや電気のありがたみを体験できる「自転車発電ゲーム」、会場内で電子機器を誰でも無料で急速充電できる「CDエナジー超充電スポット」を複数個所設置するほか、ノベルティグッズの配布（先着）も実施します。

超絵師展 ～IFの楽曲世界展～ Supported by セゾンテクノロジー

協賛のセゾンテクノロジーによる特別企画として、同社が掲げる「ITエンジニアは未来を描くアーティストだ」をテーマに、人気イラストレーターの周憂とSyoyoが描き下ろしたイラストを展示します。また、超絵師展に掲載されるイラストオーダーシートの一部を、声優の河西健吾と進藤あまねによる音声で楽しめる二次元コードも掲示します。このほか、クリエイター11名によるサイン会も開催します。

◇サイン会

4月25日（土）：秋鷲 / REA / 五七翔二 / 犬飼い / 朝際イコ / 驟々みそばた

4月26日（日）：フジモリ / 鯖井テトラポット / Kou / ななみ雪 / 1:09

超コスプレ Supported by ファミリーマート

約30名の日本在住外国人コスプレイヤーによるランウェイ「CosplayPartnerStage From WCS」、そして匠の技術を活かした衣装制作を行うコスプレイヤーによる「～技術が光る～匠のコスプレ博覧会」の実施が決定しました。また、コスプレイヤーによるダンスイベント「超CDEF」の出演チーム20組が決定しました。

メメントリ 超部活動紹介！inニコニコ超会議

4月25日（土）14時から超スペシャルステージにて、ゲーム実況を中心に活動する青終高校遊戯部通称「メメントリ」が新たな遊戯部員（リスナー）を増やすべく、部活動紹介を実施します。

スト6 超格闘祭～FAV gaming & りーさるぷらん混合団体戦～

4月25日（土）16時15分から超スペシャルステージにて、マルチプロゲーミングチーム「FAV gaming」と格ゲーVTuberグループ「りーさるぷらん」によるトークショーや『STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）』の3on3対抗戦を実施します。

【追加出演者情報】

超踊ってみた Supported by 三菱UFJカード Visa

◇「Collection THE LIVE ～踊ってみた×歌ってみた～」

4月25日（土）：小林幸子、亜沙、鈴華ゆう子

その他詳細はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/plan/odottemita/

超ボカニコ2026 Supported by タイミー

◇4月25日（土）：いのうつはSA

◇4月26日（日）：kz、ササノマリイ meet 椎名もた

その他詳細はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/plan/vocanico/

超「＃コンパス」ステージ

◇「＃コンパス 踊ってみたステージ」 4月25日（土）：りりり

◇「Vocani#COMPASS」 4月25日（土）：サツキ / 4月26日（日）：鬱P

◇「＃コンパス超合戦 #コンパスバトル」

4月25日（土）：小森雨太、ケバブ兄さん / 4月26日（日）：夜代太郎、百花 繚乱

その他詳細はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/plan/compass/

超推しグルライブ！

◇「ライブ公演」 4月25日（土）：ナナクロニクル、ReLIT

◇「ファンミーティング＆ミニライブ」 4月26日（日）：Astral、ナナクロニクル、ReLIT

その他詳細はこちら→ https://chokaigi.jp/2026/plan/oshigurulive/

■その他企画情報はこちら→ https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)

「ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa」開催概要

【日時】 2026年4月25日（土）・26日（日）

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

【チケット購入ページ】 https://chokaigi.jp/2026/ticket/

■協賛・出展

【超特別協賛】 三菱UFJカード Visa

【特別協賛】 KADOKAWA / Google Play / #コンパス

CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】 株式会社タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy合同会社

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工(NSK)

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】 セゾンテクノロジー

【超喫煙所協賛】 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

【超ボカニコ2026協賛】 東武トップツアーズ株式会社

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、

モンスターストライク、NTE、株式会社三洋販売、PARLOR NICOLE、株式会社デンソー、

日本キッチンカー経営審議会、茨城県、PIGG PARTY、instax(TM)“チェキ”、株式会社LEAFshade

【出展】

War Thunder、NSGカレッジリーグ、サンレイ・フーズ、家庭科のドラゴン、Bistro たしろ、

国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社ベルパーク、ロート製薬 Calamee、

株式会社アニメイト、株式会社UNCHAIN、大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構、

小林製薬株式会社、First off Projects、株式会社SOSHI、肉の万世、ニチバン株式会社、

マシェバラ、ヤマダイ株式会社、雪ミク スカイタウン出張所、

株式会社ユニフルーティージャパン、スーパーコンピュータ「富岳」、株式会社りらいぶ、

HMV＆BOOKS、エスワンフォー株式会社、ICEE、推し活グッズのOZaKKa（オザッカ）、

株式会社オシカツラボ、株式会社キャステム、崎陽軒、神戸コロッケ、

コミスマ株式会社（GANMA!（ガンマ））、学校法人湘南工科大学、silkmasterSB、

シン・いばらきメシ総選挙実行委員会、神血の救世主、精華町、

株式会社セブンドリーム・ドットコム、超どら焼き YURINAN -ゆうりんあん-、

LEGEND WALKER、株式会社電子技販、東北ずん子・ずんだもん公式、

東北ずん子スタンプラリーを勝手に応援してる店、TOHOシネマズ株式会社、DOLK、

羽田プロジェクト、北海道プレミアム生ソフトTUMUGI、中央町戦術工芸/CTCRECORDS、

AVIOT、一般社団法人 奄美群島観光物産協会、⾬⾐、株式会社EIGHT ONE 81、

がだんだん株式会社、兼由【KANEYOSHI】、上山市、キャット・ホイ商事合同会社、

株式会社Gugenka、Ｋｕｒｏｅ、有限会社コスメティックカルチャー、株式会社コンテンツセブン、

超コンペイトウ王国、斎藤塗料株式会社、スキンライフ、たんや十兵衛、チュロス製造所、

Desktop Mate、株式会社DREAMBEER、とんかつ四十三番、有限会社中谷牧場/ARVO、

株式会社ナノベース、日本生命保険相互会社、橋本漆芸、ハタ鉱泉株式会社、

ハッピーハッピーメロンパン秘密基地、AI PikattoAnime / ピカットアニメ、福井けいりん、

プレミアムウォーター株式会社、文教大学 情報学部、報知エンターテインメントマーケット、

美作大学、株式会社メイカーズ、ヤマハ株式会社新規事業開発部、REALITY、Y4K PRODUCTS、

和真パレット