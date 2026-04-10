緻密かつ繊細な造形の世界『neco版画展』開催決定 & 特設サイトを公開！

アールビバン株式会社

アールビバン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：野澤克巳）は、新たに開催する展示販売会『neco版画展』について、最新情報を公開いたしました。

イベント概要

本展は、「Flower Imitation.」「FALSLANDER」「重兵装型女子高生」をはじめとする、necoオリジナルのイラストを版画作品として表現した絵画・グッズの展示販売会です。

本イベントの開催に際して、限定の描き下ろしイラストも公開。

necoが描く、緻密かつ繊細な造形の世界をご堪能ください。

本イベント向けの新作描き下ろしイラストを公開

『AROUSAL』

necoが歩んできた10年以上の創作の軌跡をたった一人の少女の姿に凝縮し、一つの境地へと至った究極の覚醒状態を描いた集大成的作品。

necoが描く「美しいライン」がこの雲海を背景に、無数の武装を従えながら舞う浮遊感の演出と「Flower.」で培った開放感のある空間構成を、再び「黒」の世界に持ち込むことで、閉塞感のない「未来への広がり」を感じさせる一枚になっています。

本展限定のオリジナルグッズ一覧

１.トレーディングアクリルロゴチャーム

（全6種・ブラインド）各\800(税込)

２.クリアファイルセット（全3種・3枚入り）

各\1,320(税込)

３.アクリルスタンド（全5種）\2,200(税込)

４.アクリルオーナメント（全1種）\8,800(税込)

５.メタルアートプレート（全2種）\10,450(税込)

開催会場および軸中心派オンライン(https://artjeuness.jp/itemlist/?best_id=114&utm_source=netshop&utm_medium=topbanner&utm_id=goods)にて販売中！

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

開催会場

東京をはじめ、全国各地で順次開催予定！

東京・日ノ出町会場

イオンモール日の出

2026/4/24(金)～4/29(水)

広島・呉会場

新日本造機ホール（呉市民ホール）

2026/4/17(金)～4/20(月)

群馬・前橋会場

前橋問屋センター会館

2026/4/23(木)～4/26(日)

詳細・追加会場は公式サイトで随時更新いたします。

公式サイト：https://artvivant-neco.net/

ご予約者特典

公式サイトからご予約のうえご来場いただいた方には、描き下ろしイラストを使用した特製クリアファイルをプレゼントいたします。

※特典は予告なく変更になる場合がございます。

イラストレーター necoについて

X：@neco_personneco

独自のキャラクターデザインで知られるイラストレーター／キャラクターデザイナーです。

その洗練されたクリエイティブは国内外で高い評価を獲得し、 自身のオリジナル作品の枠を越え、既に40体以上のフィギュア化を実現しており、 漫画やアニメといった原作を持たない「一枚のイラスト」から、これほどまでの数が立体化され、 かつ世界的なヒットを記録し続けている例は極めて稀であり、オリジナルキャラクターの持つ力を 証明し続けている、現代を代表する作家の一人です。

イベント概要

タイトル：neco版画展

内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会

会期：2026年4月より、全国主要都市にて順次開催予定

会場・日程は公式サイトにて随時公開予定。

公式サイト：https://artvivant-neco.net/

公式X（旧Twitter）：@neco_hangaevent(https://x.com/neco_hangaevent)

主催：アールビバン株式会社